Volley Mercato: la regista Bartolucci da Vallefoglia a Brescia

LA CARRIERA-

23 anni e già cinque stagioni in Serie A: la regia della Millenium 2026/2027 sarà pilotata da Valentina Bartolucci, giovane palleggiatrice pesarese, ma con un curriculum già da grande giocatrice.

Nata il 20 maggio 2003, alta 1.81 cm, Valentina Bartolucci inizia la propria carriera pallavolistica nella squadra della sua città, il Volley Pesaro, in Serie C. Dopo due stagioni a Busto Arsizio in Serie B2, nel 2021 vince il campionato di B1 con la maglia di Novara. Dal 2021 al 2023 governa la regia dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio in Serie A2, per poi tornare nuovamente, dal 2023 al 2025, in terra piemontese dove, con i colori dell’Igor Gorgonzola, vive le emozioni della massima serie e conquista la Wevza Cup 2023, la Challenge Cup 2024 e la Cev Cup 2025. Nella scorsa stagione, è stata la palleggiatrice della Megabox Vallefoglia, con cui ha conquistato la Challenge Cup 2025/2026. In 25 partite disputate in Regular Season, ha realizzato un totale di 55 punti, di cui 6 ace e 10 muri.

La regista pesarese ha all’attivo anche numerose convocazioni in Azzurro: con l’Under 21 ha conquistato l’oro europeo 2022, successo bissato due anni più tardi, nel 2024, con l’Under 22. Nel 2023, è arrivato invece l’argento mondiale, competizione che le ha regalato anche il premio come miglior palleggiatrice.