Volley Mercato: colpo grosso per Talmassons, Julie Lengweiler

LA CARRIERA-

Nata il 6 novembre 1998, Lengweiler è una delle giocatrici più rappresentative della nazionale svizzera e arriva in Friuli dopo un percorso che l’ha vista protagonista in alcuni dei principali campionati europei e asiatici.

La sua carriera è iniziata in patria con il VBC Aadorf e successivamente con il Voléro Zurigo, società con cui ha conquistato diversi campionati svizzeri, Coppe di Svizzera e Supercoppe, maturando anche esperienza in Champions League. Dal 2018 al 2021 ha vestito la maglia del Viteos NUC, conquistando il campionato svizzero e ottenendo il riconoscimento di Youngster of the Year.

Negli anni successivi si è affermata a livello internazionale vincendo campionato e Coppa di Finlandia con il Pölkky Kuusamo, conquistando il premio di MVP delle finali e quello di miglior attaccante della coppa nazionale. In Spagna ha brillato con il Tenerife La Laguna, vincendo Supercoppa e Coppa di Spagna e ottenendo il riconoscimento di MVP delle semifinali playoff. Successivamente ha giocato in Francia, Germania, Polonia e Giappone, dove ha chiuso l’ultima stagione con il SAGA Hisamitsu Springs, contribuendo alla conquista del titolo nazionale.

Con la nazionale svizzera è ormai una presenza consolidata e nel 2024 è stata tra le protagoniste della medaglia d’argento conquistata dalla Svizzera nella European Silver League, ottenendo anche il premio di MVP della competizione.

Le parole di Julie Lengweiler

«Quando ho saputo dell’interesse della CDA Volley Talmassons FVG ero davvero entusiasta. Avevo sentito parlare molto bene della società e la chiacchierata con coach Parazzoli mi ha convinta definitivamente ad accettare questa opportunità».

La schiacciatrice svizzera porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in tutto il mondo:

«Ho avuto la fortuna di giocare in tanti Paesi diversi e di confrontarmi con filosofie di gioco differenti. Credo che questo mi abbia aiutato a sviluppare una grande capacità di adattamento. Amo imparare e migliorare continuamente e sono entusiasta di poterlo fare anche a Talmassons».

Sul proprio carattere non ha dubbi:

«Sono una persona molto aperta e comunicativa. Penso che queste caratteristiche possano aiutare a creare un forte spirito di squadra e una buona atmosfera all’interno del gruppo».

Infine, uno sguardo alla nuova avventura in Serie A1 e un messaggio ai tifosi:

«Mi aspetto una stagione intensa, in cui dovremo lottare per ogni singolo punto. Sarà una sfida difficile ma molto stimolante. Non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi: mi hanno parlato di un ambiente straordinario e di un palazzetto pieno di passione. Sono impaziente di vivere insieme a loro questa nuova avventura».

Le parole del tecnico Fabio Parazzoli

«Julie è una giocatrice che seguivamo da diversi anni. Ha sempre avuto un ruolo importante nella nazionale svizzera e negli ultimi campionati ha dimostrato di poter competere ad altissimo livello. Quest’anno ha iniziato molto bene la stagione in Polonia e l’ha conclusa vincendo il campionato in Giappone. Arriva in Italia con una motivazione enorme e con la volontà di consacrarsi definitivamente. È una schiacciatrice completa, molto forte sia in attacco che in ricezione, e rappresenta perfettamente il profilo che stavamo cercando sul mercato».

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

«Julie è una giocatrice che può rappresentare il punto di riferimento offensivo del nostro reparto schiacciatrici. Ha una grande esperienza internazionale, ha iniziato giovanissima a giocare ad alto livello e nell’ultima stagione ha maturato esperienze importanti tra Polonia e Giappone. Dal punto di vista tecnico ci può dare una grossa mano in attacco, ma abbiamo ricevuto ottime referenze anche sul piano umano. È un aspetto per noi fondamentale, perché entrerà a far parte di un gruppo molto unito, che ha costruito i propri successi non soltanto sul campo ma anche nei valori che ha saputo esprimere».