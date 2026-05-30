Volley Mercato:  Vallefoglia avrà Lucía Varela Gómez in posto 3

LA CARRIERA-

L’atleta proviene da due ottime stagioni all’Allianz MTV Stuttgart (Germania), con cui ha vinto la Supercoppa nazionale nel 2024/25. In precedenza ha giocato un anno nel campionato francese al Quimper e, nel 2022/23, ha debuttato nel campionato italiano con la Igor Gorgonzola Novara. Si è formata come giocatrice in Spagna, prima al Caep Soría e poi al JAV Olímpico Gran Canaria, la squadra affrontata l’anno scorso dalla Megabox in Challenge Cup. A Gran Canaria ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa nazionale. Con la nazionale del suo paese ha conquistato la medaglia di bronzo alla European Golden League 2021.

Le parole di Lucía Valera Gomez-

«Ho scelto Vallefoglia perché è una società che negli ultimi anni ha dimostrato di saper crescere costantemente e di credere molto nelle giovani giocatrici. È un ambiente ambizioso e stimolante, capace di competere ad alti livelli», ha dichiarato Lucía Varela Gómez. Giocare in Italia rappresenta un sogno per qualsiasi pallavolista, perché la Serie A1 è uno dei campionati più competitivi al mondo. Il mio obiettivo è continuare a lavorare duramente, migliorare ogni giorno e mettere le mie qualità al servizio della squadra».

Le parole del tecnico Andrea Pistola-

«Si tratta di una giocatrice giovane ma già in possesso di un importante bagaglio internazionale. Le due stagioni disputate a Stoccarda, tra campionato e coppe europee, insieme alle numerose presenze con la nazionale spagnola, le hanno permesso di accumulare esperienza nonostante la sua età», ha dichiarato Andrea Pistola. Dopo il primo approccio con il volley italiano ai tempi di Novara, oggi credo sia pronta per confrontarsi nuovamente con la Serie A1 e mettere in mostra tutte le sue qualità. Completa al meglio il nostro reparto centrali, portando fisicità, prospettiva e grande motivazione».

Le parole di Lucía Valera Gomez-

«Ho scelto Vallefoglia perché è una società che negli ultimi anni ha dimostrato di saper crescere costantemente e di credere molto nelle giovani giocatrici. È un ambiente ambizioso e stimolante, capace di competere ad alti livelli», ha dichiarato Lucía Varela Gómez. Giocare in Italia rappresenta un sogno per qualsiasi pallavolista, perché la Serie A1 è uno dei campionati più competitivi al mondo. Il mio obiettivo è continuare a lavorare duramente, migliorare ogni giorno e mettere le mie qualità al servizio della squadra».