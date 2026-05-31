Volley Mercato: dopo quattro anni Folie torna a Conegliano

LA CARRIERA-

Centrale d’esperienza, doti offensive spettacolari, un’intesa speciale con Asia Wolosz, presenza importante a muro, Folie ha lasciato il segno nella pallavolo italiana come una delle centrali di riferimento anche per la Nazionale. Nata a Bolzano il 7 marzo 1991, “Raffa” inizia a giocare nella Caldaro Pallavolo: a 16 anni arriva l’esordio in B2 nel San Giacomo, poi veste le maglie di Ata Trento e Trentino Rosa. Nel 2010 esordisce in A1 con l’Asystel Novara, due anni dopo si trasferisce a Villa Cortese, poi Bergamo e Modena prima dell’esperienza in gialloblù a Conegliano che la consacra ai massimi livelli. Dopo 6 stagioni a Conegliano si trasferisce a Milano per due stagioni con la Vero Volley, prima di volare oltreoceano nella nuovissima LOVB statunitense, dove gioca con i colori di Houston, conquistando il titolo nel 2025. In azzurro fa il suo esordio nel 2011 e in 10 anni con l’Italia ha vinto una Coppa del Mondo, i Giochi del Mediterraneo 2013, un bronzo europeo nel 2019 e un argento al World Grand Prix 2017.Folie è entrata nei cuori dei tifosi del Palaverde grazie a 6 stagioni da assoluta protagonista, in un percorso di successi e di risalite dopo vari infortuni da cui si è sempre ripresa brillantemente. Con 143 partite con la Prosecco DOC Imoco è la 7a Pantera più presente di sempre, conta anche 1233 punti (10a di sempre, 3a tra le centrali), 303 muri (6a di sempre) e 80 aces. Nel suo palmares gialloblù brillano 15 trofei, di cui 4 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 1 Mondiale per Club e 1 Champions League. Nella Supercoppa 2020, inoltre, vince l’MVP: nella finale contro Busto Arsizio dove colleziona 10 punti e 2 muri.

Nella stagione 2026, Folie ha disputato 17 partite in 4 mesi nel cammino di Houston fino alla semifinale play-off della neonata e già competitiva LOVB statunitense: le sue statistiche dicono 94 punti di cui 56 “kills” (attacchi che cadono a terra senza colpi della difesa) e 30 muri, i massimi in stagione evidenziano 13 punti nel big match contro Atlanta e 6 muri nel derby texano contro Austin.

Le parole di Raphaela Folie

« Tornare a Conegliano mi dà emozioni forti, mi ricordo dieci anni fa quando arrivai e dissi: sono qui perchè voglio iniziare a vincere, poi per sei anni abbiamo vinto tanti trofei e ho conosciuto persone fantastiche dentro e fuori dal campo, il legame anche da distante non si è mai sciolto. Conegliano è diventata casa dopo i 6 anni che ho trascorso al Palaverde: ho costruito un rapporto forte con il gruppo dell’epoca e trovato il miglior clima possibile per lavorare grazie all’appoggio e al supporto della società. Con Asia, Robin e Samanta Fabris ci sentiamo ancora adesso quasi tutti i giorni, siamo amiche da allora. Non mi sono mai dimenticata dei tifosi: hanno una marcia in più, il Palaverde resta il palazzetto più bello in cui abbia mai giocato, non vedo l’ora di sentire ancora la bolgia di una volta. Ho passato molto bene gli ultimi 4 anni: in Italia mi sono trovata a competere contro Conegliano con la maglia del Vero Volley, nella prima finale Scudetto giocata contro siamo arrivati fino a gara 5, è stata una sensazione strana giocare da avversaria al Palaverde. Poi ho fatto un’esperienza negli Stati Uniti: volevo andare all’estero per la prima volta, e gli States sono sempre stati un mio pallino, ho cambiato vita e mi sono arricchita molto come giocatrice e persona, due anni molto formativi e interessanti. Quando si è presentata l’opportunità di tornare a Conegliano non ci ho pensato molto ad accettare, è stata una scelta facile da prendere: posso solo dire che sono felicissima di tornare a casa. Ora arriva una bella stagione, dovrò riabituarmi ai ritmi dopo due stagioni in LOVB dove certamente ci sono meno partite e manifestazioni che qui in Europa: sento ancora stimoli forti e fame di vittorie, voglio crescere ancora come persona e come atleta. Proverò a mettere di nuovo la mia grinta, fame di lottare e voglia di vincere, è un mix di motivazioni che mi porto dentro da 10 anni e che farò di tutto mostrare di nuovo. Vorrei dare il mio contributo per arrivare in fondo a tutte le competizioni, anche aiutando i giovani talenti di oggi con la mia esperienza: mi metterò a disposizione loro, se dovesse servire, e del nostro staff tecnico. Ci vediamo ad agosto! ».