Volley Mercato: Bianca Cugno, bomber argentina per Firenze

FIRENZE - Il Bisonte Firenze chiude il suo mercato con un colpo sontuoso, assicurandosi le prestazioni di uno dei migliori opposti del panorama pallavolistico internazionale, l’argentina Bianca Cugno, reduce da una proficua stagione in Brasile con l’Osasco insieme all’altra nuova bisontina Caitie Baird. Ad appena ventitré anni, il martello albiceleste ha già un palmares più che invidiabile, sia a livello di trionfi di squadra che di riconoscimenti individuali: solo per citarne alcuni, con i club ha vinto due campionati francesi, una Coppa di Francia, una Coppa del Brasile e una Supercoppa Brasiliana, e con la nazionale dell’Argentina ha conquistato due coppe panamericane e una Coppa America, oltre ad aver partecipato a due mondiali. Il talento sterminato di Cugno, 192 centimetri di pura potenza sia in attacco che in battuta, è esploso fin da giovanissima: appena maggiorenne, Bianca ha debuttato nella nazionale maggiore e ha lasciato il suo paese, maturando in poche stagioni una enorme esperienza internazionale fra Francia e Brasile, a suon di punti e di titoli MVP, e oltretutto ha già lavorato per due anni con il nuovo coach de Il Bisonte Alessandro Orefice, che ne ha sfruttato tutte le potenzialità nel Levallois Paris Saint-Cloud. Dopo l’estate con Las Panteras, in cui parteciperà alla Coppa America e al Campionato Sudamericano valido per la qualificazione alle Olimpiadi 2028, Bianca Cugno potrà finalmente indossare la maglia numero 8 de Il Bisonte, mettendo alla prova le sue doti di bomber anche nel campionato più bello del mondo.

LA CARRIERA

Bianca Cugno nasce il 22 aprile 2003 a Devoto, in Argentina, e cresce pallavolisticamente nel club della sua città, mettendosi in mostra fin da giovanissima con le nazionali giovanili argentine: nel 2017, a 14 anni, vince il Campionato Sudamericano Under 16 da MVP, nel 2018 si ripete (oro ed MVP) nel Campionato Sudamericano Under 18, e debutta, a neanche 15 anni, nel massimo campionato del suo paese, con la Selección Menor, una sorta di Club Italia in salsa albiceleste. Nel 2018/19 si accasa all’Universitario Córdoba, e in estate partecipa – a 16 anni – sia ai Mondiali Under 18 che ai Mondiali Under 20, poi nel 2019/20 passa all’Estudiantes de La Plata e nel 2020/21 al Boca Juniors. L’estate del 2021 è quella dell’esordio, a 18 anni, nella nazionale maggiore argentina, con cui vince subito il bronzo al Campionato Sudamericano, poi si trasferisce in Francia, al Béziers, dove rimane due stagioni, debuttando in Champions League e conquistando la Coppa di Francia nel 2023, mentre intanto in nazionale gioca i Mondiali del 2022 e si mette al collo l’oro, da MVP, nella Coppa Panamericana del 2023. A livello di club, a fine estate viene ingaggiata dal Levallois Paris Saint-Cloud di coach Orefice, con cui in due anni vince due campionati francesi (il primo da miglior realizzatrice), mentre in nazionale conquista un’altra Coppa Panamericana nel 2024 e la Coppa America – da MVP – nel 2025: per il 2025/26 si accasa all’Osasco, in Brasile, con cui vince Supercoppa – da MVP – e coppa nazionale – da miglior realizzatrice – e con cui partecipa al Mondiale per Club (mettendosi al collo il bronzo) e al Campionato Sudamericano per Club (chiuso al secondo posto entrando nel sestetto ideale come miglior opposto), prima del passaggio a Il Bisonte Firenze.

Le parole di Bianca Cugno

« Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia de Il Bisonte Firenze, è un sogno per me giocare nel campionato italiano e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e a scendere in campo. So che la Serie A1 è una delle leghe più competitive al mondo, con un livello altissimo e le giocatrici più forti: per me è un’opportunità unica, che cercherò di sfruttare al meglio e che mi godrò fin dal primo giorno. Mi rende molto felice poter lavorare di nuovo con coach Orefice nella prossima stagione, perché è una persona che ammiro e con cui ho adorato collaborare: insieme abbiamo raggiunto tanti traguardi importanti, e sono fiduciosa sul fatto che l’annata con Il Bisonte sarà altrettanto positiva. Penso che sia stata costruita una squadra giovane e con un grande potenziale: sarebbe bello piazzarci tra le prime otto squadre della classifica del campionato e qualificarci per i playoff, quindi direi che l’obiettivo mio e della squadra sarà provarci con tutte le nostre forze ».