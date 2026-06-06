Volley Mercato: Per Alice Degradi nuova avventura in Turchia con il Türk Hava Yolları

INSTANBUL - Alice Degradi è ufficialmente una nuova giocatrice del Türk Hava Yolları SK per l’annata sportiva 2026/27. Dopo l’addio a Chieri , la schiacciatrice classe 1996 vivrà la prima esperienza estera della sua quindicennale carriera.

Le parole di Alice Degradi-

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza e di entrare a far parte di un ambiente così importante. Sono certa che, lavorando insieme, potremo raggiungere risultati significativi. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di iniziare questa avventura».

L'annuncio social del club turco-

«Diamo il benvenuto ad Alice Degradi, nuova componente del nostro roster per la stagione 2026/27. La schiacciatrice italiana, reduce dall’esperienza maturata nell’ultimo campionato con Chieri, entra a far parte del nostro progetto. A lei rivolgiamo i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni e successi insieme ai nostri colori».