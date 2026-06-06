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Volley Mercato: Per Alice Degradi nuova avventura in Turchia con il Türk Hava Yolları

Volley Mercato: Per Alice Degradi nuova avventura in Turchia con il Türk Hava Yolları

Dopo gli anni trascorsi nel massimo campionato, la banda piemontese sceglie il torneo turco per aprire un nuovo capitolo della propria carriera, confrontandosi con uno dei contesti più competitivi del panorama internazionale.
1 min
TagsDegradiTürk Hava Yolları SK 

INSTANBULAlice Degradi è ufficialmente una nuova giocatrice del Türk Hava Yolları SK per l’annata sportiva 2026/27. Dopo l’addio a Chieri, la schiacciatrice classe 1996 vivrà la prima esperienza estera della sua quindicennale carriera.

Le parole di Alice Degradi-

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza e di entrare a far parte di un ambiente così importante. Sono certa che, lavorando insieme, potremo raggiungere risultati significativi. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di iniziare questa avventura».

L'annuncio social del club turco- 

«Diamo il benvenuto ad Alice Degradi, nuova componente del nostro roster per la stagione 2026/27. La schiacciatrice italiana, reduce dall’esperienza maturata nell’ultimo campionato con Chieri, entra a far parte del nostro progetto. A lei rivolgiamo i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni e successi insieme ai nostri colori».

 

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