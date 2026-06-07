Volley Mercato: Anastasia Cekulaev nel roster di Conegliano

CONEGLIANO (TREVISO)- Salto di qualità per Anastasia Cekulaev che, dopo esperienze di Perugia e Chieri nella nostra A1, ha convinto Daniele Santarelli a chiamarla a far parte del roster della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano. La centrale tedesca classe 2003 di 191 cm sarà Pantera nella stagione 2026-27, vestirà la maglia numero 16. Il reparto dei posto 3 gialloblù è ora al completo, con Cekulaev che va ad affiancare nel roster tre italiane: la certezza Sarah Fahr, la giovane azzurra Linda Manfredini e la rientrante Raphaela Folie. “Ceku” diventa la terza giocatrice tedesca della storia dopo Berit Kauffeldt e Jennifer Geerties.

LA CARRIERA

Nata a Wiesbaden il 1 luglio 2003, nel Land dell’Assia, da famiglia di origine russa e kazaka, Anastasia Cekulaev inizia a giocare a pallavolo nelle giovanili della squadra locale. All’età di 14 anni passa al Rotation Prenzlauer Berg nella giovanile, mentre 2 anni più tardi viene scelta dalla società federale dell’Olympia Berlino per giocare in 2.Bundesliga, la seconda divisione tedesca. All’età di 17 anni esordisce in Bundesliga per il Potsdam, con cui conquista la Supercoppa di Germania nel 2022. Dopo 3 anni ai massimi livelli in patria compie il salto nel campionato italiano accasandosi a Perugia, poi l’upgrade a Chieri nell’ultima stagione in cui si è imposta come una delle rivelazioni del campionato nel ruolo di centrale, brillando anche in Coppa CEV.

La sua stagione

Fast e muro, centimetri sotto rete e personalità: “Ceku” è stata una delle migliori centrali della scorsa stagione di A1. In 26 partite di Regular Season ha messo a segno 208 punti con 149 attacchi vincenti (56.2%) e 11 aces: con 48 muri è 8a tra le “top blockers” del campionato, piazzandone 1.85 per set. Nella Coppa CEV in cui è arrivata fino alla finale con il Galatasaray è stata la miglior protagonista a muro con 44 “blocks”, prima nella speciale classifica.

La nazionale

Cekulaev dopo le esperienze giovanili con la U17, con cui partecipa all’Europeo di categoria, e la U18 tedesca, all’età di 18 anni guadagna la prima chiamata dalla Nazionale maggiore. Nel 2023 è la più giovane del gruppo all’Europeo, mentre è protagonista nella Volleyball Nations League 2025. Quest’estate sarà ancora protagonista in VNL e all’Europeo con la Germania.

Le parole di Anastasia Cekulaev

« Arrivare a Conegliano per una giocatrice giovane come me è una sensazione fantastica e una grande opportunità di crescita, devo abituarmi, adesso sono una Pantera, quasi non ci credevo fino ad oggi! Non potrei essere più felice di far parte di una squadra così straordinaria: la Prosecco DOC Imoco è sempre stata una delle migliori squadre, dimostrando stagione dopo stagione il suo valore assoluto in campo nazionale e internazionale. Con l’aiuto del mio manager, Costantino Tontarelli, sono riuscita ad arrivare in Italia, a dimostrare il mio valore e a crescere anno dopo anno, trasformando tutto questo in una grande opportunità. Gliene sono davvero molto grata. Ora sono arrivata nella migliore squadra possibile, non vedo l’ora di conoscere la mia nuova squadra, lo staff tecnico e tutte le persone che ruotano attorno al club, voglio ambientarmi bene e prendere le misure a questa realtà tutta nuova per me. Sarà un anno dove crescere e imparare tanto dentro e fuori dal campo, in un contesto entusiasmante. Non posso dimenticarmi dei tifosi, che sono sempre stati incredibilmente presenti e caldissimi durante le partite che ho giocato al Palaverde da avversaria, l’atmosfera lì è unica, sarà un sogno giocare per loro e sentire tutta la passione che trasmettono alle giocatrici in campo. Mi hanno anche parlato bene della città e della qualità della vita a Conegliano, voglio scoprire il territorio e conoscere le persone soprattutto i tifosi delle Pantere. Sono molto curiosa di conoscere da vicino tutte le ragazze della squadra dopo averle avute come avversarie, perché sono sicura che oltre a campionesse siano persone fantastiche. Tra tutte le top player del roster, sono particolarmente curiosa di conoscere Sarah Fahr che è un modello per me nel ruolo di centrale e Gabi, atleta super che ho sempre ammirato. Nel tempo libero? Noi giocatrici ne abbiamo poco e quello che ho lo utilizzo per le mie passioni: amo perdermi nei libri, mi piace anche scrivere poesie e scrivere, tengo un diario la sera per rilassarmi. Inoltre, adoro viaggiare con i miei amici durante i giorni liberi e vedere posti nuovi, in Italia ce ne sono tanti. Tifosi delle Pantere, ci vediamo a settembre! ».