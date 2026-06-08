Volley Mercato: Sofia Turlà sarà la regista di Roma

ROMA- La Ferraro Smi Roma Volley, dopo diverse conferme, ha annunciato l’arrivo da Perugia di Sofia Turlà ̀ per la stagione 2026/27. Sarà la ventottenne siciliana a prendere in mano la regia della squadra giallorossa.

Giocatrice di carattere, dal talento cristallino, dotata di ottima elevazione e mobilità, si unisce alle Wolves nel pieno della sua maturità, dopo aver disputato importanti stagioni, alternando le sue esperienze, tra serie A1 e A2.

Sofia, che conosce già Roma, sarà una fonte di energia in campo e di coesione nello spogliatoio, portando con sé la passione e il calore della sua terra d’origine.

Nel suo percorso giovanile, dopo il cambio di ruolo da schiacciatrice a palleggiatrice, con Volleyrò, vanta la vittoria di tre Campionati d’Italia.

Tra le squadre in cui ha militato negli ultimi anni, prima dell’esperienza perugina, ci sono state Cremona, Bergamo, Sant’Elia, Modica, Marsala e un’esperienza in Bundesliga con la NawaRo Straubing.