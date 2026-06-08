Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: a Brescia dalla Bulgaria arriva Kalina Veneva

Volley Mercato: a Brescia dalla Bulgaria arriva Kalina Veneva

La giovanissima schiacciatrice, classe 2009, già stabilmente in nazionale, oggi impegnata in VNL, andrà a rinforzare il roster di Solforati in vista della prossima stagione
2 min
TagsvenevaValsabbina

BRESCIA- La Valsabbina Millenium Brescia, neo promossa in A1, punta forte sulla giovanissima Kalina Veneva, schiacciatrice bulgara mancina classe 2009, alta 186 cm, ingaggiata in vista della prossima stagione.

LA CARRIERA

Nata e cresciuta pallavolisticamente nel vivaio della Cpvc, Veneva è reduce da una stagione ad alto livello. Con le giovanili ha conquistato la Bulgarian Volleyball Championship Girls Group A Vitosha U20 (campionato regionale) e il terzo posto nazionale con le Under 18. Con la prima squadra, invece, ha raggiunto la finale per il terzo posto nella Superliga bulgara. Numerose sono poi le presenze con la nazionale: anche in queste settimane, Veneva sta vivendo le emozioni della VNL con la maglia della Bulgaria. Nel curriculum di Veneva, spiccano numerosi successi tra cui l’oro nel Campionato Europeo Under 18 (nel 2024), quello nella Balkan Championships Under 19 (2025), in cui è stata premiata come Mvp e miglior schiacciatrice, e quello nel Mondiale Under 19 (2025), nella cui competizione (che è valsa anche il primo titolo mondiale femminile nella storia del Paese) ha ricevuto il premio come miglior schiacciatrice grazie ad una media di oltre 15 punti a partita (137 punti totali, 115 in attacco, 11 muri e 11 ace).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

Da non perdere

La regista Bartolucci da Vallefoglia a BresciaDalila Modestino da Messina a Brescia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS