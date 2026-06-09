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Volley Mercato: la spagnola Escamilla vestirà la maglia di Roma

Volley Mercato: la spagnola Escamilla vestirà la maglia di Roma

Torna in Italia dopo sei stagioni la schiacciatrice ventisettenne di Almeria che abbiamo visto nel nostro campionato nel 2020/2021 con la maglia di Busto Arsizio
3 min
TagsEscamillaFerraro Smi

ROMA- Dopo sei anni la Ferraro Smi Roma riporta in Italia la schiacciatrice spagnola Ana Escamilla. Nella prossima stagione Escamilla indosserà la maglia numero 17 delle Wolves.

LA CARRIERA

Nata ad Almeria in Spagna, 27 anni, 184 cm, nella scorsa stagione ha giocato nel massimo campionato turco con il Belediyespor e poi in quello rumeno, dove con l’Alba Blaj ha vinto la Coppa di Romania e disputato la finale Scudetto.

Giocatrice con ottime caratteristiche offensive, ha brillato nell’ultima partecipazione della Nazionale spagnola al Campionato del Mondo in Thailandia con 11 punti di media realizzati a partita contro Turchia, Canada e Bulgaria.

Ha già giocato in Italia, nel campionato di Serie A1 2020/21, con la UYBA Busto Arsizio. In precedenza aveva indossato le maglie di Logroño e Barcellona in Spagna e Potsdam in Bundesliga.

Dopo una lunga sosta per infortunio, recuperatasi completamente, ha indossato la maglia dell’Heidelberg Las Palmas con cui, nella stagione 2024/25, ha vinto il Campionato spagnolo.

Nella sua carriera ha vinto 2 Campionati, 1 Coppa e 1 Supercoppa di Spagna e 1 Coppa di Romania.

A livello individuale ha vinto, tra gli altri, nel 2026 il premio come Miglior Ricevitrice della CEV Champions League, nel 2021 e 2019 il premio come Miglior Realizzatrice della European Golden League, ed infine, nel 2018, il premio come Miglior Realizzatrice e Miglior Attaccante della Liga spagnola.

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