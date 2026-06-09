Volley Mercato: Cuneo punta sulla sedicenne Bianca Cucu

Nonostante la giovane età, Cucu può già contare su una struttura fisica importante, data dai suoi 185 cm, e su qualità tecniche che le hanno permesso di mettersi in luce nella massima serie romena. A queste caratteristiche si aggiunge un bagaglio di esperienza sorprendente, maturato sia in patria che a livello internazionale. Cucu ha infatti esordito in Serie A in Romania ad appena 12 anni e 10 mesi, dopo aver già preso parte agli Europei Under 17 con la maglia della nazionale romena a soli 12 anni.

Considerata uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dalla pallavolo romena, Cucu rappresenta uno dei punti di riferimento delle selezioni giovanili del proprio Paese, tanto da essere vista come un vero e proprio progetto federale. Dopo le esperienze con CSM Constanța e CSM București, Bianca Cucu è ora pronta a iniziare la sua avventura in biancorosso e a mettere il proprio talento al servizio delle Gatte.

Le parole di Bianca Cucu

« Sono onorata ed emozionata di poter giocare a Cuneo ho voglia di imparare per giocare una pallavolo di altissima qualità e farò il massimo per farlo insieme alla squadra. Non sarà semplice lasciare casa, ma è la scelta giusta. Non vedo l’ora di iniziare ».

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini

« Conosciamo il talento cristallino di Bianca Cucu e pensiamo che possa sbocciare qua a Cuneo. Siamo sicuri che si adatterà bene con le compagne, con lo staff e con la città per un passaggio importante della sua vita. Siamo pronti ad accoglierla e non vediamo l’ora che scenda in campo ».