Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Cuneo punta sulla sedicenne Bianca Cucu

Volley Mercato: Cuneo punta sulla sedicenne Bianca Cucu

Ingaggio in prospettiva della società piemontese che ha portato in Italia la giovanissima schiacciatrice rumena che in Italia cercherà di crescere e sviluppare il suo immenso talento
2 min
TagsCucuGranda Cuneo

CUNEO- Un investimento per il futuro. La Cuneo Granda Volley ha puntato forte su Bianca Cucu, talento cristallino della pallavolo romena classe 2010, che entra a far parte del roster delle gatte.

Nonostante la giovane età, Cucu può già contare su una struttura fisica importante, data dai suoi 185 cm, e su qualità tecniche che le hanno permesso di mettersi in luce nella massima serie romena. A queste caratteristiche si aggiunge un bagaglio di esperienza sorprendente, maturato sia in patria che a livello internazionale. Cucu ha infatti esordito in Serie A in Romania ad appena 12 anni e 10 mesi, dopo aver già preso parte agli Europei Under 17 con la maglia della nazionale romena a soli 12 anni.

Considerata uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dalla pallavolo romena, Cucu rappresenta uno dei punti di riferimento delle selezioni giovanili del proprio Paese, tanto da essere vista come un vero e proprio progetto federale. Dopo le esperienze con CSM Constanța e CSM București, Bianca Cucu è ora pronta a iniziare la sua avventura in biancorosso e a mettere il proprio talento al servizio delle Gatte.

Le parole di Bianca Cucu

« Sono onorata ed emozionata di poter giocare a Cuneo ho voglia di imparare per giocare una pallavolo di altissima qualità e farò il massimo per farlo insieme alla squadra. Non sarà semplice lasciare casa, ma è la scelta giusta. Non vedo l’ora di iniziare ».

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini

« Conosciamo il talento cristallino di Bianca Cucu e pensiamo che possa sbocciare qua a Cuneo. Siamo sicuri che si adatterà bene con le compagne, con lo staff e con la città per un passaggio importante della sua vita. Siamo pronti ad accoglierla e non vediamo l’ora che scenda in campo ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

Da non perdere

Cuneo ritrova Ludovica GuidiCuneo rinforza l’attacco con la statunitense Francesca McBride

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS