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Volley Mercato: Giulia Gennari sarà la vice Bosio a Milano

Volley Mercato: Giulia Gennari sarà la vice Bosio a Milano

La trentenne palleggiatrice romana torna in Italia, dopo l'esperienza in Polonia nel Bielsko-Biala, per scrivere un'altra importante pagina della sua lunga e luminosa carriera
2 min
TagsGennariNumia

MILANO- Giulia Gennari sarà vice Francesca Bosio nelle file della Numia Milano. La trentenne regista romana si rimette in gioco scrivendo una nuova pagina della sua lunga e gloriosa carriera tornando a giocare nel nostro campionato dopo l'esperienza in Polonia nel Bielsko-Biala.

LA CARRIERA

Nata a Roma, 30 anni il prossimo 23 giugno, Giulia cresce nel settore giovanile dell’Ostia Volley. Nel 2012 il trasferimento al Club Italia con il quale è protagonista per due stagioni nel campionato di Serie B1: con la compagine federale sviluppa il suo gioco tecnicamente e tatticamente, mettendo in mostra talento e ambizione. Dopo altre esperienze tra B1 e A2, il debutto tra le grandi arriva con la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. Una scelta vincente: due Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe, una CEV Champions League e un Mondiale per Club. Giocando sui palcoscenici più prestigiosi della pallavolo, italiana e internazionale, raccoglie quelle esperienze formative di alto livello che le permettono di proseguire il percorso nella massima serie con squadre come Bergamo e Scandicci. Nel febbraio 2025 è fermata da un infortunio alla spalla destra che la tiene lontana dai campi, ma con la forza di volontà supera questo ostacolo. Ritorna a giocare con la Bartoccini-Mc Restauri Perugia e riconquista la continuità agonistica nella sua prima esperienza all’estero, con il Bielsko-Biala in Polonia.

Le parole di Giulia Gennari

« Sono felicissima di entrare a far parte della famiglia della Numia Vero Volley Milano. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con il coach e le compagne. So che troverò un ambiente stimolante e una società competente. Avere obiettivi importanti da raggiungere è la strada migliore che ti porta in palestra ogni giorno ».

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