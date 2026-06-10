Volley Mercato: Scandicci riporta in Toscana Martina Armini

Nella stagione 2025-2026 Armini, con la magia del club orobico, è scesa in campo in 28 partite, per un totale di 113 set, facendo registrare 530 ricezioni totali e il 37% di ricezioni perfette.

LA CARRIERA

Nata a Marino (RM) il 19 settembre 2002 Martina Armini ha mosso i primi passi della sua carriera nelle fila del Volleyrò Casal de’ Pazzi.

Con la società romana Armini ha giocato inizialmente come schiacciatrice, partecipando in più occasioni alle finali nazionali di categoria, vincendo l’edizione 2018 in Under16 e quella dell’anno successivo in Under18.

Proprio nel 2018 Armini ha ricevuto la prima convocazione con l’Italia Under18, con la quale ha conquistato la medaglia di argento al Campionato mondiale 2019.

Concluso il periodo con il Volleyrò Casal de’ Pazzi, Armini nella stagione 2020-2021 è entrata a far parte del Club Italia, squadra federale con la quale ha affrontato per la prima volta il campionato di Serie A2 e nella quale ha cambiato ruolo diventando libero.

Al termine della stagione Armini ha indossato la maglia della nazionale Under20, conquistando il titolo mondiale di categoria e ottenendo anche il premio come miglior libero della manifestazione.

Reduce dal successo iridato Armini ha compiuto il grande salto in Serie A1, facendo il debutto nella massima serie nazionale con la maglia della Reale Mutua Fenera Chieri. Chiusa la stagione in Piemonte, nell’estate 2022 Armini ha giocato con la nazionale Under21, conquistando la medaglia d’oro al campionato europeo.

Nel campionato successivo Armini ha cambiato maglia e per la stagione 2022-2023 ha infatti indossato i colori della Bartoccini Fortinfissi Perugia, società con la quale per la seconda stagione consecutiva ha affrontato il campionato di Serie A1.

Nella stagione 2023-2024 Armini ha giocato per la terza stagione consecutiva nel massimo campionato italiano, venendo ingaggiata dalla Savino Del Bene Volley. Una prima esperienza scandiccese che ha anche visto Armini fare il suo esordio in CEV Champions League.

Salutata Scandicci dopo una sola annata, la giocatrice romana si è accordata con il Volley Bergamo, formazione con la quale ha giocato nel biennio 2024-2026.

Conclusa l’esperienza orobica, Armini fa adesso il suo ritorno alla Savino Del Bene Volley: per la stagione 2026-2027 farà infatti parte del roster affidato a coach Marco Gaspari.

Le parole di Martina Armini

« Tornare a Scandicci mi genera sensazioni molto importanti, perché ogni anno questa società cresce e ogni anno diventa sempre più prestigiosa, quindi l’emozione è tanta. In cosa sono cambiata rispetto alla mia prima esperienza con la Savino Del Bene Volley? Sicuramente mi mancava la costanza, ora invece l’ho trovata e mi sento molto più sicura rispetto a quello che faccio in campo. Obiettivi? Fare il meglio possibile come squadra mentre, a livello personale, vorrei riuscire a esprimere quello su cui ho lavorato in questi anni, per dimostrare quanto sono cresciuta ».