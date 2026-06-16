Volley Mercato: la promettente opposta Amelie Vighetto giocherà a Talmassons
TALMASSONS (UDINE)- Amelie Vighetto giocherà nella CDA Talmassons FVG, ventenne talento proveniente da Marsala che ricoprirà il ruolo di seconco libero nel roster di Perazzoli. Alta 193 cm rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale.
Dopo aver mantenuto il gruppo che ha conquistato la promozione in Serie A1 e aver inserito giocatrici di esperienza internazionale, le Pink Panthers aggiungono ora al proprio roster una giovane di enorme prospettiva, pronta a crescere in uno dei campionati più competitivi al mondo. Con l’arrivo di Amélie Vighetto, la CDA Volley Talmassons FVG aggiunge un altro tassello a un roster che unisce esperienza, qualità internazionale e giovani di grande prospettiva, proseguendo un percorso di crescita costruito con programmazione e uno sguardo rivolto al futuro
LA CARRIERA
Cresciuta nel prestigioso progetto del Club Italia, Vighetto può già vantare un palmarès di assoluto livello: due Scudetti giovanili conquistati da protagonista, entrambi impreziositi dal premio di MVP, oltre alla medaglia d’oro conquistata con la Nazionale italiana agli Europei Under 17. Nelle ultime due stagioni si è messa in luce in Serie A2 con le maglie di Altino e Marsala, confermandosi tra le giovani opposte più interessanti della categoria grazie a prestazioni di grande continuità e a numerosi punti pesanti.
Le parole di Amelie Vighetto
«Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia CDA Volley Talmassons. Per me sarà la prima esperienza in Serie A1 e rappresenta una grandissima opportunità di crescita. Ho percepito fin da subito tanta fiducia da parte della società e dello staff tecnico e questo mi ha convinta a sposare il progetto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie nuove compagne, imparare dalle giocatrici più esperte e dare il massimo ogni giorno. So che mi aspetta una stagione impegnativa, ma sono pronta a mettermi in gioco e a contribuire agli obiettivi della squadra. Ai tifosi prometto entusiasmo, impegno e tanta voglia di lottare su ogni pallone. Ci vediamo presto al palazzetto!».
Le parole del tecnico Fabio Parazzoli
«Amélie è una giocatrice che si presenta con caratteristiche fisiche molto importanti. Con i suoi 193 centimetri possiede un potenziale enorme e arriva da un percorso giovanile ricco di esperienze di altissimo livello. La scorsa stagione si è distinta in Serie A2 disputando un campionato eccellente ed è stata una delle principali artefici della salvezza di Marsala. Crediamo che, all’interno della nostra struttura tecnica, possa compiere un ulteriore salto di qualità. Rafforza un reparto fondamentale e ci permetterà di mantenere un livello molto alto negli allenamenti quotidiani. Il nostro obiettivo è aiutarla a crescere ancora e metterla nelle condizioni di esprimere tutto il suo potenziale al servizio della squadra ».
Le parole del Direttore Sportivo Gianni De Paoli
«Amélie è una ragazza che mi aveva incuriosito fin da subito. Me l’ero segnata da tempo sulla mia agenda perché, nonostante la giovane età, ha già dimostrato personalità e qualità importanti. È una classe 2006 che gravita nel giro delle nazionali giovanili e noi abbiamo sempre creduto nel lavoro con le giovani: è una filosofia che negli anni ci ha dato grandi soddisfazioni ».
De Paoli sottolinea anche la linea seguita nella costruzione del roster:
«Il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di mantenere lo zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato di Serie A2, uno spogliatoio che si è dimostrato vincente sotto ogni punto di vista. Accanto a questo gruppo abbiamo deciso di inserire giocatrici di esperienza internazionale e giovani di prospettiva come Amélie, che possiedono margini di crescita enormi. Lo scorso anno, pur in una squadra che ha lottato fino alla fine per la salvezza in A2, è stata uno dei principali punti di riferimento offensivi. Questo significa avere carattere e saper stare in campo anche nei momenti più difficili. In coppia con Giorgia Frosini potrà darci un contributo importante nel reparto delle opposte ».