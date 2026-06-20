Volley Mercato: Sara Alberti per la terza volta a Scandicci

Per Alberti si tratta del secondo ritorno a Scandicci e della terza esperienza complessiva con la Savino Del Bene Scandicci.

Dalla prossima stagione Sara Alberti tornerà nuovamente a vestire la maglia della Savino Del Bene Volley, portando con sé esperienza, continuità e una profonda conoscenza dell’ambiente scandiccese.

La centrale classe 1993, originaria di Brescia, aveva infatti già vestito i colori del club nella stagione 2015-2016 e successivamente dal 2021 al 2024, contribuendo ai successi della squadra con la conquista della Challenge Cup e della CEV Cup.

Nella stagione appena conclusa Alberti ha giocato con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, collezionando complessivamente 33 presenze tra Serie A1, Coppa Italia e CEV Cup, mettendo a referto 151 punti, 41 muri vincenti e 9 ace.

LA CARRIERA

Nata nel 1993 a Brescia, Sara Alberti ha mosso i primi passi nel volley nelle giovanili della Pallavolo Nave, dove ha iniziato il proprio percorso formativo nel 2001, per poi proseguire nel 2007 con l’Iseo Volley.

Nel 2009-2010 è passata al Volley Bergamo, dove ha debuttato nei campionati nazionali partecipando alla Serie B2. È rimasta legata al club per tre stagioni, maturando esperienza in B1 e ottenendo anche convocazioni con la prima squadra in Serie A1. In questo periodo si è affermata anche nel panorama delle nazionali giovanili, conquistando la medaglia d’oro al Mondiale Under-20 del 2011.

Nel 2012-2013 si è trasferita alla Metalleghe Sanitars Montichiari in Serie A2, dove ha completato un percorso di crescita che è culminato con la promozione in Serie A1 nella stagione successiva, annata in cui ha debuttato nella massima serie con la stessa società. Parallelamente, nel 2013, ha ottenuto la convocazione con la nazionale Under-23 e le prime chiamate con la nazionale maggiore.

Nel 2015-2016 ha approdato per la prima volta alla Savino Del Bene Volley, mentre nella stagione successiva ha vestito la maglia dell’Igor Gorogonzola Novara, con cui ha conquistato lo Scudetto. Dal 2017-2018 al 2020-2021 ha giocato con Il Bisonte Firenze, consolidando ulteriormente la propria esperienza nel massimo campionato italiano.

Nel 2021-2022 è tornata a vestire la maglia della Savino Del Bene Volley, contribuendo alla vittoria della Challenge Cup 2021-2022 e della CEV Cup 2022-2023. Dopo un’ulteriore stagione ad alti livelli in Toscana, nel 2024-2025 si è trasferita alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Le parole di Sara Alberti

« C’è stata la possibilità di questo ritorno e sono molto contenta di aver avuto di nuovo l’opportunità di poter tornare qui. Diciamo che per me la Savino Del Bene Volley e Firenze sono diventate una seconda casa, quindi è stato veramente un onore poter ricevere l’offerta per tornare qui. Sono molto contenta di poter continuare a lavorare insieme al club, per poter portare a casa sempre maggiori successi e traguardi ».