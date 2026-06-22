Volley Mercato: Lise Van Hecke ritorna in A1, giocherà a Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- La Savino Del Bene Scandicci ha riportato in Italia l' opposta belga Lise Van Hecke che farà parte del roster di Marco Gaspari nella prossima stagione agonistica.

Dopo quattro stagioni nel massimo campionato giapponese, Van Hecke torna in A1 torneo nel quale ha costruito gran parte della propria carriera. L’opposta classe 1992 approda a Scandicci dopo aver vestito, nel corso degli anni, le maglie di Urbino, Piacenza, Pesaro, Cuneo e Monza, squadra con cui ha disputato la sua ultima stagione italiana nel campionato 2021-2022.

Nell’ultima annata sportiva, la 2025-2026, Lise Van Hecke ha militato nell’Osaka Marvelous, formazione con la quale ha raggiunto il secondo posto nel campionato giapponese. La giocatrice belga ha chiuso la regular season con 743 punti realizzati in 44 partite, impreziositi da 59 muri vincenti e 20 ace. Nei play-off ha poi fatto registrare 93 punti, 11 muri e 3 ace, confermandosi tra le opposte più prolifiche del torneo.

LA CARRIERA

Nata a Sint-Niklaas il 1° luglio 1992, Lise Van Hecke ha iniziato la propria carriera professionistica nel 2008 con l’Asterix Kieldrecht, nel massimo campionato belga. In tre stagioni ha conquistato due titoli nazionali, due Coppe del Belgio e una Supercoppa belga, affermandosi come uno dei migliori talenti della pallavolo del suo Paese.

Parallelamente al percorso nei club, Van Hecke si è messa in evidenza anche con le selezioni nazionali giovanili del Belgio. Nel 2009 ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Europeo Under 18, ricevendo anche il premio di MVP della manifestazione, mentre nello stesso anno ha ottenuto la medaglia di bronzo al Campionato Mondiale Under 18. Già dal 2007 è entrata inoltre nel giro della nazionale maggiore, con la quale ha vinto la medaglia d’argento all’European League 2013 e la medaglia di bronzo al Campionato Europeo 2013.

Nella stagione 2011-2012 è approdata in Italia, ingaggiata dalla Chateau D’Ax Urbino Volley in Serie A1. L’esperienza marchigiana è durata due annate e ha rappresentato il primo capitolo di un lungo rapporto con il campionato italiano.

Nel 2013 si è trasferita al Rebecchi Nordmeccanica Piacenza, club con il quale ha vissuto alcune delle stagioni più vincenti della propria carriera: conquistando lo Scudetto 2013-2014, la Coppa Italia 2013-2014 e due Supercoppe Italiane.

Per la stagione 2015-2016 ha scelto di misurarsi con la Superliga brasiliana, vestendo la maglia dell’Osasco e aggiudicandosi il Campionato Paulista.

L’annata successiva l’ha vista protagonista in Turchia con il Beşiktaş, formazione con cui ha disputato la Sultanlar Ligi.

Le parole Lise Van Hecke

« Sono innanzitutto molto contenta di tornare in Italia, perché per me è sempre stata una seconda casa, ed è anche per questo che ho scelto di rientrare. L’esperienza in Giappone è stata bellissima; è stata lunga e impegnativa, ma mi sono trovata molto bene. La Savino Del Bene Volley è sempre stata una società seria che, negli anni, è cresciuta tantissimo. Lo si è visto anche con la vittoria del Mondiale per Club. Questo mi ha spinto a venire qui, perché desideravo tornare in una squadra forte come la Savino Del Bene Scandicci ».