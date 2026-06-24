Volley Mercato: l'esperienza di Imma Siressi al servizio di Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Immacolata “Imma” Sirressi , dopo tre anni a Perugia, è una nuova giocatrice della Savino Del Bene Scandicci che aggiunge il nel suo roster un libero di esperienza e di lunga militanza in A1 che nell'ultima stagione ha collezionato 21 presenze per un totale di 76 set giocati, facendo registrare 238 ricezioni complessive.

LA CARRIERA

Nata a Santeramo in Colle (BA) il 19 maggio 1990, Immacolata Sirressi ha mosso i primi passi nel volley professionistico con la squadra della sua città. Nella stagione 2004-2005 ha infatti esordito in Serie A1 con la maglia di Santeramo, facendo il suo esordio nel massimo campionato appena quattordicenne.

Dopo una seconda stagione nella società pugliese, ha trascorso un’annata con il Club Italia, prima di fare ritorno a Santeramo nella stagione 2007-2008, conquistando il posto da titolare e iniziando a mettersi in evidenza anche a livello nazionale. Negli stessi anni è arrivata la convocazione nelle selezioni giovanili azzurre: con la nazionale Under 19 ha conquistato il Campionato Europeo di categoria, venendo premiata come miglior libero del torneo.

Nel 2009 è approdata all’Asystel Volley Novara e nello stesso anno ha ricevuto la prima convocazione nella nazionale maggiore italiana, conquistando immediatamente la medaglia d’oro alla Grand Champions Cup.

Per la stagione 2010-2011 è tornata in Puglia, vestendo la maglia della Florens Castellana Grotte. Con la nazionale italiana ha continuato nel frattempo il proprio percorso internazionale, aggiudicandosi la medaglia d’argento alla Piemonte Woman Cup 2010 e la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo 2011.

Nella stagione 2011-2012 si è trasferita alla Chateau D’Ax Urbino Volley, mentre nell’annata successiva ha indossato la maglia del Duck Farm Chieri Torino Volley Club, consolidandosi tra i migliori liberi del panorama italiano.

Nel 2013 è approdata alla Pomì Casalmaggiore, club nel quale è rimasta per cinque stagioni, conquistando lo Scudetto 2014-2015, la Supercoppa Italiana 2015, venendo premiata come MVP della manifestazione, e la Champions League 2015-2016.

Per il campionato 2018-2019 è passata alla Zanetti Bergamo, dove è rimasta per due stagioni, prima di fare ritorno a Casalmaggiore nell’annata 2020-2021.

Nella stagione 2021-2022 si è trasferita alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia, mentre l’anno successivo ha vestito la maglia della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Nel 2023 è tornata nuovamente a Perugia, questa volta in Serie A2. Con la formazione umbra ha conquistato la Coppa Italia di categoria, venendo premiata come miglior giocatrice della manifestazione, e ha contribuito alla promozione in Serie A1.

Nelle stagioni successive ha continuato a difendere i colori del club perugino anche nella massima serie, confermandosi un punto di riferimento dentro e fuori dal campo grazie alla propria esperienza, leadership e qualità tecniche.

Dopo oltre vent’anni di carriera ai massimi livelli, impreziositi da successi nazionali e internazionali, Imma è pronta a iniziare una nuova sfida con la maglia della Savino Del Bene Volley.

Le parole di Imma Sirressi

« Sicuramente sono emozionata di arrivare alla Savino Del Bene Volley. Sembra banale, ma è così. Scandicci, nell’immaginario di tutti, è un club molto prestigioso e quindi per me è sicuramente molto stimolante essere qui. Appena è arrivata l’occasione l’ho colta subito, proprio perché rappresenta una sfida stimolante per me. Sono in una fase della vita in cui ho molta consapevolezza, quindi mi sento di poter dare tanto: come atleta e come persona, voglio offrire il mio contributo e mettere a disposizione tutto il bagaglio di esperienze accumulato in questi anni ».