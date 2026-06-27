Volley Mercato: Maja Aleksic completa la rosa di Scandicci

Aleksić torna in Italia dopo un percorso internazionale che l’ha vista protagonista nei principali campionati europei, distinguendosi per solidità a muro e continuità di rendimento.

Centrale di grande esperienza internazionale, Maja Aleksić rappresenta un innesto di valore per il progetto tecnico della Savino Del Bene Volley, che potrà contare su una giocatrice capace di incidere sia in fase di primo tempo che a muro.

Con l’arrivo di Maja Aleksić, la Savino Del Bene Volley completa il roster che affronterà la stagione 2026-2027. La centrale serba rappresenta l’ultimo innesto della campagna di rafforzamento estiva, mettendo a disposizione di coach Marco Gaspari una rosa ormai definita in vista dei numerosi impegni che attendono

Nell’ultima stagione ha giocato in Turchia, dove ha vestito la maglia dello Zeren Spor Kulübü, disputando il campionato turco, la Coppa di Turchia e la CEV Champions League.

Nel corso della stagione 2025–2026 ha totalizzato 49 punti nel campionato turco (17 muri, 3 ace), 73 punti nella CEV Champions League (18 muri, 4 ace) e 6 punti nella Coppa di Turchia.

la formazione biancoblù tra Serie A1, Coppa Italia, Supercoppa e competizioni europee.

LA CARRIERA

Nata a Užice il 6 giugno 1997, Maja Aleksić ha iniziato la propria carriera pallavolistica nelle giovanili dello Jedinstvo Užice, società della sua città natale.

Nella stagione 2011-2012 ha esordito in prima squadra nel massimo campionato serbo, mettendosi subito in evidenza come una delle giovani centrali più promettenti del panorama nazionale.

Per la stagione 2013-2014 si è trasferita al Partizan Belgrado, con il quale ha conquistato la Supercoppa serba e il campionato nazionale. Nell’annata successiva, in seguito alla collaborazione tra il Partizan e il Vizura, è passata a quest’ultimo club, dove è rimasta per quattro stagioni. Con la formazione di Belgrado ha vinto quattro campionati serbi, due Coppe di Serbia e tre Supercoppe serbe. Parallelamente ha iniziato il proprio percorso con le nazionali giovanili della Serbia: nel 2013 ha ricevuto il premio di miglior servizio agli Europei Under 18, nel 2014 ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Under 19 e nel 2015 è stata premiata come miglior centrale del Campionato Mondiale Under 20.

Nel 2016 ha ricevuto le prime convocazioni con la nazionale maggiore serba, iniziando un percorso ricco di successi internazionali.

Per la stagione 2018-2019 ha lasciato per la prima volta la Serbia, trasferendosi in Romania all’Alba Blaj. Nelle quattro stagioni disputate con il club rumeno ha conquistato tre campionati nazionali, tre Coppe di Romania e una Supercoppa di Romania. Con la nazionale serba ha inoltre conquistato la medaglia d’oro al Campionato del Mondo 2018 e al Campionato Europeo 2019.

Nel 2021 si è trasferita in Francia per vestire la maglia del Volero Le Cannet. Nello stesso anno ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Per la stagione 2022-2023 è approdata per la prima volta nel campionato italiano, indossando la maglia della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Nel corso del biennio trascorso con la formazione marchigiana ha conquistato con la Serbia la medaglia di bronzo alla Volleyball Nations League 2022, la medaglia d’oro al Campionato del Mondo 2022 e la medaglia d’argento al Campionato Europeo 2023.

Nel campionato 2024-2025 si è trasferita alla Igor Gorgonzola Novara, con cui ha conquistato la CEV Cup, mentre nella stagione successiva ha disputato la Sultanlar Ligi turca con la maglia dello Zeren Spor.

Dopo un percorso internazionale che l’ha vista protagonista in Serbia, Romania, Francia, Italia e Turchia, impreziosito da numerosi trofei con i club e da un palmarès di assoluto prestigio con la nazionale serba, Maja Aleksić è pronta a iniziare una nuova avventura con la maglia della Savino Del Bene Scandicci.

Le parole di Maja Aleksić

« Ho avuto l’opportunità di giocare in Italia per tre anni, poi ho voluto cambiare, provare qualcosa di nuovo, qualche nuova lega e sono andata in Turchia ma alla fine ho deciso di tornare in Italia perché qui mi sento davvero a mio agio non voglio dire che l’Italia sia la mia seconda casa ma è così. Sarà il mio quarto anno qui quindi sono davvero felice e inoltre la Savino Del Bene Volley è un club fantastico e quando mi hanno chiamato non ci ho pensato troppo ero tipo: ‘Ok, vengo sicuramente ».