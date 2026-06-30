Volley Mercato: Ajack Malual ritorna a giocare a Busto

LA CARRIERA

Opposto mancino nata a Roma da genitori del Sud Sudan, 186 centimetri, 24 anni appena compiuti, Ajack torna a Busto Arsizio con un bagaglio tecnico e umano decisamente più ricco rispetto a quando, giovanissima, aveva mosso i primi passi proprio nel settore giovanile biancorosso. Cresciuta nelle giovanili delle farfalle tra il 2017 e il 2019, Malual rappresenta un ritorno dal forte valore simbolico e sportivo: una giocatrice vista nascere sul taraflex bustocco, seguita nel suo percorso di crescita e ora pronta a rientrare in Italia per misurarsi con il massimo livello del campionato di Serie A1.

Dopo l’esperienza a Busto Arsizio, Ajack ha proseguito il proprio percorso tra Italia e Stati Uniti, passando anche da Trentino prima dell’importante avventura universitaria americana. Con Chaminade University, nelle Hawaii, ha trovato continuità e fiducia, imponendosi come una delle giocatrici più efficaci del programma: nella stagione 2023 ha chiuso con numeri di grande rilievo, conquistando riconoscimenti individuali importanti e confermandosi come terminale offensivo di primo piano.

Il suo percorso è poi proseguito a Tennessee e quindi a Maryland, dove nella stagione 2025 ha vissuto una delle annate più significative della carriera universitaria: leader della squadra per punti, attacchi vincenti e ace, Malual ha dimostrato di possedere non solo grandi doti atletiche, ma anche personalità, capacità di prendersi responsabilità nei momenti decisivi e un potenziale offensivo di assoluto interesse.

Nell’ultima stagione ha firmato in Spagna con il CV JAV Olímpico, aggiungendo un’ulteriore esperienza internazionale al proprio percorso. Ora il ritorno in Italia, e in particolare a Busto Arsizio, apre un nuovo capitolo: Ajack porterà all’attacco biancorosso potenza, fisicità, entusiasmo e una soluzione mancina importante nel ruolo di opposto.

Le parole di Ajack Malual

« Sono davvero entusiasta di tornare a Busto Arsizio. Per me la UYBA non è una società qualunque: qui sono cresciuta, qui ho vissuto anni importanti della mia formazione e tornare oggi da giocatrice più matura è una grande emozione. In questi anni ho fatto tante esperienze, soprattutto all’estero, che mi hanno aiutata a crescere come atleta e come persona. Non vedo l’ora di tornare alla e-work arena, ritrovare l’ambiente biancorosso e dare tutto per questa maglia. Sono pronta, motivata e felice di iniziare questa nuova avventura con le farfalle ».

Le parole del presidente Andrea Saini

« Siamo davvero felici di rivedere Ajack sul taraflex della e-work arena. Parliamo di un talento che abbiamo visto nascere nel nostro settore giovanile e che non abbiamo mai smesso di seguire anche nei suoi anni all’estero. Il suo percorso è stato importante, le ha permesso di crescere molto, di confrontarsi con esperienze diverse e di maturare sotto tanti punti di vista. Siamo convinti che il ritorno in Italia possa rappresentare per lei il momento giusto per fare il salto definitivo nella pallavolo di altissimo livello, un livello che Ajack merita di giocare. La aspettiamo con grande entusiasmo: potrà dare potenza e qualità al nostro attacco ».