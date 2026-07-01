Volley Mercato: la statunitense Reagan Cooper ultimo colpo di Chieri

LA CARRIERA

Classe 2000, 185 cm d’altezza, Reagan Cooper cresce a Dallas, in Texas. È figlia d’arte: suo papà, Reginald, è stato un giocatore professionista di football americano militando anche nei Dallas Cowboys.

Avvicinatasi alla pallavolo ai 7 anni d’età, a 16 anni s’iscrive alla Washington State University per trasferirsi dopo un anno al Texas Tech, dove consegue la laurea. Il suo quinto anno con la Kansas University le frutta i riconoscimenti All-American, All Region e All Conference. Debutta da professionista con i Columbus Fury aggiudicandosi il premio di Rising Star Award (Rookie dell’anno). In seguito difende per due stagioni i colori degli Omaha Supernovas. Con la nazionale degli Stati Uniti vince la medaglia d’oro e il premio di MVP nel Norceca 2025.

Le parole di Reagan Cooper

«Sento che Chieri è un posto fantastico per far crescere il mio gioco e giocare ad un livello molto alto. Mi darà l’opportunità di imparare da un allenatore bravo ed esperto. Non vedo l’ora! Naturalmente sono anche un po’ emozionata perché sarà la prima volta che giocherò all’estero, ma credo che l’esperienza e tutto quello che imparerò varranno sicuramente la pena. So quante ragazze americane di successo hanno giocato a Chieri e sono entusiasta all’idea di seguire le loro orme: è chiaramente un ottimo posto per fare esperienza e giocare in una grande squadra».

La nuova banda biancoblù si descrive :

«Una presenza calma e costante in campo. Festeggio sempre le mie compagne e gioco per loro. Come attaccante sono dinamica, e il mio punto di forza è la varietà di colpi». Fuori dalla palestra, si definisce «Una persona introversa e indipendente. I miei hobby includono la lettura e la scrittura. Sono molto legata alla mia famiglia e trascorro più tempo possibile con loro».

Le parole conclusive di Reagan Cooper guardano all’immediato futuro e alla prossima stagione:

«Per l’estate ho in programma di allenarmi molto anche nel salto e nella resistenza. Con Chieri lavorerò sodo per migliorare la difesa e la ricezione: voglio diventare più affidabile e dinamica in seconda linea per crescere come giocatrice. Sono molto grata di aver avuto l’opportunità di giocare in questa squadra e a questo livello: non avrei mai pensato di arrivare a questo punto della mia carriera e ho intenzione di sfruttare l’occasione al massimo!».