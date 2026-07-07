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Volley Mercato: la serba Anđelka Novosel giocherà a Brescia

Volley Mercato: la serba Anđelka Novosel giocherà a Brescia

Fisicità, qualità in ricezione ed efficacia offensiva queste le doti che hanno portato il team allenato da Solforati a scegliere la schiacciatrice proveniente dalla formazione kazaka del Turan Turkistan
2 min
TagsNovoselValsabbina

BRESCIA-Fisicità, qualità in ricezione ed efficacia offensiva. La schiacciatrice serba Anđelka Novosel è una nuova giocatrice della Valsabbina Millenium Brescia.

LA CARRIERA

Classe 2002, 185 centimetri, Anđelka cresce pallavolisticamente nell’OK Beograd, vestendone la maglia dal 2016 al 2021 e vincendo la Serbian Prva Liga (il secondo campionato nazionale serbo) nella stagione 2018/2019. Nel 2021 approda allo ŽOK Ub, per rimanerci per quattro stagioni consecutive: in questi anni, disputa la Superliga serba (chiudendo il campionato al secondo posto nel 2021/2022, nel 2022/2023 e nel 2024/2025), vince la Coppa Serba 2022/2023 e colleziona esperienze internazionali prendendo parte alla Cev Champions League 2021/2022 e alle Cev Challenge Cup 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nell’ultima stagione vive la sua prima esperienza all’estero con il Turan Turkistan, formazione del massimo campionato kazako, con cui vince la Coppa del Kazakistan, oltre a ottenere l’argento nella Supercoppa del Kazakistan e nella Cava Women’s Volleyball Championship (Central Asian Club Championship), in cui è anche inserita nel Dream Team del torneo come migliore schiacciatrice. Ora è pronta per l’approdo a Brescia e il debutto nel massimo campionato italiano.

Il percorso di Anđelka Novosel è stato impreziosito anche dalle convocazioni con la nazionale giovanile serba, con cui ha partecipato, per esempio, al Campionato Europeo Under 21 (nel 2022), confermandosi tra i prospetti più interessanti della propria generazione.

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