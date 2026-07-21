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A1 Femminile: ecco il calendario© GALBIATI FIORENZO

A1 Femminile: ecco il calendario

Via alle danze nel weekend del 3-4 ottobre per la prima giornata di Regular Season, poi ventisei giornate di calendario simmetrico fino alla conclusione fissata per il 13-14 marzo
10 min
TagsA1 femminileCaledario

ROMA-Il primo passo verso una nuova, entusiasmante stagione di pallavolo femminile è stato compiuto con l’uscita del calendario della LVF A1 Fineco 2026-27.

Via alle danze nel weekend del 3-4 ottobre per la prima giornata di Regular Season, poi ventisei giornate di calendario simmetrico fino alla conclusione fissata per il 13-14 marzo. Il numero di infrasettimanali feriali scende a tre (21 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre), a cui si aggiunge quello festivo del 6 gennaio che aprirà il 2027 della LVF dopo una pausa di nove giorni dall’ultima giornata del 2026, calendarizzata tra il 26 e il 27 dicembre.

I Playoff Scudetto vedranno le migliori otto squadre affrontarsi con formula di andata-ritorno ed eventuale Golden Set nei quarti di finale, mentre confermata la formula al meglio delle cinque sfide per semifinali e finali. Per i Playoff Challenge si torna alla formula a scontri diretti, con andata-ritorno e Golden Set: le prime a scendere in campo saranno le squadre dalla 9^ alla 12^ posizione, poi si aggiungeranno le escluse dal primo turno dei playoff.

Per quanto riguarda le altre competizioni targate LVF, la Supercoppa tra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci si disputerà nel weekend del 24-25 ottobre in sede ancora da definire, con le due squadre che anticiperanno e posticiperanno la 4^ e la 5^ giornata d’andata. La Coppa Italia Frecciarossa inizierà con i quarti previsti il 23 dicembre tra le migliori otto qualificate al termine del girone d’andata per poi concludersi nel fine settimana del 13-14 febbraio con la consueta Final Four.

Per ogni giornata di campionato, sarà possibile vedere gratuitamente quattro o cinque sfide: alla consueta copertura di Rai Sport si affiancheranno infatti ben tre match trasmessi sui social di Lega, Società e atlete. La copertura integrale del campionato sarà invece un’esclusiva di DAZN.

Il calendario di A1 2026/2027

1^ GIORNATA – ANDATA 4 ottobre 2026 – RITORNO 13 dicembre 2026

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Numia Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze (andata 03/10)
Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Omag San Giovanni In M.No
Laica Uyba Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara
Choruslife Volley Bergamo – Cbf Balducci Hr Macerata
Granda Volley Cuneo – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cda Volley Talmassons Fvg

2^ GIORNATA – ANDATA 11 ottobre 2026 – RITORNO 20 dicembre 2026

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Banca Valsabbina Millenium Brescia
Cbf Balducci Hr Macerata – Numia Vero Volley Milano
Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Laica Uyba Busto Arsizio
Igor Gorgonzola Novara – Choruslife Volley Bergamo
Cda Volley Talmassons Fvg – Granda Volley Cuneo
Il Bisonte Firenze – Omag San Giovanni In M.No

3^ GIORNATA – ANDATA 18 ottobre 2026 – RITORNO 26/27 dicembre 2026

Granda Volley Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Numia Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Megabox Ond. Savio Vallefoglia (andata 16/10)
Laica Uyba Busto Arsizio – Choruslife Volley Bergamo
Omag San Giovanni In M.No – Cbf Balducci Hr Macerata
Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze
Cda Volley Talmassons Fvg – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

4^ GIORNATA – ANDATA 21 ottobre 2026 – RITORNO 6 gennaio 2027

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano (andata 14/10)
Choruslife Volley Bergamo – Numia Vero Volley Milano
Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Granda Volley Cuneo
Laica Uyba Busto Arsizio – Cda Volley Talmassons Fvg
Igor Gorgonzola Novara – Omag San Giovanni In M.No (ritorno 07/01)
Cbf Balducci Hr Macerata – Savino Del Bene Scandicci (andata 14/10)
Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia

5^ GIORNATA – ANDATA 25 ottobre 2026 – RITORNO 10 gennaio 2027

Cda Volley Talmassons Fvg – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Numia Vero Volley Milano – Laica Uyba Busto Arsizio
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia (andata 28/10)
Omag San Giovanni In M.No – Choruslife Volley Bergamo (andata 27/10)
Granda Volley Cuneo – Il Bisonte Firenze
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cbf Balducci Hr Macerata
Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara (andata 28/10)

6^ GIORNATA – ANDATA 1 novembre 2026 – RITORNO 17 gennaio 2027

Laica Uyba Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Numia Vero Volley Milano – Omag San Giovanni In M.No
Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cda Volley Talmassons Fvg
Choruslife Volley Bergamo – Savino Del Bene Scandicci
Cbf Balducci Hr Macerata – Granda Volley Cuneo
Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia
Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

7^ GIORNATA – ANDATA 8 novembre 2026 – RITORNO 24 gennaio 2027

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Savino Del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano (ritorno 23/01)
Omag San Giovanni In M.No – Laica Uyba Busto Arsizio
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Choruslife Volley Bergamo
Granda Volley Cuneo – Igor Gorgonzola Novara
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Cbf Balducci Hr Macerata
Cda Volley Talmassons Fvg – Il Bisonte Firenze

8^ GIORNATA – ANDATA 11 novembre 2026 – RITORNO 31 gennaio 2027

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Numia Vero Volley Milano – Banca Valsabbina Millenium Brescia
Laica Uyba Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Choruslife Volley Bergamo – Granda Volley Cuneo
Omag San Giovanni In M.No – Savino Del Bene Scandicci
Cbf Balducci Hr Macerata – Cda Volley Talmassons Fvg
Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

9^ GIORNATA – ANDATA 15 novembre 2026 – RITORNO 7 febbraio 2027

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci Hr Macerata
Granda Volley Cuneo – Numia Vero Volley Milano
Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze
Savino Del Bene Scandicci – Laica Uyba Busto Arsizio
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Choruslife Volley Bergamo
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Omag San Giovanni In M.No
Cda Volley Talmassons Fvg – Igor Gorgonzola Novara

10^ GIORNATA – ANDATA 22 novembre 2026 – RITORNO 21 febbraio 2027

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano
Cbf Balducci Hr Macerata – Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Laica Uyba Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze
Choruslife Volley Bergamo – Cda Volley Talmassons Fvg
Omag San Giovanni In M.No – Granda Volley Cuneo
Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

11^ GIORNATA – ANDATA 29 novembre 2026 – RITORNO 28 febbraio 2027

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Choruslife Volley Bergamo
Cda Volley Talmassons Fvg – Numia Vero Volley Milano
Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Laica Uyba Busto Arsizio
Granda Volley Cuneo – Savino Del Bene Scandicci
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Omag San Giovanni In M.No
Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci Hr Macerata

12^ GIORNATA – ANDATA 6 dicembre 2026 – RITORNO 7 marzo 2027

Numia Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Choruslife Volley Bergamo
Laica Uyba Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata
Granda Volley Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia (ritorno 08/03)
Omag San Giovanni In M.No – Cda Volley Talmassons Fvg
Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara
Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

13^ GIORNATA – ANDATA 9 dicembre 2026 – RITORNO 13/14 marzo 2027

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Omag San Giovanni In M.No
Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Numia Vero Volley Milano
Laica Uyba Busto Arsizio – Granda Volley Cuneo
Choruslife Volley Bergamo – Il Bisonte Firenze
Cbf Balducci Hr Macerata – Igor Gorgonzola Novara
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano
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