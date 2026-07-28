Volley Mercato: Novara chiude il buco al centro con Phoebe Awoleye
NOVARA-L'Igor Gorgonzola Novara, per far fronte all'infortunio della centrale brasiliana Julia Gambatto Kudiess, che sarà costretta a un lungo stop per recuperare dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ha ingaggiato per sostituirla la statunitense Phoebe Awoleye, che ha firmato un contratto annuale.
LA CARRIERA
Classe 2002, 24 anni compiuti da poco e 188 cm di altezza, Awoleye nel corso dell’ultima stagione si è divisa tra la Major League americana (Atlanta Vibe) e il campionato portoghese (SC Braga).
Le parole di Phoebe Awoleye
« Sono entusiasta all’idea di vestire la maglia di Novara e misurarmi con uno dei campionati più prestigiosi al mondo. Nella mia prima stagione all’estero, ho imparato ad adattarmi a un ambiente di gioco e di vita diverso e ora non vedo l’ora di compiere un ulteriore passo in avanti, in un contesto altamente sfidante in cui potrò incrociare le migliori giocatrici. Il mio obiettivo è aiutare la squadra in qualsiasi modo mi sia possibile, non vedo l’ora di conoscere i fan e di entrare a far parte della famiglia Igor Volley. Conosco tante atlete americane che troverò da avversarie e anche questo è molto stimolante. Mi sono formata nei college, ho studiato economia e ho concluso il mio percorso con un master in sport management e sono molto aperte alle nuove culture, anche per quella che è la mia storia personale che mi ha portata a vivere in Inghilterra e in Nigeria prima di stabilirmi definitivamente negli USA ».
Le parole del Direttore Generale Enrico Marchioni
« Con l’infortunio di Julia è nata per noi la necessità di aggiungere al roster una centrale e abbiamo colto l’opportunità di portare in squadra Phoebe Awoleye che è una ragazza giovane e molto interessante. Il campionato italiano sarà per lei una grande sfida ma siamo fiduciosi che possa dare un contributo importante alla causa e che saprà essere all’altezza del palcoscenico che calcherà, forte di doti atletiche e tecniche sicuramente importanti ».