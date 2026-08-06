Volley Mercato: Chieri ha ingaggiato la centrale Britte Stuut 

LA CARRIERA

Nata a Brema da famiglia olandese l’11 gennaio 2003, 198 cm d’altezza, all’età di 7 anni Britte Stuut si trasferisce nei Paesi Bassi a Texel. Dopo la trafila giovanile gioca per quattro anni nella squadra del centro sportivo nazionale di Papendal. Arriva alla pallavolo professionista nel 2022 in Germania. Dopo un biennio a Vilsbiburg gioca due anni a Schwerin, con cui vince lo scudetto della Bundesliga nel 2024. In questa stagione, conclusa l’esperienza a Chieri, si trasferirà negli Stati Uniti per difendere i colori dell’LOVB Miami.

Con la nazionale maggiore olandese, di cui fa parte dal 2023 e con cui sta preparando il campionato europeo, ha giocato diverse edizioni della VNL ed è arrivata ai quarti di finale nell’ultimo campionato del mondo.

Le parole di Britt Stuut

«Sono molto felice e riconoscente di avere l’opportunità di far parte della famiglia di Chieri Anche se sarà solo per pochi mesi, darò il massimo e aiuterò la squadra nel miglior modo possibile. Sono molto emozionata e non vedo l’ora di vivere questa esperienza».

Parlando delle sue caratteristiche di giocatrice, la nuova centrale biancoblù sottolinea che

«Essendo alta 198 cm cerco di usare l’altezza a mio vantaggio. Uno dei miei punti di forza è il servizio».

Quindi, condividendo qualcosa di sé al fuori del campo, racconta di avere

«Due sorelle. Amo andare a prendere un caffè con gli amici (soprattutto con Elles Dambrink la mia migliore amica), ascolto molta musica e trascorro più tempo che posso con la mia famiglia. E non vedo l’ora di conoscere il più possibile della cultura italiana e andare alla scoperta del Piemonte!».