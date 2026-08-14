Stefano Lavarini non è più l'allenatore di Milano

Dopo due stagioni si separano le strade del club lombardo e del tecnico di Omegna. Sulla panchina della Vero Volley ha centrato due finali Scudetto consecutive, il terzo posto sia nella CEV Champions League 2024/2025 sia nel Campionato Mondiale per Club 2024 e la conquista della Supercoppa Italiana 2025