Stefano Lavarini non è più l'allenatore di Milano
Dopo due stagioni si separano le strade del club lombardo e del tecnico di Omegna. Sulla panchina della Vero Volley ha centrato due finali Scudetto consecutive, il terzo posto sia nella CEV Champions League 2024/2025 sia nel Campionato Mondiale per Club 2024 e la conquista della Supercoppa Italiana 2025
MILANO-Stefano Lavarini non è più l'allenatore della Numia Vero Volley Milano.
Arrivato nell'estate del 2024, l'allenatore piemontese ha guidato la squadra in un percorso che l'ha portata a raggiungere due finali Scudetto consecutive, il terzo posto sia nella CEV Champions League 2024/2025 sia nel Campionato Mondiale per Club 2024 e, soprattutto, la conquista della Supercoppa Italiana il 18 ottobre 2025 a Trieste, superando Conegliano. Un successo che ha segnato un momento storico per la città di Milano, regalandole un trofeo nazionale nella pallavolo dopo 80 anni.
Termineranno, contestualmente, anche i rapporti tra Numia Vero Volley e Andrea Mafrici - secondo allenatore - e Kacper Duda - scoutman.
Arrivato nell'estate del 2024, l'allenatore piemontese ha guidato la squadra in un percorso che l'ha portata a raggiungere due finali Scudetto consecutive, il terzo posto sia nella CEV Champions League 2024/2025 sia nel Campionato Mondiale per Club 2024 e, soprattutto, la conquista della Supercoppa Italiana il 18 ottobre 2025 a Trieste, superando Conegliano. Un successo che ha segnato un momento storico per la città di Milano, regalandole un trofeo nazionale nella pallavolo dopo 80 anni.
Termineranno, contestualmente, anche i rapporti tra Numia Vero Volley e Andrea Mafrici - secondo allenatore - e Kacper Duda - scoutman.
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