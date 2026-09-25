Courmayeur Cup: Conegliano-Novara e Milano-Scandicci, le grandi a confronto

COURMAYEUR (AOSTA) - La stagione del volley femminile, che prenderà il via ufficialmente nel prossimo weekend con il fischio di inizio del campionato di A1, avrà un ghiotto prolono sabato 26 e domenica 27 settembre in Valle d'Aosta dove si disputerà la terza edizione della Courmayeur Cup, il torneo organizzato dalla Lega Volley Femminile in collaborazione con Spike Media, che veddrà protagoniste le quattro formazioni più accreditate della nostra pallavolo. Si comincerà alle 15.30 con la sfida tra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara. Alle 18.15, spazio poi al confronto tra la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano. Domenica 27 settembre, sempre alle 15.30, le due sconfitte delle semifinali disputeranno la Finale per il 3° posto mentre, dalle 18, le due vincenti si affronteranno nella Finalissima che assegnerà il titolo. Lo scorso anno furono le piemontesi, guidate ora da Massimo Barbolini, a conquistare la manifestazione, superando nella gara per il titolo le toscane di coach Marco Gaspari. Due anni fa trionfò invece Conegliano battendo Milano.

Teatro della manifestazione il Courmayeur Sport Center dell’omonima cittadina valdostana, pronto ad accogliere le campionesse della Serie A ad una settimana dall’inizio del campionato. Per chi non sarà presente, l’evento verrà trasmesso integralmente in Italia su DAZN e il canale Youtube di Lega Volley Femminile mentre le partite delle 18.15 del sabato e delle 18 della domenica saranno in diretta anche su Rai Sport e RaiPlay. All’estero, sarà possibile ammirare le stelle delle quattro formazioni sul canale All Women’s Sports Network (AWSN), raggiungibile da diversi paesi nel mondo tra cui Stati Uniti, Canada, Filippine oltre che diverse aree dell’Africa e del Medio Oriente, e in streaming su W-Sport.

In attesa di scendere in campo, i coach e una giocatrice delle quattro squadre hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Lega Volley Femminile.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« L’arrivo della Courmayeur Cup significa che si inizia a fare sul serio, è l’ultimo test prima dell’esordio di campionato e sarà un rodaggio importante per le squadre in lizza. Con il ritorno di Gabi questa settimana abbiamo completato il roster, come d’abitudine abbiamo aggiunto in questo periodo un pezzo alla volta con i vari rientri dopo la dura estate delle nazionali, quindi ovviamente siamo alle prese con qualche acciacco fisiologico e con qualche giocatrice che non è al meglio e sta recuperando la condizione. Siamo solo all’inizio del processo di amalgama della nuova squadra perché abbiamo ragazze che sono qui da agosto ed altre arrivate da pochi giorni. Non so ancora quali effettive decideremo di schierare a Courmayeur nelle partite che ci aspettano, ma quello che è sicuro è che sarà un test di rodaggio importante per vedere a che punto siamo in vista della prima di campionato di domenica prossima ».

Le parole di Monica De Gennaro

« Si avvicina l’inizio del campionato e la Courmayeur Cup sarà per noi un bel banco di prova per giocare contro le squadre più forti del campionato e fare un test importante contro avversarie di qualità. Sarà certamente un bello spettacolo per il pubblico al palazzetto e in televisione, le squadre non saranno ancora al top perché siamo in pre-season, ma sono sicura che tutti e quattro i team daranno il massimo per iniziare bene la stagione ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA

Le parole del tecnico Massimo Barbolini

« A Courmayeur ci aspetta un impegno importante. Non tanto nell’ottica di quello che sarà il risultato, ma perché sarà una delle ultime occasioni che abbiamo per vedere all’opera un po’ tutte le giocatrici e misurare il nostro livello attuale, tenendo presente che siamo davvero all’inizio. Sarà bello affrontare altre squadre importanti ma dobbiamo sempre tenere a mente che la stagione ufficiale inizierà a tutti gli effetti il 4 ottobre ».

Le parole di Sara Bonifacio

« In questa fase, il primo obiettivo di tutte noi sarà quello di misurarci con noi stesse e con avversarie di primo livello, per capire a che punto siamo alla vigilia del campionato. Ovviamente a tutti piace vincere, ma in questo momento è più importante sfruttare questi appuntamenti per crescere, migliorare l’affiatamento del gruppo e l’inserimento delle nuove, anche perché sette giorni più tardi si inizierà a giocare per i punti e il margine di errore diventerà minimo. Sicuramente sarà piacevole scendere in campo in un contesto bello come quello della Courmayeur Cup, che abbiamo già avuto modo di conoscere e apprezzare negli scorsi anni ».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Chiaramente, in un periodo storico in cui molte delle atlete sono impegnate nelle manifestazioni internazionali, avere delle gare amichevoli, comunque dei tornei di alto livello, permette di capire con maggior chiarezza quale sia lo stato di salute e tecnico della squadra. Quando ci sono tanti innesti, o comunque nuovi innesti in ruoli cardine, chiaramente testarsi contro squadre di primissimo livello è utile per vedere quale risposta danno le individualità e i meccanismi di squadra. Quindi, da questo punto di vista, a una settimana dall’esordio in campionato, questo permette di focalizzarsi sugli aspetti principali. Ovviamente non è che si possa lavorare su tutto, ma sugli aspetti principali, per poi cercare di approcciare il campionato nel migliore dei modi ».

Le parole di Maja Ognjenovic

« La Courmayeur Cup sarà sicuramente un ottimo test in vista dell’inizio del campionato, che sarà tra una settimana. Dopo un’estate così lunga, anche se non voglio definirla lunga, durante la quale non siamo mai state tutte insieme, abbiamo avuto pochi giorni per allenarci con il gruppo al completo. Ci vuole quindi un po’ di tempo per trovare il giusto feeling con le compagne, conoscerci e prepararci al meglio per essere pronte all’inizio della stagione. La Courmayeur Cup è sempre stata un’occasione importante per confrontarsi con alcune delle squadre più forti del campionato italiano, come Novara, Milano e Conegliano. Sarà quindi un ottimo banco di prova e proprio quello di cui abbiamo bisogno a una settimana dall’inizio del campionato ».

NUMIA VERO VOLLEY MILANO

Le parole del tecnico Gianlorenzo Blengini

« Si tratta di un torneo di alto livello con squadre molto competitive. Sarà importante per capire a che punto è l’organizzazione e la fluidità del gioco, ma anche per testare le nuove giocatrici e soprattutto per verificare la condizione fisica di ciascuna atleta e l’omogeneità del gruppo. Vista l’assenza di alcune giocatrici siamo scoperti in alcuni reparti, quindi sarà difficile fare delle rotazioni e questo è un aspetto da attenzionare, specialmente per non correre dei rischi in vista dell’inizio del campionato ».

Le parole di Anna Danesi

« Alla Courmayeur Cup puntiamo a giocare al meglio delle nostre possibilità. Sappiamo che è l’ultimo weekend in cui possiamo testare la squadra, anche se mancano ancora Vázquez e Sato. Tornei come quello di Courmayeur ci permettono di giocare dei buoni test match contro quelle che si suppone essere le migliori formazioni del campionato. Le partite del weekend ci permetteranno di capire a che punto siamo della nostra preparazione: inizieremo ad entrare nel vivo della stagione, con l’esordio in campionato in programma il prossimo sabato ».

Il programma della Courmayeur Cup

Sabato 26 settembre

Ore 15.30 1a semifinale Prosecco DOC Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara

Ore 18.15 2a semifinale Savino del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano

Domenica 27 settembre

Ore 15.30 Finale 3° e 4° posto

Ore 18.00 Finale 1° e 2° posto