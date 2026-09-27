Volley Mercato: Vallefoglia ingaggia  Alexandra Frantti per sositituire Omoruyi

VALLEFOGLIA (PESARO)- Sarà la statunitense Alexandra Frantti la nuova schiacciatrice della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La trentenne schiacciatrice dell'Illinois è stata chiamata dal club biancoverde a sostituire l' infortunata Loveth Omoruyi L’atleta sarà presentata con tutta la squadra e lo staff tecnico domani, lunedì 28 settembre alle 21 all’Auditorium Scavolini di Pesaro (viale dei Partigiani, 42), in occasione dello spettacolo Ancora in viaggio , scritto, diretto e condotto da Francesco Belfiori con le musiche di Marco Di Meo. Per i tifosi delle tigri sarà la prima occasione per conoscere dal vivo la nuova giocatrice biancoverde.

LA CARRIERA-

1.85, nata a Highland Park, Illinois il 3 marzo 1996, vestirà la maglia n. 9. Frantti ha frequentato l’Università a Penn State, con cui ha vinto il titolo NCAA nel 2014. La prima esperienza all’estero è stata in Slovenia con il Kamnik. Sono seguite una stagione all’ASPTT Mulhouse, in Francia, ed una in Polonia al Developres Rzeszów. Nel 2020 il debutto in Italia, con due campionati alla Reale Mutua Fenera Chieri ed uno alla Trasportipesanti Casalmaggiore, tutti e tre passati giocando accanto a Chiara De Bortoli. A Casalmaggiore, inoltre, è stata allenata da Andrea Pistola. Nel 2023 si è trasferita in Turchia ed ha disputato tre stagioni ad Istanbul: le prime due al VakifBank e l’ultima al Galatasaray. Oltre al titolo NCAA, nel suo palmarès figura anche la Coppa CEV dell’anno scorso, strappata alle ex compagne della Reale Mutua Fenera Chieri.

Le parole di Alexandra Frantti

«Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della Megabox e di iniziare questo nuovo capitolo. Ho scelto questa società perché ritengo che sia il posto giusto per me, sia dal punto di vista professionale che personale. Inoltre, ho già un legame con la squadra, avendo già lavorato con l’allenatore in passato e conoscendo alcune delle giocatrici, il che rende tutto ancora più speciale. Il mio obiettivo è dare il massimo per la squadra, impegnarmi al massimo ogni giorno e contribuire a una stagione di successo. Sono entusiasta del nostro gruppo e di ciò che potremo realizzare insieme, e non vedo l’ora di iniziare! I miei obiettivi per questa stagione sono difendere il titolo della Challenge Cup e lottare per il miglior piazzamento possibile nel campionato italiano».

Le parole della Direttrice sportiva Tatyana Kosheleva

«Sostituire Loveth Omoruyi non è stato semplice. Per noi era importante non limitarci a trovare una giocatrice qualsiasi per quel ruolo, ma fare una scelta all’altezza del livello e delle ambizioni della Megabox. Con Alexandra Frantti arriva nella nostra squadra un nome importante della pallavolo internazionale, una giocatrice di grande esperienza con la Nazionale statunitense e nei campionati più competitivi al mondo. Ma quando prendiamo le decisioni, per noi non contano soltanto il nome e il valore tecnico. Parlando con Alexandra abbiamo percepito di condividere le stesse ambizioni, lo stesso approccio al lavoro e la stessa voglia di raggiungere risultati importanti. Lei ha scelto la Megabox e ha creduto nel nostro progetto: ora è nostra responsabilità creare tutte le condizioni perché questa scelta si riveli quella giusta per entrambi».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

«Alexandra è una giocatrice di grande personalità e di alta levatura perché ha fatto parte di contesti di grande livello come la nazionale americana e squadre tra le più importanti del mondo come il VakifBank e il Galatasaray. È una giocatrice che conosce bene il campionato italiano perché ha giocato due anni a Chieri ed uno con me a Casalmaggiore, e non appena sarà nella condizione fisica migliore potrà darci un ottimo contributo e sopperire all’assenza di Omoruyi. La società è stata molto brava nel concludere questa trattativa e nel trovare la disponibilità e l’entusiasmo della ragazza nel rimettersi in gioco».