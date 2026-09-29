Volley Mercato: Amanda Sylves è una nuova centrale della Omag
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Amanda Sylves, nuova centrale della Omag Consolini Volley, sarà al fianco della squadra mentre Veronica Costantini prosegue il suo percorso verso il ritorno in campo, in attesa del via libera del CONI.
LA CARRIERA-
Classe 2000, francese originaria di Guadalupa, conosce molto bene il campionato italiano, avendo vestito le maglie di Cuneo, Pinerolo e Firenze, e porta con sé un bagaglio importante di esperienza maturata ai massimi livelli. Un arrivo che permette anche di ritrovare una conoscenza già consolidata con coach Massimo Bellano, che l’ha allenata sia a Firenze sia a Cuneo. Un rapporto costruito negli anni che potrà favorire il suo inserimento nel gruppo e nei meccanismi della squadra.Esperienza, entusiasmo e voglia di mettersi subito a disposizione: è pronta a cominciare questa nuova avventura insieme a noi.
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