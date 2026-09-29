Volley Mercato: Amanda Sylves è una nuova centrale della Omag

LA CARRIERA-

Classe 2000, francese originaria di Guadalupa, conosce molto bene il campionato italiano, avendo vestito le maglie di Cuneo, Pinerolo e Firenze, e porta con sé un bagaglio importante di esperienza maturata ai massimi livelli. Un arrivo che permette anche di ritrovare una conoscenza già consolidata con coach Massimo Bellano, che l’ha allenata sia a Firenze sia a Cuneo. Un rapporto costruito negli anni che potrà favorire il suo inserimento nel gruppo e nei meccanismi della squadra.Esperienza, entusiasmo e voglia di mettersi subito a disposizione: è pronta a cominciare questa nuova avventura insieme a noi.