Volley Mercato: Milano rinforza il roster con Alondra Tapia

MILANO -Classe 2004, opposta dominicana di 193cm di altezza con esperienze in diversi campionati internazionali tra Repubblica Dominicana, Giappone, Perù, Cina, Russia e Turchia. La Numia Vero Volley Milano accoglie Alondra Tapia. La schiacciatrice arriva a Milano con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e misurarsi per la prima volta con il massimo livello della pallavolo italiana, mettendo a disposizione di coach Chicco Blengini le proprie qualità fisiche e tecniche.

LA CARRIERA-

Ventidue anni compiuti a maggio, Tapia ha iniziato la propria carriera con la formazione di La Vega. Nel 2020 il trasferimento in Giappone, dove ha vestito per tre stagioni la maglia della Furukawa Gakuen High School nel ruolo di centrale. Nella stagione 2023/24 il passaggio al Deportivo Géminis, in Perù, prima delle esperienze tra Cina e Russia. Con il Tianjin Bohai Bank ha disputato la prima parte dell’annata 2024/25, conclusa con il Lokomotiv Kaliningrad, con cui ha conquistato il Campionato Russo. Nell’ultima stagione è approdata in Turchia dove con il Türk Hava Yolları ha collezionato 116 punti. Dal 2023 è anche una delle protagoniste con la Repubblica Dominicana. Con la selezione dominicana ha conquistato importanti successi internazionali, tra cui l’oro ai Giochi centramericani e caraibici 2023, alla Coppa panamericana Under 23 2023 e al NORCECA Final Six 2024.

Le parole di Alondra Tapia

« Sono molto contenta di unirmi alla Numia Vero Volley Milano per questa stagione. Inizierà una nuova tappa della mia carriera: per la prima volta potrò misurarmi con il campionato italiano e sono sicura che imparerò tanto. Farò del mio meglio per raggiungere grandi risultati, sia a livello personale che di squadra. Saluto tutti i tifosi: ci vediamo presto in campo! ».