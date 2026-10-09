Vallefoglia-Scandicci e Conegliano-Uyba gli antipasti del 2° turno

Il turno si aprirà con due anticipi di grande spessore. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia ospiterà alle 19.30 (diretta DAZN e Youtube) una Savino Del Bene Scandicci ferita dopo il k.o. della scorsa settimana. Un test importante per le toscane di coach Gaspari, contro una squadra che ha dimostrato di avere diverse armi a disposizione, nonostante il grave infortunio estivo occorso alla sua stella Omoruyi. Un’ora più tardi, in diretta Rai Sport e DAZN, seconda partita casalinga per la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che al Palaverde affronterà la giovane e spavalda Laica Cioccolato UYBA. Dopo il tie-break perso con Novara, l’obiettivo minimo delle bustocche sarà quello di replicare le due imprese dell’anno passato, quando sia all’andata che al ritorno riuscirono a strappare almeno un punto alle pantere.

Domenica, il primo fischio d’inizio è fissato alle 16. Dopo l’esordio travolgente dello scorso sabato, la nuova Numia Vero Volley Milano di coach Blengini fa visita alla Cbf Balducci Hr Macerata. Un’ora più tardi, faccia a faccia tra la Cda Volley Talmassons FVG e la Granda Volley Cuneo, con le friulane in cerca del secondo successo e le piemontesi a caccia del primo. Entrambi i confronti saranno trasmessi in esclusiva DAZN.

In contemporanea alle 17 su DAZN e il canale Youtube di Lega Volley Femminile la sfida di Palazzo Wanny tra Il Bisonte Firenze e l’Omag Consolini Volley 1907 e quella del PalaFenera tra la Reale Mutua Fenera Chieri e la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Da un lato due squadre sconfitte alla prima giornata ma autrici comunque di due buone prestazioni, dall’altro l’onda lunga della felicità delle collinari dopo il bel successo contro Scandicci e la voglia di riscatto delle giallonere.

Infine, alle ore 18 in esclusiva DAZN, una delle classiche della pallavolo femminile. L’Igor Gorgonzola Novara di coach Barbolini fa il suo esordio casalingo contro la ChorusLife Volley Bergamo. Uno scontro da non sottovalutare per le zanzare, che troveranno di fronte un’avversaria preparata e che ha ben figurato alla prima giornata, volando sull’intesa dei nuovi acquisti Allaoui e Pietrini.

TUTTE LE SFIDE

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Banca Valsabbina Millenium Brescia

La Reale Mutua Fenera Chieri '76 prepara il debutto casalingo al PalaFenera nella seconda giornata della Serie A1 Fineco. L'appuntamento è per domenica 11 ottobre (ore 17) contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le due squadre si sono già trovate poche settimane fa in precampionato a Biella, ma un confronto ufficiale manca dal 2020/2021, stagione al termine della quale le lombarde retrocessero nella serie cadetta. In precedenza fra A2 e A1 Chieri e Brescia si erano affrontate per cinque anni consecutivi fra il 2016 e il 2021, con un bilancio complessivo di 7 successi a 3 per Brescia. Il primo turno di campionato ha lasciato stati d'animo contrapposti nei due spogliatoi. Spirito e compagne hanno conquistato due punti d'oro vincendo al tie-break in casa di Scandicci, mentre Brescia ha compiuto un passo falso davanti ai suoi tifosi arrendendosi 0-3 all'altra neopromossa Talmassons.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Banca Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno

Anett Nemett (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Brescia è una squadra con un mix di esperienza e giovani talenti. Non hanno iniziato bene e di sicuro vorranno mostrare il loro vero potenziale. Penso che la chiave sarà giocare il nostro gioco e restare disciplinati nel nostro sistema, a prescindere da tutto. Dobbiamo prendere il controllo della partita dall'inizio e non lasciarla andare. Sarà una sensazione straordinaria tornare di fronte ai nostri tifosi: speriamo davvero di festeggiare il debutto casalingo con una vittoria insieme a loro, perché al PalaFenera c'è sempre un'atmosfera fantastica ».

Rossella Olivotto (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Ci aspetta una sfida molto impegnativa. Abbiamo già incontrato Chieri durante la preseason, nel torneo ‘Volley sotto il Mucrone’ di Biella. La Reale Mutua è una squadra davvero forte, con un roster importante, con un gioco veloce e attaccanti molto fisici. Il suo valore viene dimostrato ogni anno, visto che è una squadra che riesce a posizionarsi nelle zone alte della classifica. Nonostante l’oggettiva difficoltà della gara, dovremo approcciare il match con un altro atteggiamento rispetto a quello di domenica scorsa. Questa sfida dovrà essere per noi stimolante, anche perchè non abbiamo nulla da perdere: dovremo giocare a mente libera, cercando di mettere in campo quello che stiamo provando in allenamento e dovremo concentrarci non tanto sul risultato ma sul nostro gioco e sul trovare le intese giuste. A livello caratteriale, dovremo essere più aggressive e gioire delle cose belle che facciamo. Sarà una gara impegnativa, ma dobbiamo mettere in campo tutto quello che possiamo dare ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano

Inizia la nuova avventura, la terza della storia arancionera nel massimo campionato, anche davanti ai propri tifosi per la CBF Balducci HR, pronta al debutto stagionale al Palasport Fontescodella dopo la prima gara disputata a Bergamo domenica scorsa. Domenica 11 (ore 16) per la seconda giornata di andata della LVF A1 Fineco arriva la corazzata Numia Vero Volley Milano, una sfida subito di grande fascino per le maceratesi che si troveranno di fronte una delle formazioni più ambiziose del campionato, protagonista nelle ultime stagioni ai vertici della pallavolo italiana ed europea. Le ragazze di coach Valerio Lionetti sono chiamate dunque a confrontarsi con un’avversaria di assoluto livello, in un campionato che si preannuncia intenso ed equilibrato. Una gara attesa anche per l’atmosfera che saprà creare il pubblico arancionero, pronto a sostenere la squadra nel primo appuntamento casalingo della stagione. Una domenica speciale per la CBF Balducci HR che, a distanza di sei mesi dall’ultima gara in casa, torna a giocare davanti al suo tifo riportando a Macerata lo spettacolo del massimo campionato: il Fontescodella si veste ancora di arancionero.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Alessia Mazzaro a Milano Vero Volley nel 2015/2016



Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa partita contro Milano. Siamo molto agguerrite, ma allo stesso tempo serene, consapevoli che sarà una sfida tosta contro una squadra di grande valore. Cercheremo di dare il massimo, mettendo in campo tutto il nostro impegno e la nostra determinazione. Sarà importante anche avere il sostegno del nostro pubblico, quindi aspettiamo tanta gente domenica al Fontescodella per vivere insieme questa prima partita in casa e darci una grande spinta ».

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo consapevoli che questo weekend non sarà una trasferta facile: Macerata è reduce da una sconfitta e contro di noi cercherà di esprimere un buon livello di gioco. Sappiamo che ad inizio campionato ogni partita porta con sé le sue difficoltà, quindi per noi sarà fondamentale imporre da subito il nostro ritmo e far emergere le nostre qualità per portare a casa altri tre punti importanti. Il nostro obiettivo è quello di migliorare partita dopo partita in modo da riuscire ad esprimere al massimo il nostro valore ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca la sua seconda partita consecutiva in casa sabato 10 ottobre alle 19.30 alla Vitrifrigo Arena contro le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci. Se le tigri sono reduci da una bella vittoria ai danni delle cugine della Omag San Giovanni in Marignano, domenica scorsa le toscane hanno ceduto un po’ a sorpresa in casa contro la pericolosa Reale Mutua Fenera Chieri, da anni quinta incomoda alle spalle delle quattro big Conegliano, Milano, Novara e la stessa Scandicci.

PRECEDENTI: 13 (11 successi Savino Del Bene Scandicci, 2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Maja Aleksic a Vallefoglia Megabox nel 2022/2023, 2023/2024; Sofia D'Odorico a Vallefoglia Megabox nel 2022/2023; Imma Sirressi a Vallefoglia Megabox nel 2022/2023



Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Ci stiamo preparando al meglio per una partita contro un’avversaria molto forte come Scandicci. Per noi sarà un’occasione ancora più speciale perché torniamo a giocare alla Vitrifrigo Arena e sappiamo che lì ci aspettano sempre dei big match, e quindi speriamo ci sia tanto pubblico a darci una mano come è successo nelle altre occasioni. Arriva una squadra super, composta da grandi giocatrici, ma noi sappiamo che queste squadre di alto livello tirano fuori da noi il nostro migliore gioco. Siamo ancora all’inizio della stagione, stiamo ancora costruendo il nostro gruppo ma abbiamo lavorato tanto e sicuramente daremo il massimo ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Per noi sarà una partita molto importante, da affrontare con estrema lucidità. Vallefoglia, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un avversario estremamente ostico per tutti, a maggior ragione in casa propria. Hanno cambiato alcuni elementi, inserendo giocatrici come Kochurina, che l’anno scorso a San Giovanni in Marignano ha disputato una grandissima stagione, e una palleggiatrice di assoluto interesse come Gray, che abbiamo avuto modo di affrontare al Mondiale per Club con l’Osasco. Purtroppo, hanno perso una giocatrice di peso come Omoruyi, ma il tema è che loro giocano una pallavolo molto tecnica, alla ricerca di colpi intelligenti sul muro. Noi dobbiamo essere molto ordinati, soprattutto nelle situazioni di azioni lunghe, perché sono una squadra con grandi abilità difensive. Da parte nostra, dobbiamo essere più aggressivi in battuta per spostare il punto rete e cercare di essere ordinati in muro-difesa, soprattutto sui principali terminali d’attacco. Dobbiamo concentrarci bene sulle nostre fasi di gioco, cercando di ridurre quei cali di tensione che hanno contraddistinto la partita con Chieri ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Laica Cioccolato Uyba

Pantere ancora in campo al Palaverde nel sabato sera della 2a giornata di andata della Regular Season della LVF A1 Fineco. La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ospita la Laica Cioccolato UYBA in un remake dei quarti di finale play-off della scorsa stagione. La squadra di coach Santarelli ha battuto il Granda Volley Cuneo per 3-0 al debutto, mentre l’UYBA si è arresa solo al tie-break contro Novara. Conegliano e Busto Arsizio si sono già trovate ai play-off Scudetto nelle stagioni 2012-13, 2013-14, 2022-23 e 2025-26, mentre nel 2020 la sfida è valsa la Supercoppa e la Coppa Italia.

PRECEDENTI: 45 (35 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 10 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015; Matilde Munarini a Conegliano Imoco nel 2021/2022, 2025/2026; Nanami Seki a Conegliano Imoco nel 2024/2025 - Allenatori: Martino Volpini a Conegliano Imoco nel 2020/2021



Monica De Gennaro (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Abbiamo avuto una settimana tipo a disposizione per preparare la partita, l'UYBA è una buona squadra, costruita bene: sono tenaci nella difesa e nella fase break, hanno attaccanti forti e la nostra attenzione deve essere massima. Sarà bello rivedere le nostre ex-compagne Sena e Matilde, mi piace scambiare chiacchiere e tenere rapporti così vivaci con chi non gioca più con me ».

Federica Pelloni (Laica Cioccolato Uyba)- « Sappiamo che ci aspetta una trasferta difficilissima, forse la più difficile, ma siamo cariche perché la partita con Novara ci ha dato tante certezze, nonostante i pochi giorni di lavoro tutte insieme. In questa settimana abbiamo lavorato per cercare di migliorare le intese e quindi siamo fiduciose. Contro l'Imoco nella scorsa stagione siamo sempre riuscite ad esprimerci al meglio, il mio augurio è che anche quest'anno ci possiamo ripetere ».

Igor Gorgonzola Novara - ChorusLife Volley Bergamo

Prima casalinga per la Igor Volley di Massimo Barbolini, che alle 18 di domenica scenderà in campo al Pala Igor per il primo atto stagionale del "classico" con Bergamo. La sfida tra le due città, che va in scena nella massima serie femminile da oltre un quarto di secolo, vedrà di fronte due club ambiziosi e due formazioni rinnovate, con ben tre ex: Emilia Weske, da parte Igor, Ilaria Battistoni e Silke Van Avermaet, da parte orobica. Il match chiuderà di fatto il programma della seconda di campionato.

PRECEDENTI: 10 (9 successi Igor Gorgonzola Novara, 1 successo ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Emilia Weske a Volley Bergamo 1991 nel 2025/2026; Ilaria Battistoni a Novara Igor nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Silke Van Avermaet a Novara Igor nel 2025/2026



Kaja Grobelna (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci aspetta una partita complicata, perché Bergamo è molto solida in ogni reparto e dovremo restare concentrate dal primo fino all'ultimo pallone, senza cali di ritmo o di tensione. Stiamo lavorando bene, vedo la squadra crescere giorno dopo giorno e speriamo di riuscire a mettere in campo tutto quello che abbiamo in questo momento. Non vedo l'ora di giocare, per me scendere in campo al Pala Igor è sempre stato speciale e mi aspetto lo sia ancora di più potendolo vivere da padrona di casa, con la maglia azzurra. So che il supporto dei tifosi a Novara fa la differenza e uno degli obiettivi che dobbiamo porci è fare del Pala Igor uno dei nostri punti di forza nel corso della stagione ».

Ilaria Battistoni (ChorusLife Volley Bergamo)- « Tornare al PalaIgor sarà sicuramente una sensazione particolare, perché a Novara ho vissuto tre anni importanti della mia carriera e conservo tanti ricordi. Ma domenica ci sarà spazio soprattutto per la partita e per quello che dobbiamo fare con Bergamo. Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che Novara ci metterà di fronte a situazioni diverse rispetto all’esordio con Macerata. Dovremo essere aggressive, ordinate e soprattutto unite nei momenti difficili. Abbiamo voglia di vedere a che punto siamo e di giocarcela fino in fondo ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Granda Volley Cuneo

Dopo il brillante esordio sul campo della Valsabbina Millenium Brescia, la CDA Volley Talmassons FVG è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Le Pink Panthers si preparano alla prima partita casalinga della stagione di Serie A1, che le vedrà affrontare la Granda Volley Cuneo sul taraflex di Latisana. La formazione guidata da coach Fabio Parazzoli arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il convincente 3-0 conquistato in trasferta nella giornata inaugurale del campionato. Una prestazione che ha messo in evidenza solidità, qualità e grande concentrazione, consentendo alla CDA di mettere subito in classifica tre punti preziosi nella corsa alla permanenza nella massima serie. Contro Cuneo, però, servirà un’altra prova di carattere. La sfida rappresenta infatti un passaggio importante per dare continuità al successo dell’esordio e confermare i progressi mostrati dalla squadra nelle ultime settimane. In un campionato competitivo come la Serie A1, ogni occasione per conquistare punti assume un valore particolare, soprattutto negli scontri che possono incidere direttamente sugli equilibri della classifica. A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà il ritorno davanti ai tifosi delle Pink Panthers, chiamati a sostenere la squadra nella prima gara interna della nuova avventura nella massima categoria.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Granda Volley Cuneo)

EX: Efrosyni Bakodimou a Cuneo Granda Volley nel 2024/2025; Beatrice Molinaro a Cuneo Granda Volley nel 2023/2024; Francesca Scola a Cuneo Granda Volley nel 2023/2024



Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « La vittoria di Brescia ci ha dato grande fiducia, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Le ragazze hanno dimostrato concentrazione, determinazione e la capacità di mantenere alto il livello di gioco per tutta la partita. Era importante iniziare bene il campionato, ma sappiamo che quello è stato soltanto il primo passo. Adesso dobbiamo essere brave a dare continuità alla prestazione, confermando quanto di positivo abbiamo fatto vedere all’esordio. Quella contro Cuneo sarà una partita fondamentale per il nostro percorso. Giocheremo per la prima volta davanti al nostro pubblico in questa nuova stagione di Serie A1 e vogliamo regalare ai nostri tifosi una bella prestazione. Sappiamo quanto possa essere importante il loro sostegno, soprattutto in un campionato così competitivo. Ci aspettiamo una gara impegnativa, nella quale dovremo essere pronte a lottare su ogni pallone, mantenendo la stessa intensità e lo stesso atteggiamento mostrati a Brescia».

Fabio Tisci (Allenatore Granda Volley Cuneo)- « Abbiamo tante ragazze alla prima esperienza in Serie A1, ma comunque contro Conegliano abbiamo fatto vedere qualcosina di buono. Questa settimana abbiamo lavorato su quanto è venuto meno bene nella prima uscita, comunque particolari su cui sapevamo di dover lavorare maggiormente già prima della partita. Quando giochi contro una squadra così forte non è mai facile e i punti deboli risaltano di più. Però stiamo lavorando bene su quello che ci serve per stare bene in campo e vincere. Talmassons non è un avversario semplice da affrontare per due motivi. Il primo è che sono praticamente la stessa squadra dello scorso anno, quindi hanno meccanismi e gioco oliati alla perfezione. Il secondo è la loro fisicità, che le rende molto pericolose a muro. Noi però ci stiamo preparando per essere la nostra versione migliore una volta in campo ».

Il Bisonte Firenze - Omag Consolini Volley 1907

Archiviato il ko della prima giornata sul campo della Numia Vero Volley Milano di una ingiocabile Paola Egonu, con il 3-0 finale che comunque non ha rispecchiato fedelmente l’andamento della partita, Il Bisonte Firenze è pronto a tornare sul taraflex per il suo debutto casalingo stagionale: domenica alle 17 al Pala BigMat arriva la Omag Consolini Volley 1907 per il secondo turno della LVF A1 Fineco, per un appuntamento attesissimo dagli appassionati fiorentini, curiosi di vedere per la prima volta all’opera, dal vivo, la rinnovata squadra di coach Orefice. Nel corso della settimana, finalmente, il gruppo ha potuto lavorare insieme praticamente al completo, con la sola eccezione di Sofia Valoppi: tutte le altre 14 bisontine saranno quindi a disposizione, con l’obiettivo di portare a casa i primi punti della stagione, anche se dall’altra parte della rete troveranno una squadra, la Consolini, ricca di ex e altrettanto vogliosa di muovere la classifica, dopo il ko all’esordio sul campo di Vallefoglia.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Il Bisonte Firenze, 1 successo Omag Consolini Volley 1907)

EX: Sara Caruso a San Giovanni In Marignano nel 2025/2026; Sofia Valoppi a San Giovanni In Marignano nel 2024/2025; Anna Adelusi a Firenze nel 2022/2023; Rachele Morello a Firenze nel 2025/2026; Sara Panetoni a Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Amandha Sylves a Firenze nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Massimo Bellano a Firenze nel 2021/2022, 2022/2023



Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Arriviamo da una partita, quella contro Milano, che ha misurato un po' la nostra temperatura, secondo me in maniera positiva, ma sappiamo che con la Omag sarà un match completamente diverso, contro una squadra con buone qualità che arriverà a Firenze con il coltello fra i denti: hanno attaccanti molto fisiche in posto 4, un paio di centrali di grande livello e una palleggiatrice, Morello, che è anche una fresca ex, e giocano una buona pallavolo. Per noi questa è una settimana molto importante, la prima in cui abbiamo finalmente lavorato tutti insieme: domenica mi aspetto una battaglia, in cui dovremo essere molto brave a cercare di giocare bene anche nei momenti difficili. Quando arriveranno situazioni in cui non riusciremo a giocare la pallavolo che vogliamo, dovremo cercare le soluzioni con grande pazienza, avendo una grande fiducia nel nostro muro-difesa, che è uno dei fondamentali in cui siamo più bravi. A mio avviso stiamo lavorando molto bene anche dai nove metri, e la battuta per me sarà sempre un'arma importante, per cercare di essere aggressivi fin dal primo pallone ».

Rachele Morello (Omag Consolini Volley 1907)- « Arriviamo da una gara molto lotatta che ci ha lasciato un po di amaro in bocca. Quindi guardiamo alla prossima gara con la stessa determinazione e lo stesso obiettivo; crescere partita dopo partita e mettere in difficoltà qualsiasi squadra incontriamo. Abbiamo già conosciuto la squadra di Firenze al torneo di Imola e sappiamo che è una squadra molto ostica con tante buone individualità. Cercheremo di limitarle con il nostro gioco e il nostro carattere ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA

Sabato 10 ottobre 2026, ore 19.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Saltalippi Luca, Luciani Ubaldo

Sabato 10 ottobre 2026, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio Arbitri: Clemente Andrea, Curto Giuseppe

Domenica 11 ottobre 2026, ore 16.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Salvati Serena, Zavater Marco

Domenica 11 ottobre 2026, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Banca Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Nava Stefano, Puecher Andrea

Cda Volley Talmassons Fvg - Granda Volley Cuneo Arbitri: Giardini Massimiliano, Papadopol Veronica Mioara

Il Bisonte Firenze - Omag Consolini Volley 1907 Arbitri: Simbari Armando, Marconi Michele

Domenica 11 ottobre 2026, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - ChorusLife Volley Bergamo Arbitri: Armandola Cesare, Lentini Gianmarco

LA CLASSIFICA

Cda Volley Talmassons Fvg 3, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3, Numia Vero Volley Milano 3, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3, ChorusLife Volley Bergamo 3, Igor Gorgonzola Novara 2, Reale Mutua Fenera Chieri '76 2, Savino Del Bene Scandicci 1, Laica Cioccolato Uyba 1, Cbf Balducci Hr Macerata 0, Omag Consolini Volley 1907 0, Il Bisonte Firenze 0, Banca Valsabbina Millenium Brescia 0, Granda Volley Cuneo 0.