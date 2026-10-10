Vallefoglia vince in volata, per Scandicci secondo ko al tie break

PESARO- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia batte al tie-break le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci, nel primo anticipo della 2a di andata, al termine di una partita combattutissima e piena di capovolgimenti di fronte. Primi due set testa a testa, con Scandicci che ha sprecato un po’, soprattutto nel secondo parziale, dove conduceva 20-15. Riscossa delle toscane nel terzo e quarto set, che chiudono con autorevolezza. Nel tie-break torna l’equilibrio, e il testa a testa arriva sino alla fine. La Megabox, trascinata da Bolzonetti (Mvp con 27 punti) e Bici (21 punti) porta a casa una preziosa vittoria, nuovo finale amaro per la Savino Del Bene, che perde il secondo tie-break consecutivo nonostante le prove di Van Ryk (24 punti) e Skinner (17 punti).

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scende in campo con la diagonale Gray-Bici, in banda l'azzurra Giovannini con Bolzonetti, mentre al centro la coppia Candi-Kochurina. Il libero è De Bortoli.

La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari cambia una sola giocatrice rispetto al 6+1 della prima giornata. Confermata la diagonale Ognjenović-Van Ryk, così come le schiacciatrici Bosetti e Skinner. Cambia il tandem di centrali, Aleksić confermata dall'inizio e Graziani, alla prima da titolare, scelta al posto di Nwakalor. Il libero è nuovamente Armini.

La Savino Del Bene Volley parte con il piede giusto e si porta sul 6-2, allungando fino al 6-10. Vallefoglia reagisce e, dopo aver ridotto il distacco, trova la parità sull’11-11 con il muro di Bolzonetti. Le due squadre procedono quindi punto a punto, con le toscane che provano nuovamente a prendere il largo grazie agli attacchi di Van Ryk e Skinner e al contributo di Van Hecke, entrata con il doppio cambio. Sul 14-17 però le padrone di casa iniziano una rimonta che le porta alla parità sul 18-18. Vallefoglia passa avanti sul 20-19 e consolida il vantaggio, portandosi sul 24-19. La Savino Del Bene Volley tenta la rimonta, annullando tre set point e risalendo fino al 24-22, ma Bolzonetti chiude il parziale sul 25-22.

Nel secondo set la Savino Del Bene Volley prova a reagire e, dopo una prima fase equilibrata, trova un primo allungo sul 9-12, ampliando il vantaggio fino al 13-16. Le toscane cambiano marcia e, trascinate dai muri di Graziani, scappano sul 15-20. Vallefoglia non si arrende e torna progressivamente in partita, recuperando fino al 21-22 e completando la rimonta sul 22-22 con un parziale di 6-1. Nel finale le padrone di casa sorpassano sul 23-22, Ognjenović ristabilisce la parità sul 23-23, ma Vallefoglia conquista il set point e chiude sul 25-23, sfruttando un’invasione di Bergmann.

La Savino Del Bene Volley approccia bene il terzo set (1-4), ma Vallefoglia ribalta l’inerzia e si porta avanti 8-5, trascinata anche da due ace consecutivi di Kochurina. La squadra di coach Gaspari reagisce e ritrova la parità sull’8-8. Le toscane cambiano passo nella fase centrale del parziale e si portano sull'11-14. Vallefoglia riesce a ricucire fino al 15-15, ma la Savino Del Bene Volley riprende il controllo e, con Van Ryk protagonista in attacco e al servizio, scappa sul 17-21. Il finale è tutto delle ragazze di Gaspari, che allungano fino al 19-24 e chiudono il set sul 20-25 con Skinner, riaprendo la partita.

Gli attacchi di Van Ryk e Bosetti e il muro di quest’ultima inaugurano il set, così la Savino Del Bene Volley si porta sul 5-8. Le ragazze di Gaspari allungano ulteriormente fino al 5-10 con il muro vincente di Aleksić, costringendo Vallefoglia al time-out. Le padrone di casa provano a rientrare, ma la squadra di coach Gaspari mantiene il controllo del parziale, conservando un vantaggio di quattro punti sul 12-16. Van Ryk, protagonista anche al servizio con un ace, contribuisce a consolidare il margine sul 15-19. Nel finale la Savino Del Bene Volley non concede spazio alle avversarie e, con Skinner decisiva in attacco e a muro, vola sul 19-25 e porta la sfida al tie-break.

Nel tie-break la Savino Del Bene Volley prova subito a prendere il comando, portandosi avanti 4-6 grazie al muro di Aleksić. Vallefoglia accorcia le distanze, ma le toscane restano in vantaggio fino al 7-8 al cambio campo. Le padrone di casa passano avanti sul 9-8, mantenendo il vantaggio nella fase decisiva. La Savino Del Bene Volley prova a restare in scia con Van Ryk e Bosetti, ma Vallefoglia conquista il 14-12. Dopo il time-out di coach Gaspari e il punto di Bosetti che riporta le ospiti sul 14-13, Vallefoglia chiude la sfida sul 15-13 con Bolzonetti, imponendosi al tie-break.

I protagonisti

Alessia Bolzonetti (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « E' stata una vittoria bellissima, perché abbiamo giocato una grande pallavolo contro una squadra molto forte. Abbiamo tirato fuori un bellissimo carattere. Abbiamo giocato due set sempre aggressivi, poi loro hanno giocato anche meglio, però noi siamo stati sempre lì e non abbiamo mai mollato. Sono contentissima di questa partita ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Il commento è negativo. Al di là della sconfitta in sé, purtroppo il tempo di cui abbiamo bisogno non c’è e quindi bisogna tirar fuori assolutamente qualcosa in più. Posso accettare le difficoltà di inizio stagione, ma continuano a diventare alibi. Anche oggi abbiamo avuto un secondo set in controllo, poi lo abbiamo buttato alle ortiche. Nel primo set, comunque, abbiamo giocato anche bene per certi tratti, poi facciamo fatica ad accenderci. Quello che dispiace è vedere una squadra che ha la capacità di fare qualcosa di buono e di farlo durare nel tempo, per poi perdersi di fronte a una difficoltà o a un fraintendimento. Questo non è accettabile a certi livelli. Il mio dispiacere è vedere una squadra che, per certi versi, si arrende facilmente di fronte a due o tre situazioni. Quello che avevo detto prima della gara era proprio di cercare di ridurre quei momenti negativi che abbiamo avuto nella partita con Chieri, nel secondo e nel quarto set. Dobbiamo ridurli di una palla, perché a volte quella palla in meno può essere decisiva. Anche oggi il secondo set è stato così. Il mio dispiacere è questo, perché non sono riuscito a trovare una reazione, che c’è stata in parte nel terzo e nel quarto set, ma una squadra come la nostra non può accontentarsi di una cosa del genere. Testa bassa, poche parole e si ritorna in palestra.».

Il tabellino

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (25-22 25-23 20-25 19-25 15-13) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 21, Giovannini 9, Kochurina 12, Gray 6, Bolzonetti 27, Candi 5, De Bortoli (L), Varela Gomez 2, Frantti 1, Davidovic 1, Blasi, Bridi. Non entrate: Bierria. All. Pistola.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 5, Skinner 17, Graziani 7, Van Ryk 24, Bosetti 15, Aleksic 9, Armini (L), Van Hecke 4, Bergmann 3, Eze 1, D'odorico, Sirressi (L), Alberti. Non entrate: Nwakalor. All. Gaspari.

ARBITRI: Saltalippi, Luciani.

Durata set: 29', 31', 27', 27', 21'; Tot: 135'.

MVP: Alessia Bolzonetti (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

BATTUTE: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4 ace, 10 err; Savino Del Bene Scandicci 5 ace, 7 err.

ATTACCHI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 70 vinc, 9 err; Savino Del Bene Scandicci 65 vinc, 7 err.

MURI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 10 vinc; Savino Del Bene Scandicci 15 vinc.