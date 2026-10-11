Milano e Talmassons a punteggio pieno, Bergamo sbanca Novara

ROMA- Dopo gli anticipi del sabato , la seconda giornata della LVF A1 Fineco si è conclusa oggi, domenica 11 ottobre, con cinque partite in programma. Su tutti i campi e su proposta della Lega Volley Femminile, è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Stefania Corna.

Al Banca Macerata Forum di Fontescodella, la Numia Vero Volley Milano infila il secondo successo consecutivo concedendo un set alle padrone di casa della CBF Balducci Hr Macerata. Nelle prime due frazioni, le meneghine sono implacabili sia a muro (10 blocks vincenti) che in attacco, con Egonu e Lanier sugli scudi: al 20-25 del primo parziale, segue il roboante 8-25 del secondo. Le arancionere provano la reazione e riescono a mettere in difficoltà le avversarie, spingendo con Gardini (15 punti totali) e Decortes (12) nel 27-25 che sembra riaprire la sfida. Ma l’illusione dura poco: nel quarto gioco, Milano torna a rullare e la partita si spegne sull’11-25. Premio di MVP per Fersino, 20 punti per la schiacciatrice americana e 21 per l’opposta azzurra.

Risultato netto anche al PalaFenera, dove la Reale Mutua Fenera Chieri regola la Valsabbina Millenium Brescia 3-0. Primi due set in pieno controllo per la squadra di coach Negro (25-15 e 25-17), che invece trema nel finale di terzo prima di concludere l’incontro con il punto del 25-23. Con Nervini a riposo ed Egglestone uscita nel corso del primo set, sono la canadese Guezen e l’altra statunitense Cooper a supportare in attacco Németh: per tutte e tre 11 punti a fine partita. Per le giallonere di coach Solforati doppia cifra solo per Mihaljevic (10).

Tre set anche a Palazzo Wanny, dove coach Orefice conquista la prima vittoria nel massimo campionato femminile italiano. Il Bisonte Firenze non lascia scampo all’Omag Consolini Volley 1907, che cede con parziali 25-17, 25-23 e 25-22. Se nella prima e nella terza frazione la formazione toscana conduce la sfida da una posizione di vantaggio, determinante è la rimonta del secondo set dal 19-21 al successo finale. Tante le notizie positive per le padrone di casa: dai 13 muri-punto, 6 dell’MVP Caruso, all’ottima distribuzione di capitan Boldini, che oltre alla centrale (13) manda in doppia cifra anche Damaske (12), Milosic (12) e Cugno (10). Per coach Bellano da migliorare la fase offensiva, chiusa oggi con il 14% di efficienza e la sola Nardo sopra quota dieci (12).

Festa grande anche a Latisana, dove la neopromossa Cda Volley Talmassons FVG si conferma battendo 3-1 la Granda Volley Cuneo. Sei punti in classifica per le friulane, quasi la metà di quelli guadagnati due anni fa (14) nella prima esperienza in A1. Le ragazze di coach Parazzoli beneficiano ancora una volta dell’ottima regia di Scola, che da MVP guida le compagne gestendo con efficacia Frosini (21 punti), Grabic (18) e Gannar (14). Le ospiti cercano di riaprire il confronto nel terzo set, vinto 22-25 dopo essere andate sotto 2-0 (25-20 e 25-23). Ma le padrone di casa non perdono la concentrazione e con un altro 25-20 conquistano l’intera posta. Tra le ragazze di coach Tisci bene Grafort, 21 punti, e Koulisiani, 14 con 5 muri.

L’ultima partita di giornata premia infine la ChorusLife Volley Bergamo, che manda un segnale forte a tutte le avversarie superando in trasferta l’Igor Gorgonzola Novara al tie-break. Partita iniziata bene dalle orobiche, che vanno avanti 20-25 prima di subire il micidiale uno-due delle padrone di casa, che con Tolok (29 punti) e Grobelna (18) pareggiano e poi passano in vantaggio con un doppio 25-21. Le ragazze di coach Cervellin non si fanno però intimorire e continuano a giocare con serenità e grinta, pareggiando i conti con un furioso 18-25. La buona distribuzione e la lucidità in attacco delle ospiti risulta determinante, come dimostra anche la differenza di efficienza negli ultimi set: 10% e 5% per Novara, 36% e 38% per Bergamo. Il tie-break non è praticamente mai in discussione e si conclude con il punteggio di 10-15. Premio di MVP per capitan Van Avermaet, 15 punti (5 muri) come Kipp, ma chiudono in doppia cifra anche la solita Meli (14) e le due bande Pietrini ed Esposito, 13 a testa.

TUTTE LE SFIDE

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano

La CBF Balducci HR non riesce nell’impresa di strappare punti alla Numia Vero Volley Milano, in un Fontescodella pieno ed entusiasta per la prima in casa delle arancionere della stagione 2026/27 in LVF A1 Fineco, seconda giornata del girone di andata. Finisce 1-3 per la corazzata lombarda che, avanti 0-2, subisce il rientro di orgoglio di Caforio e compagne ma poi fa sua l’intera posta in palio guidata dalle difese dalla MVP Eleonora Fersino, da 8 ace e ben 11 muri. Top scorer Egonu con 21 punti, seguita da Lanier con 20, nella CBF Balducci HR miglior realizzatrice Gardini (15), Nel primo set la CBF Balducci HR prova a tenere a bada la forza d’urto delle lombarde e riesce ad agganciare due volte Egonu e compagne (11-11 e 16-16), poi i 6 punti della capitana (62% in attacco), i 5 di Piva e 4 muri vincenti spingono la Numia Vero Volley alla conquista del parziale (20-25). Milano inizia il secondo set con grande aggressività, le arancionere vanno subito sotto e non riescono a risalire: la Numia Vero Volley non trova ostacoli (attacco al 53% vs il 16% maceratese) e chiude 8-25, Lanier protagonista con 8 punti. Nel terzo la CBF Balducci HR prova la reazione (5-0 e 14-9) che si concretizza nel 27-25 finale in un set dove le ragazze di coach Lionetti guidano sempre il gioco grazie agli 8 centri di Gardini (61% in attacco) e ai 6 di Decortes, sfuttando anche i 9 errori punto milanesi. Numia Vero Volley che riprende però a macinare gioco ad altissimo livello nel quarto set e chiude i conti con i colpi di Piva, Lanier e Danesi e un altro 60% in attacco: 11-25.

I protagonisti

Beatrice Gardini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Nessuna di noi è contenta di come abbiamo chiuso e affrontato il secondo set. Ci siamo dette di rientrare in campo cercando di spingere al massimo, rischiando e senza paura di sbagliare, perché è l’unico modo per impensierire una squadra come Milano. Il terzo set ci è venuto molto bene, abbiamo giocato una pallavolo di alto livello. Abbiamo provato a ripeterci anche nel quarto e, sinceramente, secondo me anche nel primo avevamo espresso una buona pallavolo. Alla fine, però, le energie sono un po’ calate e, quando non hai ancora tante sicurezze, se viene a mancare anche l’aspetto energetico diventa difficile rincorrere tutto. Dobbiamo prendere le cose buone di questa partita, essere consapevoli che Milano è un avversario difficile e accettare i momenti di difficoltà, lavorarci e ripartire da quanto di positivo abbiamo fatto ».

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « L'obiettivo era tornare a casa con i 3 punti. E' stata una gara strana oggi, abbiamo lavorato bene sui fondamentali ma abbiamo avuto un calo nel terzo set, che non dobbiamo concederci. La strada è quella giusta, ora dobbiamo pensare già a sabato al match con Novara: sarà una incontro fondamentale, vogliamo fare molto bene ».

Il tabellino

CBF BALDUCCI HR MACERATA – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 1-3 (20-25 8-25 27-25 11-25) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli, Schut 7, Mazzon 1, Decortes 12, Gardini 15, Farriol 6, Caforio (L), Mazzaro 2, Piomboni 1, Carraro, Stoyanova. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 2, Lanier 20, Danesi 13, Egonu 21, Piva 14, Kurtagic 8, Fersino (L), Sato 2, Tapia Cruz 1, Gennari, Sartori. Non entrate: Dautova, Di Napoli (L), Vazquez Gomez. All. Blengini. ARBITRI: Salvati, Zavater.

Durata set: 24′, 21′, 34′, 22′; Tot: 101′.

BATTUTE: Cbf Balducci Hr Macerata 2 ace, 11 err; Numia Vero Volley Milano 8 ace, 8 err.

ATTACCHI: Cbf Balducci Hr Macerata 39 vinc, 7 err; Numia Vero Volley Milano 62 vinc, 13 err.

MURI: Cbf Balducci Hr Macerata 3 vinc; Numia Vero Volley Milano 11 vinc.

MVP: Eleonora Fersino (Numia Milano)

Spettatori: 1550

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Buona la prima al PalaFenera. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e aggiunge alla classifica altri 3 punti.

Rispetto alla vittoriosa trasferta contro Scandicci coach Negro lascia a riposo Nervini e Stuut lanciando titolari Guezen e Akrari, inoltre dal finale del primo set inserisce Cooper per Eggleston. In campo le biancoblù rispondono con una buona prova di squadra che frutta un meritato successo.

Nel primo set il punteggio resta in equilibrio soltanto nelle fasi iniziali, poi Chieri strappa a 12-8 e nelle fasi centrali piazza l’allungo decisivo da 14-11 a 19-11 con Nemeth e Lubian, per imporsi 25-15.

Il secondo set è quasi la fotocopia del primo: incertezza all’inizio, quindi le padrone di casa scappano via e chiudono 25-17.

Molto più combattuta la terza frazione che vede le due squadre sempre a contatto. Soltanto nel finale Chieri trova lo spunto decisivo per far scendere i titolo di coda sul 25-23.

Il premio di MVP viene assegnato a Cooper che in poco più di due set mette a segno 11 punti col 60% in attacco. Realizzano 11 punti chiudendo in doppia cifra Guezen e Nemeth. A Brescia non bastano i 10 punti di Mihajlevic e i 9 di Nardellini.

Dopo due errori punto, Chieri conquista i primi punti “veri” con un attacco di Guezen e un muro di Nemett (3-1). Brescia riporta lo score in parità sul 4-4 con un ace di Mihajlevic e passa a condurre 5-6 con un muro di Bartolucci su Eggleston. Due attacchi consecutivi di Akrari ridanno a Chieri il +2 (10-8), che diventa +3 con Guezen (11-8) e +4 con Nemeth (12-8). Al rientro dal primo time-out di Solforati lo ospiti si sbloccano con un primo tempo di Modestino (12-9). Da 14-11 il vantaggio biancoblù cresce a 17-11 grazie al servizio di Nemeth e tre attacchi di fila di Lubian. Il secondo time-out di Solforati non spezza il ritmo di Nemeth che firma il 18-11 e 19-11 con due ace. Da lì in avanti le ragazze di Negro gestiscono senza problemi e chiudono 25-15 alla prima palla set con Cooper, subentrata a Eggleston sul 20-13.

Nel secondo parziale sul 5-5 un errore al servizio di Lubian e il 5-7 di Olivotto spingono Negro a fermare il gioco. Al rientro in campo Guezen da posto 4, un errore di Mihajlevic e un muro di Akrari riportano avanti Chieri (8-7). Da 10-10 le padrone di casa allungano grazie a due errori bresciani e al 13-10 di Cooper. Le tante sostituzioni effettuate dai due allenatori nella seconda parte del set non spezzano l’inerzia favorevole a Chieri: le biancoblù si mantengono sempre a distanza di sicurezza, allungano nel finale e si aggiudicano la frazione 25-19 siglando i due punti conclusivi con Guezen.

Per metà del terzo set le due squadre restano sempre a contatto, senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento. Sul 13-13 Chieri ottiene un mini break a 15-13 dopo una giocata di seconda di Van Aalen e un errore di Modestino. Brescia rientra a 17-17 con Mihajlevic. Sul 18-18 due muri vincenti, di Cooper e Lubian, spingono Solforati a chiamare il primo time-out (20-18). Al rientro Nardelli sigla il 20-19. Sul 22-20 un servizio corto di Van Aalen vale il 23-20. Brescia ricuce a 23-22 con Modestino e Veneva e stavolta è Negro a chiamare time-out. Il servizio fuori di Bartolucci regala due palle match a Chieri. Guezen spreca la prima servendo in rete, nello scambio successivo Nemeth fa scendere i titoli di coda (25-23).

I protagonisti

Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Una buona partita. Abbiamo giocato bene per gran parte dell’incontro. Ci sono sicuramente aspetti che dobbiamo migliorare ma oggi l’importante era conquistare i tre punti».

Dalila Modestino (Banca Valsabbina Brescia)- «Il livello di Chieri si è fatto vedere nei momenti più importanti ma noi abbiamo fatto una buona prestazione, anche venendo dal cattivo approccio della prima gara».

Il tabellino

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-15; 25-17; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 5, Nemeth 11, Akrari 7, Lubian 8, Eggleston 1, Guezen 11; Spirito (L); Glaab, Giacomello 2, Cooper 11, Regoni, Eckl. N. e. Stuut, Nervini. All. Negro; 2° Rostagno.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 1, Mihajlevic 10, Olivotto 6, Modestino 3, Veneva 6, Novosel 1; Parrocchiale; Schillkowski, Kavalenka 1, Nardelli 9. N. e. Markovic, Bytsenko, Ruggieri. All. Solforati; 2° Cella.

ARBITRI: Nava, Puecher.

Durata set: 25′, 24′, 26′ Tot: 75’.

BATTUTE: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3 ace, 11 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 2 ace, 10 err.

ATTACCHI: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 45 vinc, 4 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 30 vinc, 7 err.

MURI: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 8 vinc; Banca Valsabbina Millenium Brescia 5 vinc.

MVP: Reagan Cooper (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Cda Volley Talmassons Fvg - Granda Volley Cuneo

La CDA Volley Talmassons FVG festeggia nel migliore dei modi la prima gara casalinga della stagione, superando la Granda Cuneo per 3-1 con i parziali di 25-20, 25-23, 22-25 e 25-20. Davanti al proprio pubblico, le Pink Panthers conquistano una vittoria preziosa, mettendo in mostra qualità offensive, incisività a muro e la capacità di reagire nei momenti più delicati della partita.

L’avvio delle friulane è di quelli che lasciano il segno. La CDA parte fortissimo, costruendo subito un vantaggio importante grazie alle soluzioni offensive di Frosini e Rossetto, oltre alla concretezza di Gannar al centro. Il 4-0 iniziale costringe Cuneo a fermare immediatamente il gioco, ma Talmassons mantiene il controllo dello scambio e gestisce con lucidità il tentativo di rientro delle ospiti. Molinaro si fa sentire con i primi tempi e il muro, mentre Grabic trova punti pesanti in attacco. Nel finale, Gannar mette il sigillo sul 25-20 che consegna alle padrone di casa il primo set.

Il secondo parziale si apre sulla stessa linea, con Grabic protagonista assoluta. La numero 7 della CDA si scatena in attacco, alternando potenza, diagonali precise e pallonetti intelligenti, contribuendo all’allungo delle Pink Panthers. Anche Rossetto si prende la scena con una serie di attacchi vincenti da zona 4, mentre Frosini continua a garantire punti importanti sia dalla seconda linea sia da zona 2. La squadra di casa riesce a costruire un vantaggio significativo, arrivando fino al 18-13. Cuneo prova a rientrare e rende il finale più combattuto, ma la CDA mantiene la lucidità necessaria: è Frosini, con una parallela vincente da zona 2, a chiudere il set sul 25-23 e portare Talmassons sul 2-0.

Nel terzo set la partita cambia volto. Cuneo aumenta la pressione e trova maggiore continuità, costringendo le friulane a inseguire. Il parziale rimane combattuto nelle prime fasi, con Grabic ancora protagonista e Molinaro pronta a rispondere al centro. Le ospiti, però, riescono progressivamente a prendere margine, sfruttando soprattutto gli attacchi di Grafort e i punti di Guidi. La CDA tenta di ricucire lo strappo, con Grabic che prova a trascinare le compagne e Bakodimou che trova un muro importante, ma Cuneo conserva il vantaggio fino al 25-22. Le ospiti riaprono così la sfida, rimandando ogni verdetto al quarto set.

La reazione delle Pink Panthers è immediata. Nel quarto parziale la CDA ritrova aggressività e concretezza, affidandosi ancora una volta alla qualità delle proprie attaccanti. Grabic riparte con grande determinazione, alternando colpi di potenza a soluzioni tecniche che mettono in difficoltà la difesa avversaria. Frosini è precisa e incisiva da zona 2, Rossetto contribuisce con attacchi efficaci e Gannar lascia il segno anche al servizio, firmando un ace importante. A fare la differenza è anche il lavoro a muro, con Molinaro e Gannar protagoniste nei momenti chiave. Gannar firma il punto del 23-20 e Molinaro chiude definitivamente i conti, consegnando alla CDA il 25-20 e la vittoria per 3-1.

Per Talmassons è un successo importante, arrivato al termine di una prestazione caratterizzata da un avvio brillante. La prima vittoria casalinga della stagione arriva così con una prestazione corale di valore e la conferma della determinazione delle Pink Panthers.

I protagonisti

Francesca Scola (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Questi punti sono oro per noi. Sono importanti sia per il morale che per la classifica. Era importante iniziare bene il campionato, era il nostro obiettivo vincere queste due partite che rappresentano due scontri diretti per l'obiettivo salvezza. Sono orgogliosa di questo inizio. Siamo un gruppo unito, che si aiuta e che supera insieme ogni difficoltà ».

Noemi Signorile (Granda Volley Cuneo)- « Abbiamo iniziato a giocare dal terzo set. Nei primi due abbiamo fatto un sacco di stupidaggini. Contro squadre che ci mettono in difficoltà partire con diversi punti di svantaggio diventa difficile, perché recuperarli non è facile. Sicuramente dobbiamo lavorare su un approccio migliore alle partite. Dobbiamo resettare perché la prossima settimana abbiamo una avversario tosto come Chieri e in settimana vedremo su cosa lavorare ».

Il tabellino

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – GRANDA VOLLEY CUNEO 3-1 (25-20 25-23 22-25 25-20) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Molinaro 9, Frosini 21, Rossetto 9, Gannar 14, Scola 3, Grabic 18, Mistretta (L), Bakodimou 2, Cassan 1, Barbazeni. Non entrate: Vighetto, Lengweiler, Schmit. All. Parazzoli.

GRANDA VOLLEY CUNEO: Pucelj 17, Koulisiani 14, Grafort 21, Tikhomirova 1, Guidi 6, Signorile 2, Magnani (L), Baka 10, Bonafede. Non entrate: Mcbride, Cucu, Pasquino, Ferrarini. All. Tisci.

ARBITRI: Giardini, Papadopol.

Durata set: 28′, 26′, 26′, 27′; Tot: 107′.

BATTUTE: Cda Volley Talmassons Fvg 4 ace, 7 err; Granda Volley Cuneo 5 ace, 7 err.

ATTACCHI: Cda Volley Talmassons Fvg 67 vinc, 10 err; Granda Volley Cuneo 57 vinc, 13 err.

MURI: Cda Volley Talmassons Fvg 6 vinc; Granda Volley Cuneo 9 vinc.

MVP: Framcesca Scola (CDA Talmassons)

Spettatori: 790

Il Bisonte Firenze - Omag Consolini Volley 1907

Spettacolo puro al Pala BigMat, dove Il Bisonte Firenze, all’esordio casalingo nella LVF A1 Fineco 2026/27, supera con un meritato 3-0 la Omag Consolini Volley 1907, conquistando i primi tre punti del suo campionato. Un successo limpido, costruito in primis con la solidità a muro (13 monster block totali), e con una coppia di centrali super ispirata, composta da Milošič (12 punti col 57% di efficienza in attacco) e Sara Caruso, MVP e top scorer del match dall’alto dei suoi 13 punti col 58% di efficienza e ben 6 muri punto: in generale, Boldini ha fatto girare ottimamente tutta la squadra, e anche le ragazze della panchina si sono fatte trovare pronte, con il doppio cambio Agrifoglio-Lokhmanchuk decisivo nel finale di terzo set. Una prova corale limpida, contro una Omag che le ha provate tutte per fermare l’onda delle bisontine, trascinate anche dal nuovo gruppo ultras dei Bisontifosi e dalla presenza in tribuna dei rappresentanti dei quattro colori del calcio storico fiorentino (Niccolò Bonaiuti per i Verdi di San Giovanni, Maurizio Matta per gli Azzurri di Santa Croce, Marino Vieri per i Bianchi di Santo Spirito e Nicola Parisi per i Rossi Santa Maria Novella), premiati prima della partita dal presidente Elio Sità, dal patron Wanny Di Filippo e dalla capitana Jennifer Boldini.

Coach Orefice, privo della sola Valoppi, schiera Boldini in palleggio, Cugno opposto, Damaske e Baird in banda, Caruso e Milošič al centro e Negretti nel ruolo di libero, mentre Bellano, con Costantini e Giuliani out, risponde con Morello in regia, Adelusi opposto, Nardo e Bracchi in posto quattro, Sylves e Jehlářová al centro e Panetoni libero.

Dopo un inizio equilibrato, il primo break è firmato dal muro di Milosic (9-7), poi Adelusi attacca out per il 13-10, e Bellano ferma il gioco, ma al rientro Caruso e Cugno allungano ancora (15-10), e sul muro di Caruso del 16-11 arriva un altro time out ospite: Il Bisonte gestisce il vantaggio, Cugno e Damaske trovano il + 7 (20-13), poi Bellano inserisce Brandi per Sylves e prova il doppio cambio con Eroktay e Bagnoli per Morello e Adelusi, ma Milosic è on fire (cinque punti nel set col 100% in attacco e 1 muro), e alla fine è l’altra centrale Caruso a chiudere col primo tempo affettato del 25-17.

Nel secondo set c’è il primo tentativo delle romagnole di mettere la testa avanti con il muto di Morello (3-5), ma Il Bisonte si riorganizza subito con attacco e muro e della solita Milosic (5-5), per poi trovare il + 2 con Cugno (8-6) e il + 3 col muro di Caruso (10-7), con Bellano che deve chiamare il time out: una Boldini ispirata serve a Damaske il cioccolatino del 13-9, poi un improvviso black out in ricezione sul servizio di Bracchi permette a San Giovanni di piazzare un parziale di 0-5 (13-14), che costringe Orefice prima a inserire Tanase per Baird e poi a spendere il primo time out: sul 13-15 di Sylves c’è il doppio cambio con Agrifoglio e l’esordiente Lokhmanchuk per Cugno e Boldini, poi il muro di Jehlarova vale il 14-17 e Orefice chiude il doppio cambio, con la sua squadra che reagisce e impatta sul 17-17 grazie al muro di Milosic e l’attacco out di Nardo. Sull’errore di Cugno (19-21) Orefice ferma di nuovo il gioco, sul 20-21 c’è Rivero per Bracchi, ma Caruso la mura per il 21-21, poi sul 23-23 rientra Baird in battuta per Tanase e Caruso mette giù il muro del 24-23, con la stessa Baird che dopo il time out di Bellano trova l’ace del 25-23.

Nel terzo Bracchi prova subito l’allungo (1-4) e Orefice non ci pensa un attimo a chiamare il time out, e fa bene perché al rientro l’ace di Damaske e il muro di Cugno valgono l’immediata parità (4-4) e un altro ace della polacca il 5-4: la Omag risponde col muro di Nardo (6-8), Firenze ritrova la parità sul 12-12 con Damaske, poi Bellano inserisce Wilson per Sylves e Nardo ricostruisce il break (13-16). Orefice prova il doppio cambio con Agrifoglio e Lokhmanchuk per Cugno e Boldini, il primo tempo di Caruso e l’ace di Agrifoglio valgono di nuovo la parità (16-16), poi Baird sorpassa col muro del 17-16 e Bellano ferma il gioco: Damaske allunga ancora col mani-out del 19-17, entra Rivero per Bracchi ma Lokhmanchuk mette giù il missile in diagonale stretto del 20-17, con il Bisonte che diventa letteralmente ingiocabile fino al 23-18 di Damaske, quando la reazione d’orgoglio delle ospiti porta al 23-21 e al time out di Orefice, subito seguito dal 24-21 di Lokhamnchuk e dal definitivo 25-22 di Damaske (12 punti totali col 77% di efficienza in ricezione e il 40% di positività in attacco).

I protagonisti-

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze) – « Siamo molto soddisfatti in primis per i tre punti, che sono sicuramente importanti, ma anche per aver cominciato in questo modo in casa, davanti ai nostri tifosi, con un Pala BigMat che piano piano si è scaldato: speriamo di fare altri bei risultati per cercare di riempirlo ancora di più, ma intanto ho visto un gioco che inizia ad essere di qualità. Siamo stati bravi sul cambio palla, abbiamo lavorato benissimo sul muro-difesa e anche sulla fase break, mentre dobbiamo lavorare ancora molto su alcune situazioni specifiche, come l’attacco in transizione. Comunque non è cambiato niente rispetto alla scorsa settimana, siamo ancora un cantiere aperto che lavora insieme da poco: stiamo cercando di affinare il feeling e la chimica, ma intanto siamo molto contenti di come è andata oggi ».

Il tabellino

IL BISONTE FIRENZE-OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 3-0 (25-17, 25-23, 25-22)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Negretti (L1), Zojzi ne, Cugno 10, Boldini, Piacentini ne, Fanfani (L2) ne, Milošič 12, Tanase, Caruso 13, Agrifoglio 1, Baird 6, Lokhmanchuk 2, Damaske 12. All. Orefice.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Bracchi 8, Sylves 4, Rivero 4, Scialanca, Adelusi 9, Wilson, Bagnoli, Panetoni (L), Eroktay 1, Jehlářová 5, Nardo 12, Brandi, Giuliani, Morello 1. All. Bellano.

ARBITRI: Simbari, Marconi.

Durata set: 23′, 31′, 29′; Tot: 83′

BATTUTE: Il Bisonte Firenze 4 ace, 10 err; Omag Consolini Volley 1907 2 ace, 8 err.

ATTACCHI: Il Bisonte Firenze 39 vinc, 8 err; Omag Consolini Volley 1907 38 vinc, 9 err.

MURI: Il Bisonte Firenze 13 vinc; Omag Consolini Volley 1907 4 vinc.

MVP: Sara Caruso (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 847

Igor Gorgonzola Novara - ChorusLife Volley Bergamo

Una vittoria di carattere, di quelle che raccontano la forza di un gruppo capace di stringere i denti e trovare risorse nei momenti più complicati. La ChorusLife Volley Bergamo espugna il Pala Igor di Novara al termine di una battaglia di cinque set, chiusa sul 3-2 con i parziali di 25-20, 21-25, 21-25, 25-18 e 15-10.

L’avvio è nel segno delle rossoblù, che si aggiudicano il primo parziale con personalità. Novara reagisce, alza il ritmo e ribalta l’inerzia della partita, portandosi avanti due set a uno. È qui che Bergamo deve ritrovare equilibrio, lucidità e coraggio. E lo fa con una prova di squadra, senza smettere di cercare soluzioni e senza lasciarsi scoraggiare dal momento difficile.

La risposta arriva nel quarto set, quando le ragazze di Cervellin riprendono in mano il gioco e riportano il confronto in parità. Nel tie-break, poi, Bergamo cambia marcia: parte forte, costruisce il vantaggio e lo difende con determinazione fino al definitivo 15-10. Una rimonta di atteggiamento prima ancora che di punteggio, che premia la capacità delle rossoblù di restare unite e di continuare a lottare.

A guidare Bergamo nei momenti decisivi è il capitano Silke Van Avermaet, eletta MVP della partita. Per lei 15 punti complessivi, con 5 muri vincenti e una presenza costante nei momenti chiave. Numeri che raccontano soltanto una parte del suo contributo: il capitano è un riferimento per la squadra, capace di trasmettere energia, personalità e fiducia anche quando la partita sembra complicarsi.

Accanto a lei, Kendall Kipp ed Elena Pietrini chiudono entrambe a quota 15 e 13 punti rispettivamente, mentre Denise Meli aggiunge 14 punti e un apporto importante al centro. Ma uno dei segnali più incoraggianti della serata arriva dalla panchina.

L’ingresso di Erika Esposito rappresenta una risorsa importante per la squadra. Chiamata a dare il proprio contributo in una fase delicata del match, la schiacciatrice risponde con energia e concretezza, mettendo a referto 13 punti e chiudendo con un notevole 70% in attacco. Un apporto che conferma il valore di un gruppo in cui ogni giocatrice può diventare determinante e che sottolinea l’importanza delle soluzioni a disposizione dello staff tecnico.

La vittoria di Novara porta così con sé molto più dei due punti in classifica: la consapevolezza di saper soffrire, reagire e cambiare l’inerzia di una partita difficile. Un successo costruito con il contributo di tutte, nel segno di un’identità che Bergamo vuole continuare a rafforzare.

I protagonisti

Ilenia Moro (Igor Gorgonzola Novara)- « A caldo mi viene difficile riuscire ad analizzare quello che può essere successo sul 2-1 per noi, quando sembrava che avessimo messo la partita sui binari buoni per noi. Complimenti a Bergamo, ha fatto una grande partita, mentre da parte nostra c’è rammarico per qualche errore di troppo che ha compromesso un po’ il risultato finale ».

Silke Van Avermaet (Choruslife Volley Bergamo)- «Voglio dire che sono molto orgogliosa della squadra. Stiamo lavorando tantissimo tutti i giorni e è bello dimostrarlo in campo. Oggi abbiamo vinto con 14 giocatrici ».

Il tabellino

IGOR GORGONZOLA NOVARA – CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO 2-3 (20-25 25-21 25-21 18-25 10-15)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Squarcini 1, Cambi 3, Tolok 29, Bonifacio 5, Grobelna 18, Herbots 3, Moro (L), Bartolini 8, Alsmeier 6, Perinelli, Weske, Carraro. Non entrate: Awoleye. All. Barbolini.

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 1, Pietrini 13, Meli 14, Kipp 15, Stigrot 3, Van Avermaet 15, Gelin (L), Esposito 13, Bassi 2, Carletti 1, Battistoni. Non entrate: Rocca, Babatunde, Agazzi. All. Cervellin.

ARBITRI: Armandola, Lentini.

Durata set: 27′, 27′, 27′, 27′, 17′; Tot: 125′. MVP: Van Avermaet.

BATTUTE: Igor Gorgonzola Novara 6 ace, 19 err; Choruslife Volley Bergamo 4 ace, 17 err.

ATTACCHI: Igor Gorgonzola Novara 56 vinc, 9 err; Choruslife Volley Bergamo 62 vinc, 5 err.

MURI: Igor Gorgonzola Novara 11 vinc; Choruslife Volley Bergamo 11 vinc.

MVP: Silke Van Avermaet (Choruslife Volley Bergamo)

Spettatori: 2488

I RISULTATI

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-15, 25-17, 25-23);

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano 1-3 (20-25, 8-25, 27-25, 11-25);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-22, 25-23, 20-25, 19-25, 15-13) Giocata ieri;

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Laica Cioccolato Uyba 3-0 (25-9, 25-21, 27-25) Giocata ieri;

Igor Gorgonzola Novara - ChorusLife Volley Bergamo 2-3 (20-25, 25-21, 25-21, 18-25, 10-15);

Cda Volley Talmassons Fvg - Granda Volley Cuneo 3-1 (25-20, 25-23, 22-25, 25-20);

Il Bisonte Firenze - Omag Consolini Volley 1907 3-0 (25-17, 25-23, 25-22).

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 6, Numia Vero Volley Milano 6, Cda Volley Talmassons Fvg 6, Reale Mutua Fenera Chieri '76 5, ChorusLife Volley Bergamo 5, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 5, Igor Gorgonzola Novara 3, Il Bisonte Firenze 3, Savino Del Bene Scandicci 2, Laica Cioccolato Uyba 1, Cbf Balducci Hr Macerata 0, Omag Consolini Volley 1907 0, Granda Volley Cuneo 0, Banca Valsabbina Millenium Brescia 0.

IL PROSSIMO TURNO

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 20.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Megabox Ond. Savio Vallefoglia



Sabato 17 ottobre 2026, ore 20.30

Granda Volley Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara



Domenica 18 ottobre 2026, ore 17.00

Omag Consolini Volley 1907 - Cbf Balducci Hr Macerata

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze



Domenica 18 ottobre 2026, ore 17.30

Cda Volley Talmassons Fvg - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano



Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Laica Cioccolato Uyba - ChorusLife Volley Bergamo