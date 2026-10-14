Volley Mercato: Ludovica Franzoso è il secondo libero di Novara

NOVARA- Arriva dalla VBC Cremonese, in serie A2, il nuovo secondo libero della Igor Volley. Ludovica Franzoso , classe 2003 e nativa di Rovigo, affiancherà con la maglia numero 1 la titolare Ilenia Moro come specialista di seconda linea del club azzurro. Per lei, lo scorso anno in B1 a Ravenna, dopo l’esordio in A2 con la maglia della VBC di Davide Baraldi (ex membro dello staff azzurro, tra il 2017 e il 2025), la grande occasione di vivere la massima serie da protagonista, andando a raccogliere l’eredità di Giulia De Nardi.

Le parole di Ludovica Franzoso

« Sono davvero felice di essere qui, vivo questa opportunità come un sogno e sono entusiasta all’idea di vivere la mia prossima avventura sportiva con la maglia della Igor Volley. Ho ammirato in tv molte di quelle che saranno le mie nuove compagne e ora sono davvero impaziente all’idea di lavorare con loro in palestra ogni giorno. Non vedo l’ora di scoprire l’atmosfera del Pala Igor e il calore dei tifosi azzurri ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Ludovica andrà a completare il nostro reparto libero, rimasto incompleto dopo la rescissione del contratto con Giulia De Nardi. Si tratta di una ragazza giovane ma molto seria e determinata, che sicuramente metterà a disposizione della squadra il proprio entusiasmo e la propria voglia di lavorare. Le diamo il benvenuto e siamo certi che dimostrerà di essere all’altezza della situazione ».