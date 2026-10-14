Prima vittoria della stagione per Scandicci a Macerata
MACERATA-La Savino Del Bene Scandicci conquista la prima vittoria nel campionato 2026-2027. Nella sfida della quarta giornata di Serie A1, disputata in anticipo in vista dell’impegno del 24 ottobre in Supercoppa italiana, la formazione scandiccese ha superato in trasferta la CBF Balducci HR Macerata per 1-3 (14-25 25-21 24-26 23-25), centrando tre punti preziosi al Palasport Fontescodella e salendo a quota 5 in classifica.
Dopo un primo set dominato e vinto 14-25, la squadra di coach Gaspari ha ceduto nel secondo parziale per 25-21, ma ha trovato la forza per reagire nel terzo, conquistato ai vantaggi per 24-26 dopo aver annullato due set point. Nel quarto set, dopo un finale combattuto, le scandiccesi hanno trovato l’allungo decisivo e chiuso la sfida sul 23-25 grazie al primo tempo di Aleksić.
A livello individuale, spiccano i 25 punti di Van Ryk, premiata MVP della partita, e i 20 di Skinner. In doppia cifra anche Aleksić, autrice di 10 punti. Sul fronte delle statistiche di squadra, la Savino Del Bene Volley chiude con il 45% in attacco, 10 muri vincenti e 2 ace. La ricezione positiva si attesta al 60%, con il 17% di perfetta.
La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 18 ottobre per il match valido per la terza giornata di Serie A1: al Pala BigMat di Firenze è in programma il derby contro Il Bisonte Firenze, con fischio d’inizio alle ore 17.00.
La CBF Balducci HR Macerata scende in campo con la diagonale Carraro-Stoyanova, in banda Schut e Gardini, mentre al centro la coppia Mazzaro-Farriol. Il libero è Caforio.
La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 formato da Ognjenović al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Skinner. La coppia di centrali è formata da Aleksić e Nwakalor. Il libero è Armini.
La Savino Del Bene Volley prende progressivamente il controllo del primo set dopo un avvio equilibrato, portandosi dal 4-5 al 5-10 grazie a un parziale di 1-5. Macerata prova a restare in scia, ma la formazione scandiccese mantiene il vantaggio, allungando ulteriormente dal 10-17 fino al 12-24. Nel finale le padrone di casa recuperano due punti, prima che Van Ryk chiuda il parziale sul 14-25.
Le ragazze di Gaspari partono con il piede giusto nel secondo parziale e si portano subito sull’1-4, ma la CBF Balducci HR Macerata reagisce e ristabilisce la parità sul 6-6, prima di allungare fino al 9-7. La squadra di coach Gaspari ricuce lo strappo e torna in equilibrio sul 10-10, dando vita a una fase centrale combattuta, caratterizzata da continui botta e risposta. Le padrone di casa trovano l’allungo decisivo e si portano sul 20-17 con Stoyanova protagonista. La Savino Del Bene Volley prova a rientrare, avvicinandosi fino al 23-21 grazie anche al muro di Nwakalor, ma Macerata mantiene il vantaggio e chiude il set sul 25-21.
Il terzo set si sviluppa inizialmente all’insegna dell’equilibrio, con Macerata che prova a prendere il largo sul 7-5. La Savino Del Bene Volley però reagisce e, dopo aver ristabilito la parità sull’8-8, piazza un break di quattro punti consecutivi, portandosi sull’8-12 grazie anche a due punti consecutivi di Van Ryk. Le padrone di casa non mollano e tornano a contatto sull’11-12, dando il via a una nuova fase combattuta. Il parziale prosegue punto a punto fino al 20-20, con le due squadre che si alternano al comando. Macerata sembra trovare lo spunto decisivo sul 24-22, ma la formazione scandiccese annulla due set point e ribalta il risultato: Skinner firma il sorpasso sul 24-25, prima che il muro di Graziani chiuda il set sul 24-26, riportando avanti la Savino Del Bene Volley nel conto dei parziali.
La Savino Del Bene Volley parte forte nel quarto parziale e si porta subito sullo 0-3, grazie al muro di Skinner, ma Macerata reagisce e ristabilisce la parità sul 4-4. Il set prosegue in equilibrio fino all’11-11, quando la formazione scandiccese trova un break di tre punti consecutivi, firmato dagli attacchi di Van Ryk e Skinner e dal muro di Aleksić, che vale l’11-14. Le padrone di casa non si arrendono e tornano in parità sul 16-16, dando vita a un finale combattuto. Sul 20-20, la Savino Del Bene Volley prova nuovamente ad allungare con Aleksić e Skinner, portandosi sul 20-22. Dopo il nuovo aggancio di Macerata sul 22-22, Van Ryk e il muro di Aleksić portano il punteggio sul 22-24, mentre è ancora Aleksić, con un primo tempo, a chiudere il set sul 23-25 e consegnare alla squadra di coach Gaspari la prima vittoria stagionale in campionato.
I protagonisti
Roberta Carraro (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo partiti ancora una volta un pochino con il freno a mano tirato e dovremmo, soprattutto contro queste formazioni, giocare a viso aperto, lasciando da parte le tensioni e cercando di esprimerci con maggiore libertà, facendo quello che comunque ci viene in allenamento. Ci vengono tante cose che penso si siano viste a partire dal secondo, terzo e quarto set. C'è del rammarico perché stiamo facendo, partita dopo partita, sempre degli step in avanti, ma ancora non siamo riusciti a mettere punti in classifica. Da questo punto di vista c'è sicuramente rammarico, anche se per certi aspetti siamo riusciti a migliorare, soprattutto nel muro-difesa. Abbiamo tirato su anche tanti palloni contro attaccanti con altezze e potenze di tutto rispetto, affrontando una formazione che ambisce ai massimi livelli ».
Sandor Gyula Kantor (II Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Prima di tutto, voglio fare i complimenti alla squadra perché, come avete visto, eravamo in difficoltà. Si è visto il lavoro che abbiamo fatto: la nostra difesa ha alzato il proprio livello. Adesso sappiamo quale sarà il prossimo step e su cosa dobbiamo lavorare. Complimenti alle ragazze perché, nel terzo set, eravamo in vantaggio, ma Macerata ci ha raggiunto e superato. Alla fine però siamo riusciti a vincere. Le ragazze sono rimaste concentrate: era molto importante in quel momento e loro sono rimaste lucide. Questo mi è piaciuto molto ».
Il tabellino
CBF BALDUCCI HR MACERATA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (14-25 25-21 24-26 23-25) –
CBF BALDUCCI HR MACERATA: Schut 10, Mazzaro 6, Stoyanova 25, Gardini 10, Farriol 2, Carraro 3, Caforio (L), Piomboni 1, Mazzon 1, Bonelli 1, Decortes. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 4, Skinner 20, Aleksic 10, Van Ryk 25, Bosetti 6, Nwakalor 3, Armini (L), Graziani 4, D'odorico, Eze, Bergmann. Non entrate: Alberti, Van Hecke, Sirressi (L). All. Gaspari.
ARBITRI: Papadopol, Piana.,
Durata set: 22', 27', 31', 34'; Tot: 114'.
BATTUTE: Cbf Balducci Hr Macerata 4 ace, 13 err; Savino Del Bene Scandicci 2 ace, 14 err.
ATTACCHI: Cbf Balducci Hr Macerata 44 vinc, 11 err; Savino Del Bene Scandicci 60 vinc, 13 err.
MURI: Cbf Balducci Hr Macerata 11 vinc; Savino Del Bene Scandicci 10 vinc.
MVP: Kiera Van Ryk (Savino Del Bene Scandicci)
Spettatori: 610
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