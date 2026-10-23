La quinta giornata da sabato a mercoledì

ROMA- Sarà un turno particolare quello che coinciderà con la quinta giornata di Regular Season della LVF A1 Fineco. Le sette partite si spalmeranno infatti su quattro giorni, a causa di indisponibilità di campo e impedimenti oggettivi. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci, impegnate nella Supercoppa FIAT , recupereranno le rispettive gare contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e l’Igor Gorgonzola Novara mercoledì 28 ottobre.

Nella giornata della Supercoppa, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18, due match faranno da aperitivo e da dessert al grande spettacolo del PalaFlorio di Bari. Alle 16, la Numia Vero Volley Milano avrà una ghiotta occasione per mettere pressione alle venete, sfidando in diretta DAZN e Youtube LVF la Laica Cioccolato Uyba. La squadra di coach Blengini, in caso di vittoria, andrà momentaneamente a +3 sulle avversarie. Alle 20.45, dopo la Supercoppa, chiuderà il sabato la partita tra la Cda Volley Talmassons FVG e la Reale Mutua Fenera Chieri (diretta DAZN).

Doppio impegno domenica, con trasmissione su DAZN e Youtube LVF. Sia la Cbf Balducci Hr Macerata che la Granda Volley Cuneo saranno chiamate a due prove convincenti per ottenere i primi punti in classifica. Le arancionere saranno di scena alle 16 in casa di una Valsabbina Millenium Brescia galvanizzata dal primo successo, mentre le gatte accoglieranno un’ora dopo Il Bisonte Firenze, sconfitto proprio dalle giallonere nell’infrasettimanale.

Infine, lungo posticipo al martedì, prima delle due sfide fissate il giorno seguente. Dopo il k.o. contro Milano, la ChorusLife Volley Bergamo affronterà alle 20 (DAZN) in trasferta l’Omag Consolini Volley 1907.

TUTTE LE SFIDE

Cda Volley Talmassons Fvg - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Archiviata la trasferta contro la Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio, la CDA Volley Talmassons FVG è pronta a tornare in campo per un nuovo, impegnativo appuntamento del campionato di Serie A1 femminile. Sabato 24 ottobre le Pink Panthers ospiteranno al Palazzetto dello Sport di Latisana la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, in una sfida che metterà nuovamente alla prova la formazione allenata da coach Fabio Parazzoli. Per la CDA si tratta del terzo impegno nell’arco di una settimana, dopo il confronto casalingo contro la Prosecco DOC Imoco Conegliano e la trasferta infrasettimanale contro Busto Arsizio. Due partite che, pur non avendo portato punti in classifica, hanno offerto indicazioni importanti sul percorso di crescita della squadra friulana, chiamata ora a ritrovare lucidità e concretezza nei momenti decisivi. L’avversaria di turno rappresenta un altro ostacolo di assoluto valore. Chieri è una formazione costruita per competere ad alti livelli, con un organico profondo, numerose alternative e una qualità di gioco che le permette di mettere costantemente sotto pressione le avversarie. Un banco di prova particolarmente significativo per le Pink Panthers, che nelle prime quattro giornate hanno raccolto sei punti e intendono continuare il proprio percorso verso l’obiettivo salvezza.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Katja Eckl a Volley Talmassons nel 2023/2024



Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Chieri è un’altra avversaria di caratura internazionale, una squadra che dispone di tantissime soluzioni e di un roster molto lungo. La profondità dell’organico aumenta ulteriormente la competitività della formazione, perché permette di mantenere un livello di gioco elevato e di variare le scelte durante la partita. Nelle prime quattro giornate hanno affrontato squadre con caratteristiche e ambizioni molto differenti, da Cuneo e Brescia fino a Conegliano e Scandicci. Questo ha consentito loro di utilizzare praticamente tutte le risorse a disposizione, dimostrando quanto siano complete. Dovremo cercare di mettere pressione con la battuta, allontanando la palleggiatrice dalla rete e rendendo meno prevedibile la costruzione del loro gioco. Questo ci permetterebbe di organizzare meglio il muro e di avere maggiori possibilità nella fase difensiva. Allo stesso tempo, però, dovremo essere molto meno fallose e decisamente più ciniche in attacco. Quando avremo l’occasione di chiudere il punto, dovremo sfruttarla senza esitazioni, ma con la giusta lucidità ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76) « Abbiamo iniziato bene la stagione. La prendiamo partita per partita e non guardiamo troppo in avanti. In generale stiamo lavorando bene, certo possiamo migliorare su qualche dettaglio come squadra, ma nel complesso sono contenta del modo in cui stiamo giocando. Ora ci aspetta una buona squadra come Talmassons. Hanno un gioco veloce e attaccanti forti. Inoltre sono molto efficaci al servizio. Credo che per noi un aspetto chiave sarà essere altrettanto aggressivi in battuta ».

Numia Vero Volley Milano - Laica Cioccolato Uyba

Terza partita in sette giorni, la seconda contro una formazione lombarda. Si chiude con il match contro la Laica Cioccolato Uyba l'intensa settimana della Numia Vero Volley Milano. Dopo la vittoria casalinga contro Novara lo scorso sabato e il successo nel turno infrasettimanale contro Bergamo, sabato 24 ottobre alle ore 16 (diretta DAZN e YouTube) Egonu e compagne torneranno all'Allianz Cloud di Milano per la sfida contro Busto. Per la quinta giornata della LVF A1 Fineco la formazione di Chicco Blengini - che con 46 muri guida la classifica a squadre per block realizzati - affronterà le Farfalle che vanno a caccia della seconda vittoria in campionato. Trentaduesimo confronto tra le due squadre, con 17 successi per Milano contro i 14 di Busto, che non vince contro le rosablù dal 2021. Tra le fila biancorosse spicca Leana Grozer, top scorer della Uyba con 69 punti e figlia di Georg Grozer, giocatore tedesco che ha militato tra le fila di Vero Volley per due stagioni. La Laica Cioccolato arriva a Milano con l'obiettivo di fare punti e muovere la classifica, mentre la Numia va a caccia della quinta vittoria consecutiva per dare seguito al miglior inizio di campionato della propria storia.

PRECEDENTI: 31 (17 successi Numia Vero Volley Milano, 14 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Rebecca Piva a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025; Benedetta Maria Sartori a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025



Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Arriviamo alla partita contro Busto molto concentrate perché, come tutte, è una gara importante. Vogliamo continuare a fare bene e crescere su ogni aspetto del nostro gioco. Un fondamentale da attenzionare sarà il muro difesa per cercare di limitare al massimo i loro attaccanti, ma sarà importante anche lavorare bene già dalla battuta: loro hanno un gioco veloce quindi vogliamo metterle in difficoltà in seconda linea così da rendergli un po' più complicato fare cambio palla. Dovremo continuare a dimostrare quanto di buono stiamo facendo vedere: partita dopo partita stiamo aggiungendo qualche tassello in più e vogliamo continuare a farlo davanti al nostro pubblico ».

Asia Spaziano (Laica Cioccolato Uyba)- « La vittoria di mercoledì sera ci ha dato grande fiducia, non solo per i tre punti preziosi conquistati in classifica, ma anche per la qualità del gioco che stiamo iniziando a esprimere. È con questo entusiasmo e questa consapevolezza che ci prepariamo alla trasferta di Milano. Sappiamo di affrontare una squadra di altissimo livello, con tante giocatrici esperte e di grande qualità, ma non partiamo certamente battute. Vogliamo scendere in campo con la stessa determinazione e voglia di lottare su ogni pallone che abbiamo mostrato contro Talmassons. Credo che, mantenendo alta l'intensità e lavorando bene soprattutto nella fase di muro-difesa, potremo dire la nostra anche contro un'avversaria così forte ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

PRECEDENTI: 11 (11 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Chiara De Bortoli a Conegliano Imoco nel 2015/2016; Loveth Oghosasere Omoruyi a Conegliano Imoco nel 2020/2021, 2021/2022

Omag Consolini Volley 1907 - ChorusLife Volley Bergamo

Dopo le prime quattro giornate di campionato, la Omag si prepara ad affrontare Bergamo con l'obiettivo di conquistare punti importanti. La formazione romagnola arriva all'appuntamento dopo la sconfitta sul campo della Igor Gorgonzola Novara, al termine di una gara nella quale le Zie hanno tenuto testa alle avversarie nei primi due set, cedendo soltanto nelle battute finali, prima di perdere contatto nel terzo parziale. La sfida con Bergamo si preannuncia impegnativa, come sottolinea coach Massimo Bellano. «Bergamo si è collocata in questa stagione nella seconda fascia del campionato, subito a ridosso delle grandi, con la possibilità di insidiarle. Ha un roster importante e, a mio parere, è anche una squadra molto ben allenata. Il livello di difficoltà della partita sarà quindi ancora molto alto». Per mettere in difficoltà le orobiche, la strada passa dal lavoro quotidiano e dalla crescita in ogni fase del gioco. «Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, - continua Bellano - consapevoli che il nostro livello deve crescere in entrambe le fasi di gioco: sia nel cambio palla sia nella fase break. Siamo ancora nella prima parte della stagione e si tratta di un percorso di crescita generale. Non esiste una formula magica per battere Bergamo: dovremo cercare di esprimere qualità in tutti i fondamentali». Uno degli aspetti determinanti sarà la gestione dei palloni decisivi. Nelle ultime uscite le atlete di coach Bellano hanno dimostrato di poter competere anche contro avversarie di alto livello, ma nei momenti di maggiore equilibrio è mancata talvolta la lucidità necessaria per chiudere i set. «La capacità di concretizzare i palloni decisivi è una qualità che si acquisisce anche attraverso l'esperienza e il gioco. Affrontare avversarie di alto livello aiuta ad alzare il livello generale della squadra. Sarà poi importante crescere dal punto di vista tecnico, ampliando il numero di soluzioni a disposizione, per riuscire a concretizzare le occasioni che si creano. All'interno del gruppo stiamo inoltre cercando di individuare le giocatrici che, nei momenti decisivi, possano finalizzare il lavoro costruito da tutta la squadra. Stiamo quindi lavorando su più fronti, con l'obiettivo di arrivare alle prossime partite non solo a creare occasioni per vincere, ma anche a sfruttarle nel modo migliore». Bergamo è un avversario di livello e la Omag lo sa. Per questo l'obiettivo è restare dentro la partita punto dopo punto, per farsi trovare pronte quando il pallone pesa. È lì, nei finali di set, che si decide tutto.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Omag Consolini Volley 1907, 3 successi ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Rebecca Scialanca a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Maria Adelaide Babatunde a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023; Ilaria Battistoni a San Giovanni In Marignano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Massimo Bellano (Omag Consolini Volley 1907)- « Bergamo si è collocata in questa stagione nella seconda fascia del campionato, subito a ridosso delle grandi, con la possibilità di insidiarle. Ha un roster importante e, a mio parere, è anche una squadra molto ben allenata. Il livello di difficoltà della partita sarà quindi ancora molto alto». Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, - continua Bellano - consapevoli che il nostro livello deve crescere in entrambe le fasi di gioco: sia nel cambio palla sia nella fase break. Siamo ancora nella prima parte della stagione e si tratta di un percorso di crescita generale. Non esiste una formula magica per battere Bergamo: dovremo cercare di esprimere qualità in tutti i fondamentali ».

Granda Volley Cuneo - Il Bisonte Firenze

PRECEDENTI: 18 (8 successi Granda Volley Cuneo, 10 successi Il Bisonte Firenze)

EX: Beatrice Agrifoglio a Cuneo Granda Volley nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023; Sara Caruso a Cuneo Granda Volley nel 2021/2022, 2022/2023; Alice Tanase a Cuneo Granda Volley nel 2023/2024

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Contro Brescia abbiamo perso una partita in cui siamo stati ad un soffio dal portare a casa i tre punti, ma la pallavolo è fatta di momenti: domenica avremo di nuovo l’opportunità di dimostrare il valore della nostra squadra, ancora una volta contro un’avversaria a caccia di punti preziosi. In questo momento quello che mi aspetto dalle ragazze, al di là della parte tecnico-tattica, è che mettano in campo l’atteggiamento e la fame di chi vuole vincere davvero: voglio vedere una squadra che dà qualcosa in più, specialmente in difesa, su ogni pallone, con lucidità e pazienza sulle situazioni di palla brutta, limitando gli errori. Dobbiamo capire tutti che Il Bisonte non può essere ancora al 100%, e per farlo dobbiamo accettare di soffrire molto di più sul campo. Questo gruppo è fantastico, ma penso che le ragazze si stiano ancora scoprendo in campo: sono sicuro che se in questo momento accettiamo di convivere con i nostri limiti, dando tutte qualcosa in più, possiamo tornare a vincere per rientrare a Firenze con punti importanti e con il sorriso di chi ce l’ha fatta, per sbloccarci e per tornare a lavorare con qualità ed entusiasmo in palestra ».

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cbf Balducci Hr Macerata

Le Leonesse tornano a casa per continuare la corsa. Dopo essersi sbloccata nella trasferta fiorentina, la Banca Valsabbina Millenium Brescia è pronta ora a sfidare la Cbf Balducci Hr Macerata in occasione dello scontro diretto valido per la quinta giornata di Serie A1 Fineco, a due anni dall’ultimo incrocio in Serie A2. Fischio d’inizio domenica 25 ottobre, alle ore 16, al PalaGeorge di Montichiari. Erano già arrivati segnali molto positivi dal match contro Vallefoglia (terminato con una sconfitta, ma disputato con l’atteggiamento e la grinta giusta) e il turno infrasettimanale, andato in scena lo scorso mercoledì a Firenze, ha alimentato ulteriormente l’entusiasmo delle Leonesse: contro Il Bisonte, infatti, è arrivata la prima vittoria stagionale della Banca Valsabbina Millenium Brescia e i primi due punti nella classifica di Serie A1 Fineco. La Cbf Balducci Hr Macerata è ancora in attesa di una vittoria: non è stato un inizio semplice quello vissuto fin qui dalle arancionere, che hanno subito quattro sconfitte in altrettante partite disputate nella massima serie (contro Bergamo, Milano, San Giovanni e Scandicci). La squadra di coach Lionetti arriva, dunque, al PalaGeorge con un solo obiettivo: conquistare la prima vittoria stagionale e smuovere la classifica.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 2 successi Banca Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Clara Decortes a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2020/2021



Rachele Nardelli (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « A Firenze abbiamo trovato la nostra prima vittoria stagionale e abbiamo conquistato due punti fondamentali. Il lavoro che stiamo facendo in palestra sta dando i suoi frutti e vogliamo continuare a crescere. Contro Macerata, si prospetta un'altra partita difficile, contro una squadra che è una nostra diretta concorrente. C'è tanta voglia di tornare a giocare in casa davanti a tutti i nostri tifosi e di mettere in campo la grinta, il gioco e la voglia di vincere che abbiamo fatto vedere nelle ultime partite ».

Chiara Landucci (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La sfida di domenica a Brescia rappresenta per noi un banco di prova importante, anche per il momento della stagione in cui arriva. Ci stiamo preparando al meglio in palestra, con l’obiettivo di arrivare alla partita cariche e con qualche sicurezza in più, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato in questo avvio di campionato. Sarà fondamentale riuscire a imporre il nostro ritmo e giocare con determinazione, sfruttando anche le risorse a nostra disposizione. In questo senso, la panchina potrà rappresentare un fattore importante. Siamo motivate e pronte ad affrontare questa gara ».

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara

PRECEDENTI: 31 (21 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Sara Alberti a Novara Igor nel 2016/2017; Maja Aleksic a Novara Igor nel 2024/2025; Caterina Bosetti a Novara Igor nel 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Sofia D'Odorico a Novara Igor nel 2016/2017, 2021/2022; Benedetta Bartolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022; Giulia Carraro a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020; Britt Herbots a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025; Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015 - Allenatori: Massimo Barbolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Fabio Gabban a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA

Sabato 24 ottobre 2026, ore 16.00

Numia Vero Volley Milano - Laica Cioccolato Uyba Arbitri: Puecher Andrea, Ciaccio Giovanni

Sabato 24 ottobre 2026, ore 20.45

Cda Volley Talmassons Fvg - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Santoro Angelo, Saltalippi Luca

Domenica 25 ottobre 2026, ore 16.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Clemente Andrea, Carcione Vincenzo

Domenica 25 ottobre 2026, ore 17.00

Granda Volley Cuneo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Zavater Marco, Armandola Cesare

Martedì: 27 ottobre 2026, ore 20.00

Omag Consolini Volley 1907 - ChorusLife Volley Bergamo

Mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara