Prima vittoria in campionato per Macerata in quel di Brescia

Gara dominata nei primi due set dalle arancionere, brave a resistere al ritorno delle bresciane e a chiudere la sfida nel quarto parziale. MVP il libero Giorgia Caforio, top scorer arancionera è Gardini (18), in doppia cifra anche Decortes (17) e Schut (15). Per Brescia Mihaljevic mette a segno 19 punti, la sfida a muro è maceratese (7 vs 3).

Nel primo set la CBF Balducci HR piazza il break nel cuore del set (da 7-8 a 9-16) con servizio e una percentuale di attacco decisamente migliore delle padrone di casa (47% vs 32%), gestendo poi con sicurezza il vantaggio fino al 16-25 conclusivo (Mazzaro 80% in attacco, 7 punti per Decortes). Stessa trama nel secondo parziale, con le arancionere che continuano a premere il piede sull’acceleratore (Schut 67% in attacco) e firmano un break importante già nella prima fase del set (4-8) per poi allungare sul 12-21, respingendo il tentativo di ritorno della Banca Valsabbina Millenium, 19-25. Le padrone di casa trovano maggiore continuità in cambio palla e anche convinzione nel terzo set (15-11), le maceratesi provano a restare lì (19-19) ma il finale è tutto delle giallonere (Nardelli 60%), 25-20. Il quarto è battaglia punto a punto, Brescia sembra sulla strada del tie break (20-17) ma stavolta la CBF Balducci HR fa la voce grossa con Gardini sugli scudi (9 centri) e piazza la zampata finale (23-25) che regala la prima vittoria e i primi tre punti della stagione.

Solforati parte con Bartolucci-Mihaljevic, Markovic-Olivotto, Nardelli-Veneva, Parrocchiale libero.

Coach Lionetti rispinde con Bonelli-Decortes, Farriol-Mazzaro, Gardini-Schut, Caforio libero.

Primo set che si apre con l’ace di Farriol e due colpi vincenti di Mazzaro (2-4), Decortes chiude il 3-5, toccato l’attacco Schut, 4-6. Contrattacco Mihaljevic (6-6), Decortes a segno (6-7), Schut vincente (7-8), poi ace dell’olandese, 7-9. Mihaljevic out (8-10), Decortes mani out (9-11), ancora lei (9-12), Veneva sbaglia, 9-13. Novosel entra per Veneva, Mazzaro a filo rete (9-14), ancora Mazzaro (9-15), Decortes contrattacco (9-16), Novosel risponde, 11-16. Toccato l’attacco Decortes (11-17), poi va a segno in contrattacco (11-18), Schut passa (13-19), ancora l’olandese (13-20), Olivotto a filo rete (16-21), muro Farriol (16-23), Gardini contrattacco (16-24), chiude lei 16-25.

Nel secondo avvio punto a punto (3-3), Novosel non trova il campo (3-5), Decortes tocco vincente (4-6), Schut lungolinea, 4-7. Mazzaro muro vincente (4-8), Schut mani out (5-9), Farriol primo tempo (6-10), l’argentina poi in fast, 6-11. Bonelli inventa il 6-12, Decortes pipe (7-13), toccato l’attacco Gardini (8-14), Mazzaro contrattacco, 8-15. Gardini a segno (9-16), poi non trova il campo (11-16), muro Schut (11-18), Decortes a segno (12-19), Nardelli out, 12-20. Muro Farriol (12-21), Decortes diagonale (14-22), Mihaljevic contrattacco (16-22), Novosel a segno, 18-23. Gardini a segno (18-24), chiude una ricezione di Caforio che cade nel campo di Brescia, 19-25.

Terzo set ancora punto a punto in avvio (4-4), Mazzaro primo tempo (5-5), Decortes a segno (6-6), Schut mani out, 7-7. Muro Farriol (8-8), Decortes out (10-8), Gardini non trova il campo (11-8), Decortes mani out, 11-9. Mazzaro primo tempo (12-10), c’è Piomboni per Gardini in seconda linea, Markovic out (12-11), Nardelli contrattacco, 15-11. Schut passa (15-12), muro Schut (15-13), ace Mazzaro (15-14), muro Farriol, 15-15. Schut vincente (16-16), rientra Gardini, Farriol errore (19-17), Gardini palla in campo (19-18), poi contrattacca (19-19), Stoyanova non trova il campo, 21-19. Non riesce la difesa arancionera (22-19), rientrano Bonelli e Decortes, ace Olivotto (23-19), entra Mazzon per Mazzaro, Gardini a segno (23-20), Decortes non passa (24-20), ace Mihajlovic, 25-20.

Quarto set, contrattacco Mihaljevic (2-1), Novosel a segno (3-1), Mazzaro primo tempo (3-2), Olivotto out, 3-3. Novosel lungolinea (6-4), Decortes vincente (6-5), Gardini pipe (8-7), Nardelli out, 8-8. Break arancionero (8-9), Mihajlevic contrattacco (10-9), Gardini diagonale (10-10), ancora lei in mani out, 12-12. Decortes a segno (12-13), Mazzaro out (14-13), Schut a segno (14-14), ancora lei, 15-15. C’è Mazzon per Farriol, Schut non trova la riga (17-15), Mazzon fast (17-16), Gardini contrattacco (17-17), Mihaljevic a segno, 19-17. Muro Olivotto (20-17), toccato l’attacco Gardini (20-18), Mazzaro a filo rete (20-19), Gardini contrattacco (20-20), ancora lei in pallonetto (21-21), Nardelli out (21-22), Gardini a segno (22-23), Schut vincente (22-24), errore al servizio Mihaljevic, 23-25.

I protagonisti

Matteo Solforati (Allenatore Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « La partita era iniziata male, poi l’abbiamo recuperata bene. Sul punto a punto finale del quarto set ci è mancato un pizzico di fortuna, come durante tutto il resto della partita. Non c’è tantissimo da recriminare, loro hanno avuto delle percentuali molto più alte di noi su palla alta. Con palla buona stiamo giocando bene, ma su palla alta la maggiore fisicità degli avversari si fa sentire e oggi l’abbiamo sofferto. Se avessimo vinto il quarto set staremmo parlando di una bella partita. Secondo me non deve cambiare il giudizio perché, al di là del risultato, abbiamo giocato bene i due set finali ».

Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Era una gara a cui ci tenevamo tantissimo. Sono contentissima per la squadra perchè stavamo lavorando veramente tanto in palestra e ci voleva un po’ di fiducia. Nei primi due set abbiamo spinto tantissimo, nel terzo abbiamo avuto un calo, ma bisogna fare i complimenti a loro perchè ci hanno messo in difficolta, ma siamo comunque riuscite a rimanere in partita ».

Il tabellino

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - CBF BALDUCCI HR MACERATA 1-3 (16-25 19-25 25-20 23-25) –

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 1, Nardelli 11, Olivotto 6, Mihaljevic 19, Veneva 1, Markovic 3, Parrocchiale (L), Novosel 16, Kavalenka 1, Schillkowski, Modestino, Bytsenko. Non entrate: Ruggieri. All. Solforati.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Schut 15, Farriol 7, Bonelli 1, Gardini 18, Mazzaro 10, Decortes 17, Caforio (L), Mazzon 1, Piomboni, Stoyanova, Carraro. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

ARBITRI: Clemente, Carcione.

Durata set: 25', 27', 26', 28'; Tot: 106'.

BATTUTE: Banca Valsabbina Millenium Brescia 2 ace, 9 err; Cbf Balducci Hr Macerata 3 ace, 13 err. ATTACCHI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 53 vinc, 12 err; Cbf Balducci Hr Macerata 60 vinc, 12 err.

MURI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 3 vinc; Cbf Balducci Hr Macerata 6 vinc.

MVP: Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 1350