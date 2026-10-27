Bergamo corsara al tie break sul campo della Omag
CERVIA (RAVENNA)- Spettacolo al Palasport di Cervia per merito della Omag Consolini San Giovanni in Marignano e della ChorusLife Volley Bergamo che se le danno di santa ragione per cinque set. Lombarde avanti per due set, raggiunte con orgoglio dalla formazione di Bellano, ma poi capaci di tornare davanti 'di corto muso' al termine di un concitato ed elettrizzante tie break
Bergamo si impone 2-3 (21-25 22-25 25-20 25-18 20-22) dopo due ore ed un quarto di partita di un match che ha cambiato più volte padrone.
La squadra di Cervellin parte con il piede giusto e si aggiudica i primi due parziali, mostrando solidità e incisività. La partita sembra indirizzata, ma San Giovanni in Marignano non si arrende e cambia passo nel terzo set, riaprendo la contesa con il 25-20. Le padrone di casa insistono e nel quarto parziale trovano il pareggio sul 2-2, trascinando la sfida al tie-break.
È qui che la partita diventa una maratona di emozioni. Nessuna delle due squadre è disposta a cedere, ogni punto diventa una battaglia e il punteggio continua a salire oltre quota 15. Bergamo resta aggrappata alla partita, resiste alla pressione e trova lo spunto vincente sul 22-20, mettendo il sigillo su una vittoria tanto sofferta quanto preziosa.
Kendall Kipp, premiata MVP della serata, è top scorer rossoblù con 20 punti. Ottima anche la prova di Lena Stigrot, che chiude con 18 punti, ed Elena Pietrini, autrice di 17. Denise Meli contribuisce con 14 punti e il colpo che chiude il match, mentre il capitano Silke Van Avermaet mette a referto 9 punti di cui 5 a muro.
Da Cervia Bergamo porta a casa due punti che raccontano la capacità di reagire alle difficoltà, ma anche la necessità di imparare a gestire meglio i momenti favorevoli. Dopo aver costruito il doppio vantaggio, le rossoblù hanno subito il ritorno delle avversarie, senza però perdere la lucidità nel momento decisivo.
E alla fine, dopo cinque set e un tie-break infinito, a esultare sono proprio loro: le rossoblù, capaci di stringere i denti e conquistare una vittoria che vale molto più di due punti.
I protagonisti
Alessandro Zanchi ( II allenatore Omag Consolini Volley 1907)- «Abbiamo iniziato i primi due set in modo molto contratto, condizionati da come si era messa la partita. Sono molto contento della reazione di tutta la squadra: anche chi è entrato dalla panchina si è messo a disposizione, dando il proprio contributo. Sul 2-2 ci abbiamo creduto davvero. Purtroppo, nonostante avessimo cambiato campo in vantaggio nel tie-break, nel momento decisivo loro sono state un po’ più ciniche e, al termine di una battaglia lunghissima, sono riuscite a chiudere la partita. Sono contento per il punto conquistato, ma resta il rammarico perché, per davvero poco, ne abbiamo lasciati per strada due ».
Il tabellino
OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 - CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO 2-3 (21-25 22-25 25-20 25-18 20-22) –
OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Nardo 2, Jehlarova 14, Morello 3, Bracchi 19, Sylves 3, Adelusi 14, Panetoni (L), Rivero 21, Wilson 3, Brandi, Bagnoli. Non entrate: Giuliani, Eroktay, Scialanca. All. Bellano.
CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Stigrot 18, Van Avermaet 9, Allaoui 4, Pietrini 17, Meli 14, Kipp 20, Gelin (L), Bassi 5, Battistoni, Carletti, Babatunde. Non entrate: Rocca, Esposito, Agazzi. All. Cervellin.
ARBITRI: Papadopol, Salvati.
Durata set: 27', 28', 26', 27', 27'; Tot: 135'.
BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 8 ace, 15 err; ChorusLife Volley Bergamo 5 ace, 19 err.
ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 59 vinc, 6 err; ChorusLife Volley Bergamo 68 vinc, 11 err.
MURI: Omag Consolini Volley 1907 12 vinc; ChorusLife Volley Bergamo 14 vinc.
MVP: Kendall Kipp (ChorusLife Volley Bergamo)
Spettatori: 744
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