Per Chieri vittoria sulla UYBA e terzo posto

Al ritorno al PalaFenera dopo tre settimane, Nicola Negro ridisegna la formazione: senza Stuut, che come da accordi a inizio stagione ha concluso il suo periodo sotto l’Arco, Akrari fa coppia al centro con Lubian, mentre in banda con Nervini c’è Cooper. Completano il sestetto Van Aalen, Nemeth e Spirito. Nel corso della gara il coach biancoblù sfrutterà quasi tutto l’organico, regalando anche nel finale di gara il ritorno in campo a Gray a otto mesi dall’infortunio al ginocchio. Dall'altra parte del campo, rispetto all’ultima uscita contro Milano, coach Enrico Barbolini propone Dalila Marchesini al centro in coppia con Matilde Munarini

Chieri e Busto danno vita a una partita bella e intensa, molto più combattuta di quanto potrebbe far pensare il risultato. La formazione di Barbolini conferma il suo valore dando filo da torcere alle chieresi, che comunque legittimano la vittoria con una prova di qualità. Il primo set, il bilico fino al 15-15, viene vinto 25-20 con percentuali stellari in attacco e in fase break. Nel secondo e nel terzo set c’è un po’ più da soffrire ma Chieri è più lucida e chiude con un doppio 25-22.

Il premio di MVP va a Spirito, protagonista di un grande lavoro in seconda linea e pure di una spettacolare difesa di piede nel finale del secondo set. In attacco fanno la voce grossa Nervini (18 punti col 60% di positività) e Nemeth (16).

Pronti via e Seki rompe il ghiaccio con un ace aiutato dal nastro (0-1). Lubian risponde con un mani out (1-1). Sul 2-2 un attacco e un muro di Nemeth su Wada danno a Busto il 2-4, ma Nervini e Nemeth subito capovolgono il punteggio in 5-4. Si prosegue a elastico: 6-8 (fast di Munarini), 8-8 (ace di Nemeth), 8-10 (muro di Marchesini su Nervini), 11-10 (attacco di Nervini). Il 12-10 siglato a muro da Van Aalen su Battista spinge Barbolini a chiamare il primo time-out. Dopo il 15-12 di Cooper tre attacchi di Wada restituiscono la parità a Busto (15-15). Time-out di Negro e al rientro Nemeth, Nervini e Akrari su servizio di Cooper piazzano un break a 20-15. Nel finale Chieri gestisce benissimo il vantaggio e, guadagnate cinque palle set con Nervini (24-19), al secondo tentativo la neo entrata Giacomello firma il 25-20.

Nel secondo parziale Akrari dà quasi subito il doppio vantaggio alle biancoblù (3-1). Parità ripristinata sul 4-4 da Grozer, ma Nemeth con un attacco e un muro e Akrari in attacco conquistano il 7-4. Nelle fasi centrali con un ritmo molto regolare le padrone di casa si mantengono a distanza di sicurezza, tornano a incrementare il vantaggio da 14-12 a 17-12 con Nemeth e Lubian per poi toccare il +6 grazie a un mani out di Nervini. Barbolini getta nella mischia Miku che realizza il 20-16 e il 21-18. Negro chiama time-out. Alla ripresa del gioco Nemeth attacca fuori (21-19). Guezen, entrata da un paio di scambi, sblocca Chieri (22-19). Busto difende benissimo e con Miku e Wada accorcia ancora (23-22). Guezen mette a terra il 24-22, nello scambio successivo Akrari chiude 25-22.

Nel terzo set Barbolini ridisegna il sestetto con la conferma di Miku e l’inserimento di Torcolacci. Tre delle prime quattro azioni sono a favore delle biancoblù con Lubian. Nemeth e Van Aalen (3-1). Chieri incrementa a +3 con Nemeth (5-2) e +4 con Nervini (7-3). Dopo il time-out di Barbolini le bustocche crescono nel muro-difesa e si riavvicinano a 11-9 (Grozer). Chieri riguadagna il +4 con Nervini (14-10). Il secondo time-out ospite arriva dopo il 18-13 messo a terra con una diagonale strettissima da Cooper a chiusura di uno splendido scambio. Ancora avanti di 5 dopo il 21-16 di Nervini, le chieresi subiscono il recupero di Busto a 22-21 (ace di Grozer). L’errore al servizio di Grozer sblocca Chieri (23-21). Nemeth serve l’ace del 24-21. Gray torna in campo per alzare il muro ma il servizio fuori di Nemeth vanifica la prima palla match. Nell’azione successivo la diagonale di posto 4 di Nervini vale il 25-22.

I protagonisti

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- « È stato un 3-0 combattuto. Nel muro-difesa abbiamo lasciato qualcosa, siamo stati meno ordinari del solito, ma l’attacco ha viaggiato per tutta la partita su medie altissime e questo ci ha permesso di controllarla. E’ una vittoria importante contro una squadra che ha qualità ».

Matilde Munarini (Laica Cioccolato Uyba)- « Nonostante la sconfitta siamo soddisfatte, Chieri ha espresso il suo gioco molto veloce e difficile da gestire. Tuttavia siamo riuscite ad uscire da diversi momenti difficili durante la gara. Finora abbiamo giocato con le top squadre del campionato, ora dobbiamo fare punti contro squadre più abbordabili. Abbiamo fame e arriviamo ai prossimi incontri ben allenate da queste prime gare contro i migliori team del torneo ».



REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - LAICA CIOCCOLATO UYBA 3-0 (25-20 25-22 25-22) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Nervini 18, Lubian 6, Van Aalen 3, Cooper 8, Akrari 7, Nemeth 16, Spirito (L), Guezen 2, Giacomello 1, Eckl, Regoni, Gray, Glaab. Non entrate: Eggleston. All. Negro.

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 1, Battista 2, Marchesini 3, Wada 15, Grozer 12, Munarini 6, Pelloni (L), Otomo 7, Torcolacci 2, Spaziano, Parlangeli, Malual. Non entrate: Martinez Vela. All. Barbolini.

ARBITRI: Lentini, Papadopol.

Durata set: 23', 26', 27'; Tot: 76'.

BATTUTE: Reale Mutua Fenera Chieri '76 3 ace, 11 err; Laica Cioccolato Uyba 6 ace, 11 err.

ATTACCHI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 52 vinc, 5 err; Laica Cioccolato Uyba 39 vinc, 3 err.

MURI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 6 vinc; Laica Cioccolato Uyba 3 vinc.

MVP: Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

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