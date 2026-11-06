La 7a giornata si gioca tra venerdì e domenica

La settima giornata si aprirà con un inedito venerdì sera su Rai Sport e DAZN: la Cda Volley Talmassons FVG, nona con 6 punti, ospiterà Il Bisonte Firenze, undicesima con 4. Non un buon momento per le due formazioni, reduci da quattro k.o. consecutivi.

Sabato 7 novembre sarà il giorno dei big match. Alle 19.30 in esclusiva DAZN, la Reale Mutua Fenera Chieri e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia si affronteranno per continuare a sognare una stagione d’alta classifica. Dopo un inizio di campionato più che convincente, le due squadre si ritrovano appaiate tra il terzo e il quarto posto a quota 14 punti. Non da meno sarà la sfida dal sapore playoff tra la Numia Vero Volley Milano, prima a punteggio pieno con 18 punti, e la Savino Del Bene Scandicci, quinta con 13. Tante battaglie rilevanti tra le due squadre nel passato, il 42% delle quali terminate al tie-break. Inutile menzionare le stelle pronte a scendere in campo: Egonu e Van Ryk sono prima e seconda nella classifica stagionale delle top scorer (135 e 128 punti), così come Danesi ed Aleksic in quella delle migliori muratrici (26 e 25 muri punto). L’appuntamento è fissato alle 20.30, in diretta Rai Sport e DAZN.

Domenica 8 novembre le altre gare. Alle 16, l’altra capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ospiterà la Cbf Balducci Hr Macerata dell’ex numero due di Daniele Santarelli, Valerio Lionetti. L’incontro sarà in diretta sia su DAZN che sul canale Youtube di Lega Volley Femminile, così come quello delle 17 tra l’Omag Consolini Volley 1907 e la Laica Cioccolato Uyba e quello delle 18 tra la Valsabbina Millenium Brescia e la ChorusLife Volley Bergamo. Se romagnole e bustocche proveranno a dare una svolta al loro campionato, nel derby lombardo le bresciane punteranno a togliersi dall’ultimo posto mentre le orobiche a rimanere attaccate alle posizioni di vertice. La sfida tra Brescia e Bergamo verrà trasmessa anche su TikTok di LVF, la prima stagionale sulla piattaforma. Infine, alle 17 in esclusiva DAZN, Piemonte protagonista nel derby tra la Granda Volley Cuneo, penultima con 3 punti, e l’Igor Gorgonzola Novara, settimana con 10.

TUTTE LE SFIDE

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

L'incontro che segna il giro di boa del girone d'andata della LVF A1 Fineco mette sulla strada della Reale Mutua Fenera Chieri '76 la Megabox Ondulati Del Savio Vallevoglia. Si gioca al PalaFenera sabato, 7 novembre, con fischio d'inizio alle ore 19,30. Questo secondo impegno casalingo consecutivo delle biancoblù è un importante scontro diretto fra due squadre appaiate in classifica al terzo posto a quota 14 punti. Nelle prime sei giornate Chieri e Vallefoglia hanno compiuto un percorso molto simile contraddistinto da quattro vittorie da 3 punti (sconfiggendo entrambe Brescia, Cuneo e Talmassons), una vittoria al tie-break (entrambe contro Scandicci) e una sconfitta per 0-3 (entrambe contro Conegliano). Ci sono tutte le premesse per un incontro combattuto dove a fare la differenza potrebbero essere pochi particolari. I precedenti fra i due club sono in tutto 11, con 9 vittorie e 2 favore di Chieri. Tre le ex, tutte nel roster marchigiano: Chiara De Bortoli, Alexandra Frantti e Loveth Omoruyi.

PRECEDENTI: 11 (9 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Chiara De Bortoli a Chieri Fenera '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Alexandra Frantti a Chieri Fenera '76 nel 2020/2021, 2021/2022; Loveth Oghosasere Omoruyi a Chieri Fenera '76 nel 2023/2024, 2024/2025



Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Quello di sabato sarà per noi il primo scontro diretto di una serie che ci aspetta nel prossimo mese. Sia noi sia Vallefoglia siamo partiti molto bene in questa stagione e finora stiamo facendo molto bene, al di là dei risultati. Sarà una parte molto interessante. Sappiamo che le due squadre sono molto vicine come valori, quindi conterà la performance ».

Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Giochiamo contro la squadra che, assieme a noi, segue le due capoliste. Conosciamo bene la loro squadra, sappiamo il loro valore, hanno un gioco molto veloce e quindi sarà una partita veramente tosta. Loro hanno cambiato poco rispetto all’anno scorso, e quindi sarà molto difficile, ma sono sicura che la squadra risponderà ‘presente’, stiamo lavorando duro per arrivare pronti a questo appuntamento ».

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano

Il Pala BigMat di Firenze si prepara ad accendere i riflettori sulla sfida più attesa della settima giornata di Serie A1 Fineco. Sabato 7 novembre, alle ore 20.30, la Savino Del Bene Volley ospiterà la Numia Vero Volley Milano in un confronto che rievoca anche le emozioni della semifinale Scudetto della passata stagione. Le due formazioni arrivano all'appuntamento in un ottimo momento di forma. La squadra di coach Marco Gaspari occupa la quinta posizione in classifica con 13 punti ed è reduce da quattro successi consecutivi in campionato, l'ultimo dei quali ottenuto con un netto 3-0 sul campo di Bergamo. Milano, dal canto suo, arriva a Firenze da seconda in classifica, con 18 punti, gli stessi della capolista Conegliano. La formazione lombarda è ancora imbattuta in campionato e ha conquistato cinque delle sei vittorie ottenute finora senza concedere set alle avversarie.

PRECEDENTI: 40 (23 successi Numia Vero Volley Milano, 17 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Lise Van Hecke a Milano Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022; Giulia Gennari a Savino Del Bene Scandicci nel 2024/2025, 2025/2026 - Allenatori: Marco Gaspari a Milano Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Giochiamo contro un avversario che ha iniziato la stagione in maniera incredibile. In campionato ha lasciato un solo set e, anche durante la preseason, con il torneo di Courmayeur, ha dimostrato grande solidità. È sicuramente una squadra che probabilmente dispone di una delle migliori fasi break in assoluto, è dotata di grande fisicità e di qualità in seconda linea. Sappiamo poi che il terminale principale è una giocatrice (ndr, Egonu) sulla quale è davvero difficile prendere le misure. Da parte nostra però, sappiamo che questo periodo di partite molto impegnative ci sta facendo alzare il livello. Veniamo da due ottimi risultati contro Novara e Bergamo e vogliamo continuare a crescere, perché in questo momento è importante consolidare quelle che sono le nostre certezze e migliorare gli aspetti che finora non hanno funzionato molto bene. Sappiamo quindi che, per giocare contro Milano, dovremo avere grandi capacità in copertura, perché diventa difficile controbattere un muro del genere. Allo stesso tempo però, dobbiamo cercare di mettere le nostre palleggiatrici nelle migliori condizioni per poter sviluppare il proprio gioco. Dovremo quindi giocare a viso aperto, consapevoli che in questo momento Milano è una squadra estremamente concreta e compatta. Sarà sicuramente una partita molto difficile ».

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- «Sabato mi aspetto una grande sfida, come lo è da anni a questa parte contro una bella squadra come Scandicci. Dovremo cercare di partire alla grande come abbiamo fatto ultimamente, ma rimanendo consapevoli del fatto che ci saranno momenti in cui non filerà tutto liscio. Abbiamo dimostrato di saper portare pazienza anche quando ci sono dei frangenti in cui qualcosa ci viene un po’ meno bene, quindi dovremo mantenere il più possibile la lucidità nel momenti importanti del match: questo aspetto sarà fondamentale per contrastare il gioco di Scandicci e portarci a casa la partita ».

Omag Consolini Volley 1907 - Laica Cioccolato Uyba

Il Palasport di Cervia ospita una sfida chiave per il cammino di Omag Consolini Volley 1907. Di fronte alle Zie ci sarà la Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio, squadra con cui condividono la stessa situazione di classifica: una vittoria e quattro punti dopo sei giornate. Il percorso delle romagnole è stato caratterizzato da risultati alterni: alla sconfitta d'esordio con Vallefoglia e al successivo stop di Firenze è seguita la convincente vittoria casalinga su Macerata. Poi le battute d'arresto contro Novara e Milano, intervallate dalla prova di carattere contro Bergamo, dove Panetoni e compagne hanno rimontato due set prima di arrendersi solo al tie-break. Anche Busto Arsizio ha faticato in avvio di stagione. Dopo il tie-break perso a Novara all'esordio, la formazione lombarda ha affrontato un calendario impegnativo, con le sconfitte contro Conegliano, Bergamo, Milano e Chieri. L'unico successo è arrivato contro Talmassons, superata per 3-1. Una squadra con qualità e individualità di rilievo, ma, come la Omag, ancora a caccia di continuità. Per San Giovanni serve ritrovare la grinta vista contro Bergamo, quella che nelle gare più combattute ha già fatto emergere il potenziale del gruppo. E a Cervia, con il pubblico alle spalle, ogni punto pesa il doppio. Ne è convinta il capitano Sara Panetoni, che lancia un messaggio ai tifosi: «Affrontiamo una squadra composta da ottime giocatrici e molto competitiva. Ma credo nelle qualità delle mie compagne e nell'importanza del fattore campo. I nostri tifosi sanno trasmetterci un'energia speciale, quella spinta che a volte permette di superare anche i propri limiti». Domenica serve una spinta in più, e può arrivare solo da voi. Non fatecela mancare.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Martina Bracchi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023, 2023/2024; Dominika Giuliani a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024 - Allenatori: Enrico Barbolini a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023



Sara Panetoni (Omag Consolini Volley 1907)- « Affrontiamo una squadra composta da ottime giocatrici e molto competitiva. Ma credo nelle qualità delle mie compagne e nell'importanza del fattore campo. I nostri tifosi sanno trasmetterci un'energia speciale, quella spinta che a volte permette di superare anche i propri limiti ».

Francesca Parlangeli (Laica Cioccolato Uyba)- « Ce lo siamo dette tante volte durante gli ultimi giorni: il nostro percorso di crescita sta nell’alzare l’asticella partita dopo partita. Dopo i primi match contro le migliori squadre del campionato, la partita di domenica è una possibilità di esprimere al meglio il nostro gioco e portare a casa il risultato. Questo non vuol dire che sia semplice: sappiamo che San Giovanni in Marignano, soprattutto nel suo palasport di Cervia, può mettere in difficoltà chiunque e dunque affrontiamo la partita con grande rispetto per l'avversario e con grande concentrazione. Dovremo cercare di dare continuità ai momenti di buona pallavolo che riusciamo già ad esprimere, cercando di limitare al massimo gli errori ».

Banca Valsabbina Millenium Brescia - ChorusLife Volley Bergamo

Due province, due tifoserie e una rivalità storica che non ha bisogno di presentazioni. È tempo di derby al PalaGeorge! Dopo quasi sei anni dall’ultimo incontro, Brescia e Bergamo tornano a sfidarsi e lo faranno domenica 8 novembre, alle ore 18, nel “tempio del volley” monteclarense. La Banca Valsabbina Millenium Brescia torna a casa con tanta voglia di riscatto. Dopo essersi sbloccate a Firenze, le Leonesse non sono riuscite a replicare il successo nella sfida casalinga contro Macerata e nulla hanno potuto nella successiva trasferta contro la corazzata dell’Igor Novara. Ripartire ora è necessario, anche se la strada si presenta fin da subito in salita visti il carattere e la qualità di Bergamo. Per rialzarsi, la squadra di coach Solforati si affiderà, ancora una volta, ai suoi tifosi, chiamati a raccolta per sostenere Brescia in un derby storicamente molto sentito. Una squadra che lotta su ogni pallone e non molla mai: è questa l’immagine che emerge scorrendo i risultati della ChorusLife Bergamo in queste prime sei giornate di Serie A1 Fineco. Dopo un avvio di fuoco con tre vittorie (su Macerata, Novara e Busto), la squadra di coach Cervellin ha incassato la prima sconfitta contro Vero Volley. Dopo aver ritrovato il successo con San Giovanni al termine di una lunga battaglia durata cinque set, le rossoblu hanno subito un nuovo stop con Scandicci, che ha chiuso i conti in tre set. Il derby al PalaGeorge rappresenta, dunque, un’occasione importante per Bergamo, chiamata a difendere il sesto posto in classifica e desiderosa di riprendere la corsa tra le grandi della massima serie.

EX: Maria Adelaide Babatunde a Millenium Brescia nel 2023/2024; Denise Meli a Millenium Brescia nel 2024/2025 - Allenatori: Matteo Solforati a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Alessandro Bianciardi a Millenium Brescia nel 2019/2020



Julia Kavalenka (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Ci aspetta una partita di grande intensità contro Bergamo, una squadra che abbiamo già avuto occasione di conoscere e di cui sappiamo il valore, una formazione ben strutturata, con giocatrici fisicamente importanti e di qualità. Sarà fondamentale affrontare la gara con la giusta concentrazione, consapevoli delle difficoltà che incontreremo e pronte a gestire ogni momento della partita. Il fatto che si tratti di un derby rende tutto ancora più speciale. Sappiamo quanto questa sfida sia importante e quanto significhi per Brescia, ma soprattutto per noi che scenderemo in campo. Cercheremo di affrontarla con la voglia di lottare su ogni pallone, mettendo in pratica il nostro gioco e valorizzando le nostre qualità, con l’obiettivo di dare il massimo e dimostrare il nostro valore ».

Lena Stigrot (ChorusLife Volley Bergamo)- « Sarà una partita difficile, perché Brescia è molto più di quello che dice la classifica. Dovremo fare attenzione e spingere in ogni fondamentale ».

Granda Volley Cuneo - Igor Gorgonzola Novara

Granda Volley torna in casa per affrontare il secondo derby tra le mura amiche: per la 7° giornata di Serie A1 Fineco la sfida è contro la Igor Gorgonzola Novara. Al Palazzetto dello Sport di Cuneo si parte domenica 8 novembre alle 17, in diretta esclusiva su DAZN. Nelle ultime tre le Gatte hanno raccolto tre punti, figli della vittoria contro Firenze, scivolando poi in trasferta a Macerata. Dall’altro lato le Zanzare hanno centrato sette punti nelle ultime tre uscite: due vittorie con Consolini e Brescia e la sconfitta al tie-break contro Scandicci .

PRECEDENTI: 21 (5 successi Granda Volley Cuneo, 16 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Ludovica Guidi a Novara Igor nel 2023/2024; Noemi Signorile a Novara Igor nel 2014/2015, 2015/2016; Carlotta Cambi a Cuneo Granda Volley nel 2019/2020; Federica Squarcini a Cuneo Granda Volley nel 2021/2022



Fabio Tisci (Allenatore Granda Volley Cuneo)- « Giocare un derby in casa con una squadra di altissimo livello come Novara è sempre una bella emozione. Arriviamo da un periodo non semplice e da una sconfitta in uno scontro diretto che ci ha lasciato amarezza. Però giocare partite come questa deve essere anche uno stimolo: affrontiamo una squadra di grandissimo valore, una corazzata, e per noi dovrà essere un'occasione per ritrovare entusiasmo, coraggio e fiducia attraverso la nostra pallavolo ».

Ilenia Moro (Igor Gorgonzola Novara)- « A Cuneo mi aspetto una partita difficile in un campo difficile: le nostre avversarie hanno bisogno di punti e faranno di tutto per strapparne qualcuno a noi, soprattutto fa sempre umore conquistare punti contro una delle big del campionato. Noi abbiamo caricato le energie e in palestra stiamo lavorando molto e molto bene soprattutto su quegli aspetti sui cui soprattutto all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata

La regular season di LVF A1 Fineco entra nel vivo: dopo 6 vittorie di seguito la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ospita la Cbf Balducci HR Macerata in occasione della 7a giornata di campionato. Si gioca al Palaverde, fischio d’inizio alle ore 16. Le Pantere guidano la classifica e ospitano una squadra in piena forma: le arancionere marchigiane vengono da due successi pieni contro Cuneo e Brescia, ora occupano l’8° posto in classifica con 6 punti. Il fortino della Prosecco DOC darà una carica extra di energia alle Pantere per affrontare la sfida di domenica: dopo il match contro la Cbf Balducci, la squadra di coach Santarelli affronterà tre trasferte di fila a Novara, Bergamo e Milano.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Roberta Carraro a Conegliano Imoco nel 2022/2023 - Allenatori: Valerio Lionetti a Conegliano Imoco nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Arriviamo alla sfida contro Macerata dopo una settimana piena di lavoro in palestra che ci ha permesso di recuperare dopo il triplo impegno settimanale e di entrare nel dettaglio nella preparazione del match. La squadra sta bene e vuole affrontare la partita con il desiderio di continuare la striscia di risultati positivi in campionato, anche se in questo momento conta trovare meccanismi e ritmo la Coppa Italia, il prossimo trofeo fissato nel calendario. Sarà bello ritrovare il Palaverde e mi auguro che ci sia una bella cornice di pubblico, torneremo a giocare in casa solo a fine mese e il supporto dei nostri tifosi mancherà nei big match in trasferta che ci aspettano. Ma ora ci concentriamo su Macerata, formazione che annovera buone attaccanti, che ha vinto le ultime due partite e che è allenata da un amico come Valerio. Prima e dopo la partita non mancheranno gli abbracci e le chiacchiere, ma in mezzo faremo di tutto per giocare una buona pallavolo e portare a casa 3 punti ».

Alessia Mazzaro (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Non sarà sicuramente una trasferta facile, contro un avversario molto forte e difficile da affrontare. Noi, però, ci concentriamo sul nostro gioco, cercando di consolidare i nostri meccanismi. Quello che dobbiamo fare, sia contro le squadre alla nostra portata sia contro avversari di alto livello, è mettere in campo la migliore versione di noi stesse e cercare di portare a casa il miglior risultato possibile ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Il Bisonte Firenze

È tempo di tornare davanti al proprio pubblico per la CDA Volley Talmassons FVG, attesa da uno degli appuntamenti più significativi di questo avvio di stagione. Venerdì 6 novembre, alle ore 20.30, le Pink Panthers ospiteranno Il Bisonte Firenze al Palazzetto dello Sport di Latisana, in una sfida che mette in palio punti preziosi per la corsa alla salvezza nel campionato di Serie A1 femminile. Dopo un calendario particolarmente impegnativo, che ha visto la formazione friulana affrontare nell’ordine Conegliano, Busto Arsizio, Chieri e Vallefoglia, la squadra allenata da coach Fabio Parazzoli è pronta a tornare in campo con l’obiettivo di interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive e riprendere il cammino iniziato con le vittorie contro Brescia e Cuneo. La CDA si presenta all’appuntamento con sei punti in classifica, ma soprattutto con la consapevolezza di aver compiuto importanti passi avanti nelle ultime settimane. Anche nella recente trasferta sul campo di Vallefoglia, terza forza del campionato, le Pink Panthers hanno dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a rimanere in partita fino alle battute conclusive dei tre set. Adesso, però, è arrivato il momento di trasformare i progressi mostrati sul campo in risultati concreti.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Il Bisonte Firenze, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Beatrice Negretti a Volley Talmassons nel 2023/2024



Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Ci aspetta una partita importantissima, che avremo la possibilità di giocare tra le mura amiche. Per noi questo è un fattore fondamentale. Affrontiamo una squadra che, a mio avviso, non ha ancora raccolto in classifica i punti che meriterebbe per il valore del proprio organico. Firenze ha costruito un roster decisamente importante, con l’obiettivo di migliorare i risultati delle passate stagioni. Può contare su attaccanti di caratura internazionale e su terminali offensivi di grande qualità, soprattutto sulle bande e nel ruolo di opposto. Dovremo prestare la massima attenzione ».

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Arriviamo da una prova di qualità e carattere contro Conegliano, in cui si sono viste cose buone, e secondo me è il risultato del lavoro che stiamo facendo in palestra, in più finalmente questa settimana abbiamo recuperato Valoppi: ci mancava tanto, sia a livello tecnico che caratteriale, perché quella fame che sta crescendo in tutte le ragazze lei ce l'aveva dentro da quando si era infortunata. Adesso affrontiamo Talmassons in una sorta di scontro diretto, contro una squadra che gioca una buona pallavolo e che ha elementi molto interessanti come Grabić, Frosini e Scola: noi siamo pronti a dare battaglia e ad andare in campo col coltello tra i denti, per dimostrare che Il Bisonte ha molta fame, e vuole crescere di giorno in giorno per tornare a vincere e per cercare di sbloccare questa tendenza negativa emersa nelle ultime quattro partite ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì: 6 novembre 2026, ore 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg - Il Bisonte Firenze Arbitri: Serafin Denis, Scotti Paolo

Sabato 7 novembre 2026, ore 19.30

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Salvati Serena, Clemente Andrea

Sabato 7 novembre 2026, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Curto Giuseppe, Luciani Ubaldo

Domenica 8 novembre 2026, ore 16.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Ciaccio Giovanni, Vagni Ilaria

Domenica 8 novembre 2026, ore 17.00

Omag Consolini Volley 1907 - Laica Cioccolato Uyba Arbitri: Armandola Cesare, Chiriatti Stefano

Granda Volley Cuneo - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Manzoni Barbara, Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - ChorusLife Volley Bergamo Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Giardini Massimiliano

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 18, Numia Vero Volley Milano 18, Reale Mutua Fenera Chieri '76 14, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 14, Savino Del Bene Scandicci 13, ChorusLife Volley Bergamo 10, Igor Gorgonzola Novara 10, Cbf Balducci Hr Macerata 6, Cda Volley Talmassons Fvg 6, Omag Consolini Volley 1907 4, Il Bisonte Firenze 4, Laica Cioccolato Uyba 4, Granda Volley Cuneo 3, Banca Valsabbina Millenium Brescia 2.