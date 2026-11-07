Chieri doma Vallefoglia al tie break

Vittoria in volata delle ragazze di Negro al termine di un match di altissimo livello giocato al massimo dalle due contendenti. Nemeth (MVP con 25 punti a referto) determinante per il 3-2 (20-25 25-14 29-27 17-25 15-11) finale
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8 min

Pubblicato il 07.11.2026, 22:53

Reale MutuaMegaBox

CHIERI (TORINO)-Una partita che riassume in oltre due ore di gioco di altissimo tutto il valore tecnico della nostra A1 femminile. Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia se le danno di santa ragione per cinque set regalando emozioni e spettacolo al pubblico del Pala Fenera. Alla fine il risultato arride al tie break alla formazione di Negro ma le marchigiane escono dal campo a testa altissima.

Perso il primo set 20-25, le padrone di casa cambiano piglio aggiudicandosi 25-14 un secondo set a senso unico. Il terzo set è splendido e combattutissimo: lo vince Chieri 29-27 alla sesta palla set. Vallefoglia pareggia i conti in un quarto set senza storia (17-25). Nel tie-break Chieri ritrova lucidità e costanza vincendo 15-11.
Il premio di MVP va a Nemeth, top scorer di serata con 25 punti. Chiudono in doppia cifra fra le chieresi anche Eggleston (18), Nervini (18) e Lubian (10). Nel tabellino marchigiano spiccano i 17 punti di Bici, i 16 di Frantti e i 15 di Bolzonetti.

Nei primi quattro scambi fa tutto Vallefoglia nel bene e nel male, con due punti di Bolzonetti e due errori in battuta. Sul 5-5 le marchigiane piazzano un significativo break di 5 punti su servizio di Frantti. Eggleston sblocca Chieri (6-10). La fase di cambi palla si interrompe quando la pipe di Nervini viene murata da Varela Gomez portando Vallefoglia a +6 (11-17). Su battuta di Eggleston le biancoblù riescono a dimezzare lo svantaggio (15-18). Un imperioso primo tempo di Candi ferma la rimonta chierese. Da lì in avanti la squadra ospite ha il pieno controllo della situazione e chiude 20-25 alla seconda palla set grazie a un errore in servizio di Lubian.

Nel secondo parziale sul 4-4 Vallefoglia ottiene il primo punto break con Bolzonetti (4-5). Lubian a muro e Akrari con un tap in e un primo tempo capovolgono il punteggio in 7-5. Al rientro dal time-out di Pistola l’ace di Lubian vale l’8-5. Bolzonetti torna a muovere il punteggio ospite (8-6). Sul 12-9 Nemeth mette a terra il 13-9 e va sulla linea dei 9 metri: con un incisivo turno di battuta Chieri allunga a 18-9 con punti di Servini, Nemeth e Lubian. Pistola esaurisce i time-out e manda in campo Giovannini al posto di Frantti. L’errore in battuta di Nemeth è una parentesi nel monologo di Chieri che allunga a +11 con Lubian (21-10) e alla seconda palla set va al giro di campo con Nemeth (25-14).

Sul 4-5 del terzo set il mani out di Frantti e un errore di Nemeth danno a Vallefoglia il 4-7. Chieri rientra a 7-7 (ace di Nemeth). Con scambi prolungati e colpi spettacolari le due squadre se la giocano alla pari fino al 15-15. Nemeth ed Eggleston portano la loro formazione a 17-15, segue il 18-15 a muro di Lubian su Verela Gomez che cede il campo a Kochurina. Proprio la neo entrata con un ace diretto firma il 18-18. Chieri ritrova il +2 grazie a due errori marchigiani (20-18). Vallefoglia accorcia a 23-22 con Bici. Segue un’azione lunghissima risolta da un muro di Lubian su Frantti (24-22). Le due prime palle set sfumano a seguito di un attacco di Kochurina e un errore di Nervini (24-24). Ai vantaggi si registrano il 25-25 di Nervini, il 25-25 di Bolzonetti, il 26-25 di Nemeth, il 26-26 su errore al servizio di Lubian, il 26-27 corretto dal videocheck in 27-26 su attacco di Eggleston, il 27-27 di Bici e il 28-27 di Nemeth, finché al sesto tentativo il muro di Nervini su Bici decreta il 29-27.

Nel quarto parziale Pistola conferma Kuchurina nel suo sestetto. Da 2-2 Vallefoglia allunga a 3-6 con Kuchirina, Bici e Frantti. Il vantaggio ospiti sale a 4 punti dopo l’8-12 di Kuchirina. Negro chiama time-out. Bici continua a martellare al servizio e dopo l’ace del 8-13 trascina la sua squadra a 8-16, quando Nemeth realizza il 9-16. Negro mette mano alla panchina con l’ingresso di Glaab, Giacomello ed Eckl. Chieri ricuce a 15-20 ma il set resta in mano alle marchigiane che al primo tentativo fanno 17-25 con Kuchurina portando l’incontro al tie-break.

Nel tie break Negro conferma Eckl al posto di Akrari. Il tie-break inizia con un ace di Eggleston (1-0). Si prosegue nel segno del cambio palla fino al 4-3 quando Nemeth sigla il primo punto break (5-3). Vallefoglia pareggia subito grazie ai muri di Kochurina e Candi. Chieri si riprende il +2 con Lubian e un errore di Bolzonetti (7-5). Il tap in da posto 4 di Eggleston porta le biancoblù avanti 8-6 al cambio di campo. Il successivo 9-6 su ace di Van Aalen spinge Pistola a chiamare il primo time-out. Il vantaggio chierese cresce a 12-8 con un murone di Lubian. Due errori di Nemeth in attacco regalano il 12-11 a Vallefoglia. Bici sbaglia il servizio togliendo le castagne del fuoco a Chieri. Nervini conquista tre palle match (14-11). Al primo tentativo Nervini fa scendere i titoli di coda (15-11).

I protagonisti

Alessia Regoni ( Reale Mutua Fenera Chieri ‘76)- «E’ stata una partita molto emozionante giocata punto a punto. Non abbiamo mollato nonostante i momenti di calo nel primo e quarto set. Siamo contente del risultato. Torniamo in palestra consapevoli di dover lottare a ogni partita».

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- «Una partita molto lottata da parte di entrambe le squadre. Sapevamo che Chieri è una squadra tosta, ci aspettavamo una partita tosta e così è stato. Bravi loro, ma non è facile strappare un punto in casa di Chieri».

Il tabellino

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-2 (20-25 25-14 29-27 17-25 15-11) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Eggleston 18, Akrari 6, Nemeth 25, Nervini 18, Lubian 10, Van Aalen 1, Spirito (L), Guezen 1, Giacomello 1, Eckl 1, Glaab, Regoni, Gray. Non entrate: Cooper. All. Negro.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Gray, Bolzonetti 15, Candi 8, Bici 17, Frantti 16, Varela Gomez 7, De Bortoli (L), Kochurina 9, Blasi, Giovannini, Bridi. Non entrate: Davidovic, Bierria. All. Pistola.

ARBITRI: Salvati, Clemente

Durata set: 23', 20', 34', 25', 16'; Tot: 118'.

BATTUTE: Reale Mutua Fenera Chieri '76 6 ace, 16 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4 ace, 13 err.

ATTACCHI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 67 vinc, 11 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 63 vinc, 9 err.

MURI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 8 vinc; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 5 vinc.

Anett Nemeth ( Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1508

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