Milano spazza via anche Scandicci, sono 7 su 7

Egonu e compagne hanno messo in campo una pallavolo praticamente perfetta, dove a farla da padrona sono stati ancora una volta la difesa – Eleonora Fersino magistrale nelle retrovie milanesi – e il muro, con 11 monster block totali di cui cinque firmati Anna Danesi. Ad aggiudicarsi il premio di MVP, per la quarta volta in stagione, è Paola Egonu: 21 punti a tabellino per la capitana di Milano, autrice di quattro ace nei momenti decisivi del match. In doppia cifra anche la statunitense Khalia Lanier (10 punti), ma non passa inosservata la prestazione di Hena Kurtagić (7).

Sestetto tipo per Chicco Blengini che schiera la diagonale Bosio-Egonu, le schiacciatrici Piva e Lanier e la coppia al centro Danesi-Kurtagić. Difende la seconda linea il libero Fersino. Ottimo l’approccio di Milano che, subito incisiva in attacco e presente a muro, trova il massimo vantaggio sul 6-11. Scandicci prova a ricucire il divario fino al -1 (13-14), ma i turni al servizio di Egonu e Piva mettono in difficoltà la seconda linea toscana ed è 15-19 Numia. Sul finale la Savino Del Bene accorcia le distanze, ma le ragazze di Blengini sono brave a mantenere i nervi saldi: chiude il muro di Egonu (21-25).

Continui cambi di fronte in avvio di parziale, ma a interrompere l’equilibrio ci pensa Milano che, con un’ottima prestazione nella fase di muro difesa – Fersino super in seconda linea e Danesi decisiva sottorete -, riesce a contrattaccare e si porta sul 14-16. Stesso copione del set precedente: nella seconda metà del parziale Egonu sale in cattedra al servizio e gli attacchi di Lanier funzionano da posto quattro. La Numia si aggiudica il set 22-25.

Partenza sprint per la Numia che esprime un gioco efficace in tutti i fondamentali e vola subito sul 5-9. La Savino Del Bene – con Van Ryk e Bosetti – prova a rientrare, ma Milano ha fame di vittoria e non è intenzionata a farsi scappare la frazione. Con Egonu, Lanier e Danesi, la formazione di Blengini detta il ritmo (12-21) e senza intoppi si avvicina alla fine del match. A mettere la firma sull’ultimo punto è Lanier (17-25) che consegna a Milano i tre punti e la settima vittoria consecutiva.

I protagonisti

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Sono state due sfide diverse: i primi due set e l'ultimo. Su quest'ultimo parlerò a lungo con la squadra lunedì perché, al di là dei grandissimi meriti di Milano, in una stagione così difficile non possiamo permetterci il lusso di non rimanere attaccati alla partita. Nei primi due set invece, non abbiamo giocato male. Il problema è stato regalare battute senza forzatura proprio nei momenti in cui riuscivamo a rientrare, grazie ai break e al grande sacrificio del nostro muro-difesa. La differenza è stata nella gestione della battuta non forzata: loro hanno avuto la capacità di lavorare su due bellissime traiettorie profonde, ottenendo due ace, mentre noi abbiamo regalato cinque errori nel primo set. Guardate com'è finito il parziale: la chiave è stata proprio questa. Poi è chiaro, la loro fisicità la vedete tutti, anche riuscire a mettere la palla a terra non è così banale. Nonostante il terzo set, i nostri posti quattro hanno avuto numeri molto positivi rispetto agli avversari, soprattutto considerando la linea di muro che avevano di fronte. È chiaro che, se vuoi giocare contro Milano, devi riuscire a portarli a giocare un determinato tipo di pallavolo, ma devi essere molto più concreto nella fase di battuta, muro e difesa. Se devo mettere una X su un fondamentale e individuarne uno come principale responsabile, a mio avviso oggi è stata la battuta: siamo stati poco aggressivi e molto fallosi ».

Hena Kurtagić (Numia Vero Volley Milano)- « La nostra stagione è iniziata veramente bene: con il successo di oggi siamo a sette vittorie consecutive con un solo set perso. Sono felice che la squadra sia riuscita prevalere nella miglior maniera possibile. Abbiamo iniziato la partita determinate e concentrate: sapevamo che Scandicci è sempre un avversario difficile, a maggior ragione in casa loro, ma siamo riuscite a gestire la pressione nel miglior modo possibile. Ora pensiamo alla gara di mercoledì, sperando di continuare questa striscia positiva ».

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (21-25 22-25 17-25) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Skinner 10, Nwakalor, Van Ryk 13, Bosetti 10, Aleksic 5, Armini (L), Graziani 4, D'Odorico, Eze. Non entrate: Alberti, Bergmann, Van Hecke, Sirressi (L). All. Gaspari.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 7, Bosio 1, Lanier 10, Danesi 9, Egonu 21, Piva 5, Fersino (L), Gennari, Tapia Cruz, Sato, Vazquez Gomez. Non entrate: Dautova, Sartori, Di Napoli (L). All. Blengini.

ARBITRI: Curto, Luciani.

Durata set: 24', 24', 24'; Tot: 72'.

BATTUTE: Savino Del Bene Scandicci 4 ace, 13 err; Numia Vero Volley Milano 6 ace, 8 err.

ATTACCHI: Savino Del Bene Scandicci 35 vinc, 4 err; Numia Vero Volley Milano 36 vinc, 9 err.

MURI: Savino Del Bene Scandicci 4 vinc; Numia Vero Volley Milano 11 vinc.

MVP: Paola Egonu (Numia Milano)

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