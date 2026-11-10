Nell' 8a giornata spicca la sfida Novara-Conegliano

Inaugurerà il turno la sfida delle 20 tra la Cbf Balducci Hr Macerata e la Cda Volley Talmassons FVG. Una partita molto interessante anche in ottica qualificazione alla Coppa Italia: dopo un bell’avvio di campionato, le friulane occupano l’ottava posizione con 9 punti mentre le marchigiane seguono a quota 6. Grande attenzione sul primo set: nei sette precedenti, chi l’ha conquistato ha poi vinto l’incontro. Il match sarà trasmesso su DAZN e Youtube di Lega Volley Femminile così come due gare delle 20.30, Omag Consolini Volley 1907 contro Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze contro Reale Mutua Fenera Chieri. Incrocio particolare quello tra le Bisontine e le Collinari, che sarà in diretta anche su TikTok: i precedenti sono quasi in equilibrio (9 successi per Firenze, 10 per Chieri) e le due formazioni arrivano con umori diametralmente opposti considerato il terzultimo posto della squadra di coach Orefice e il terzo di quella di coach Negro.

Sempre alle 20.30, due esclusive DAZN. La Numia Vero Volley Milano, a punteggio pieno con 21 punti, ospiterà la Valsabbina Millenium Brescia, ultima a pari merito con Cuneo con 3 punti, mentre a Biella la Laica Cioccolato Uyba accoglierà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Se quella tra meneghine e bresciane è una sfida, ad oggi, a senso unico (otto successi su otto per Vero Volley), diverso il discorso per i precedenti tra Enrico Barbolini e Andrea Pistola, in perfetto equilibrio (3 vittorie a testa).

Il piatto forte del mercoledì sarà però senza dubbio una delle “classiche” della pallavolo di Serie A: al PalaIgor l’Igor Gorgonzola Novara affronterà la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Un test decisamente probante per la formazione di coach Barbolini, reduce da due vittorie consecutive, che si troverà di fronte una delle due squadre imbattute in questa stagione. Fondamentale anche in questo caso partire subito con il piede sull’acceleratore, considerando che nell’82% dei precedenti la squadra che ha vinto era anche la stessa ad aver conquistato il primo set. Curiosità intorno al sestetto che schiererà coach Santarelli: fin qui, sette diversi in altrettante partite di campionato. Il big match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Rai Sport, così come il posticipo che vedrà la ChorusLife Volley Bergamo opposta alla Granda Volley Cuneo. La sfida tra orobiche e piemontesi chiuderà il turno giovedì 12 novembre alle ore 20.50.

TUTTE LE SFIDE

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76

È un momento difficile per Il Bisonte Firenze, ma non c’è neanche troppo tempo per pensarci, perché domani sera si torna già in campo per il secondo turno infrasettimanale della stagione: alle 20.30, al Pala BigMat, arriva la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, per l’ottava giornata della LVF A1 Fineco, e le bisontine, reduci da cinque sconfitte consecutive, si troveranno di fronte una delle squadre più forti del campionato, che al momento ha perso solo con Conegliano, e che occupa la terza posizione in classifica. Un match certamente complicato, da affrontare però con la testa più libera possibile, per cercare di scacciare i fantasmi e per sfoderare una prestazione che finalmente possa sbloccare la squadra sia tecnicamente che mentalmente, con coach Orefice che avrà tutto il gruppo a disposizione.

PRECEDENTI: 19 (10 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 9 successi Il Bisonte Firenze)

EX: Giulia Fanfani a Chieri Fenera '76 nel 2024/2025; Marina Giacomello a Firenze nel 2024/2025; Stella Nervini a Firenze nel 2024/2025

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Purtroppo in queste ultime partite la squadra non è stata in grado di vincere, nonostante set point e situazioni di vantaggio come accaduto contro Talmassons: dobbiamo accettare la realtà, lo stiamo facendo tutti insieme al club, che sicuramente sarà molto deluso così come lo sono anche io. In questo momento abbiamo dei problemi tecnici importanti, ci stiamo lavorando e speriamo che i risultati arrivino il prima possibile. Domani affrontiamo una grande squadra, che gioca la pallavolo più rapida del campionato, con Van Aalen che a mio avviso è il palleggiatore più forte della LVF A1 Fineco: mi aspetto una partita complicata sul break point, soprattutto se saremo poco aggressivi in battuta, quindi il servizio sarà il nostro primissimo attacco, e dovremo rischiare molto dai nove metri, cercando di tenere Van Aalen lontana dalla rete e di essere molto generosi in difesa e sul break point, che è la fase nella quale stiamo facendo più fatica. Sul cambio palla stiamo lavorando abbastanza bene, mentre stiamo soffrendo molto in battuta, a muro-difesa e nelle transizioni. Mi aspetto veramente che le ragazze diano tutto quello che hanno dentro per giocare una buona partita, e viste le nostre difficoltà, già portare a casa almeno un punto per me sarebbe una grande vittoria ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « La partita col Bisonte è molto delicata. Intanto perché siamo in trasferta, ma anche perché loro vengono da sconfitte abbastanza pesanti, come quella con Talmasson, e si trovano in una situazione un po’ scomoda. Il Bisonte ha bisogno di punti, di riscatti, perché la classifica non rispecchia il valore che questa squadra ha. Insomma, è una partita molto insidiosa. Dovremmo essere brave a imporre il nostro gioco e giocare come sappiamo a pallavolo. Questo aspetto sarà fondamentale, perché credo che loro daranno ovviamente tutto e giocheranno di grinta, di tigna, di nervosismo, anche di voglia di far vedere che valgono più dei risultati che hanno ottenuto fino adesso. Quando una squadra batte bene e ha un paio di attaccanti che attaccano molto forte, dovremo cercare di giocare il nostro gioco più che limitare loro, che ovviamente sarà un obiettivo, però credo che dovremo gestire il nostro cambio palla, il nostro sistema di muro difesa, il nostro contrattacco, e sarà quello l'aspetto più importante ».

Numia Vero Volley Milano - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Secondo turno infrasettimanale della LVF A1 Fineco. Mercoledì 11 novembre alle ore 20.30 (diretta DAZN) Egonu e compagne torneranno a calcare il taraflex dell'Allianz Cloud per la sfida tutta lombarda - che nella massima serie manca da cinque stagioni - tra Numia Vero Volley Milano e Banca Valsabbina Millenium Brescia, valida per l'ottava giornata del girone di andata. Seconda partita della settimana per entrambe le formazioni: Milano è reduce dalla strepitosa vittoria - la settima consecutiva - in tre set nel big match contro Scandicci, mentre le bresciane si sono arrese solo al tie-break nel derby contro Bergamo, riuscendo così a rosicchiare un punto che le schioda dall'ultima posizione in classifica. Mercoledì andrà in scena il sesto faccia a faccia della storia tra le due squadre, che scenderanno in campo con obiettivi differenti: da una parte la Numia vuole dare continuità al suo gioco e mantenere l'imbattibilità in campionato, dall'altra la Millenium vuole riproporre la buona pallavolo vista contro Bergamo.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Rebecca Piva a Millenium Brescia nel 2021/2022; Beatrice Parrocchiale a Milano Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Giulia Gennari (Numia Vero Volley Milano)- « Durante i pochi giorni che abbiamo avuto per preparare la partita ci siamo concentrate molto su di noi e sul nostro gioco. Stiamo vivendo un buon momento, ma non dobbiamo abbassare la guardia e sottovalutare l'avversario. Brescia non ha nulla da perdere ed è una squadra con tanto carattere: nelle prime giornate di campionato ha raccolto pochi punti e questo la incentiva a dare sempre il massimo e a scendere in campo senza paura. Proveranno sicuramente a strapparci più punti possibile e noi dovremo essere brave a rimanere lucide nei momenti di difficoltà. Sarà importante imporre il nostro gioco da subito per poi riuscire a giocare più tranquille ».

Bozica Markovic (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Ci aspetta una dura sfida contro Milano, roster fortissimo e ancora imbattuto. Abbiamo il massimo rispetto per il percorso che hanno fatto finora. Sappiamo che non sarà facile, ma siamo pronti a lottare su ogni punto e a dare il massimo in campo ».

Laica Cioccolato Uyba - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Mercoledì di fuoco all’e-work Biella Forum, dove la Laica Cioccolato UYBA torna a giocare in casa per affrontare la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Start ore 20.30. Dopo la bella prestazione di Cervia contro San Giovanni in Marignano, le farfalle cercano altri punti contro una delle squadre che più si sono messe in luce in questo avvio di campionato. La formazione di coach Pistola è 4a in classifica, ha già raccolto 15 punti e ha vinto tutte le partite disputate, con le sole eccezioni della sfida con Conegliano e dell’ultimo turno a Chieri, dove ha comunque tenuto il campo alla grande strappando un punto importantissimo. Tra i risultati più significativi spicca il 3-2 casalingo contro Scandicci. Le marchigiane arrivano a Biella con la voglia di tornare subito alla vittoria, mentre la UYBA vuole dare continuità a quanto mostrato a Cervia. Vallefoglia ha allestito un roster di qualità per alzare ancora l’asticella. Pistola dovrebbe affidare la regia a Bridi, in diagonale con l’ex biancorossa Bici, e schierare la super coppia Frantti e Giovannini in banda. Al centro sono attese la capitana Candi e la russa Kochurina, con De Bortoli libero. Dall’altra parte della rete, coach Barbolini potrebbe riproporre il 6+1 visto a Cervia, confermando Torcolacci al centro in coppia con Munarini. Sono 13 i precedenti tra le due formazioni, con 9 vittorie biancorosse e 4 marchigiane.

PRECEDENTI: 13 (9 successi Laica Cioccolato Uyba, 4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Valeria Battista a Vallefoglia Megabox nel 2022/2023; Alice Torcolacci a Vallefoglia Megabox nel 2024/2025; Erblira Bici a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020; Loveth Oghosasere Omoruyi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023



Valeria Battista (Laica Cioccolato Uyba)- « La vittoria contro San Giovanni in Marignano ci è servita tanto, per la classifica, per il morale e soprattutto perchè abbiamo visto in partita i risultati del tanto allenamento: siamo riuscite ad esprimere con più continuità il nostro gioco, difendendo tanto e riuscendo a coinvolgere tutte le atlete anche in fase d'attacco. Ora l'asticella si alza ancora, Vallefoglia ha iniziato il campionato alla grande e certamente arriverà a Biella per ottenere il massimo. Noi però siamo cariche, vogliamo continuare a migliorarci e faremo di tutto per conquistare altri punti ».

Tatiana Kosheleva (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Busto Arsizio è una squadra di carattere, che dimostra in ogni partita. Ci aspetta una sfida impegnativa, da affrontare con grande attenzione e determinazione. Il nostro ottimo inizio di stagione dimostra che abbiamo obiettivi ambiziosi. Per raggiungerli, le ragazze e tutto lo staff tecnico lavorano duramente ogni giorno, dando sempre il massimo. Nella prossima partita cercheremo di fare un altro passo avanti verso i nostri obiettivi ».

ChorusLife Volley Bergamo - Granda Volley Cuneo

Non c’è tempo per fermarsi a festeggiare. Dopo la vittoria conquistata al tie-break nel derby con Brescia, ChorusLife Volley Bergamo è pronto a tornare in campo per un nuovo appuntamento casalingo. Giovedì 12 novembre, alle 20.50, al PalaFacchetti di Treviglio arriverà Granda Volley Cuneo per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 Fineco. La rimonta subita nel derby e la capacità di ritrovare energie e determinazione nel quinto set hanno consegnato a Bergamo due punti preziosi e confermato il carattere di un gruppo che continua a crescere. Ora l’obiettivo è trasformare quella vittoria in un nuovo punto di partenza, cercando continuità di rendimento e risultati. Di fronte ci sarà una Cuneo che arriva a Treviglio dopo la sconfitta interna per 1-3 contro Novara. La formazione piemontese è attualmente a quota 3 punti in classifica, ma ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversarie di valore, come testimonia il primo set conquistato contro la Igor. Per le rossoblù sarà dunque fondamentale affrontare la gara con attenzione e intensità fin dalle prime battute. La gara con Cuneo avrà anche un importante significato sociale. Habilita sarà infatti Match Sponsor della serata e condividerà il palazzetto con i rappresentanti della Fondazione Ariel, realtà impegnata nel sostegno alle famiglie con bambini affetti da disabilità neuromotorie. Una collaborazione nata dalla sensibilità di Habilita verso il mondo della disabilità e che trova nella pallavolo un’occasione per dare visibilità a un impegno concreto.

PRECEDENTI: 12 (6 successi Granda Volley Cuneo, 6 successi ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Safa Allaoui a Cuneo Granda Volley nel 2025/2026; Lena Stigrot a Cuneo Granda Volley nel 2023/2024; Laura Pasquino a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024

Matteo Bertini – ( Direttore Sportivo ChorusLife Volley Bergamo)- « La vittoria di Brescia ci ha dato una bella iniezione di fiducia, soprattutto per come siamo riusciti a reagire nei momenti difficili. È importante portare con noi questa consapevolezza, ma anche capire che ogni partita ha una storia diversa. Cuneo arriverà a Treviglio con grande voglia di fare punti e non possiamo permetterci cali di attenzione. Dovremo essere aggressive, concentrate e capaci di imporre il nostro gioco. Il nostro obiettivo è dare continuità al percorso che stiamo costruendo e farlo insieme al nostro pubblico ».

Omag Consolini Volley 1907 - Savino Del Bene Scandicci

Omag-Scandicci, a Cervia uno dei test più difficili Mercoledì 11 novembre 2026, ore 20.30, Palasport di Cervia. Ottava giornata di campionato di Serie A1 Fineco: la Omag ospita la Savino Del Bene Scandicci. Per la Omag è una delle prove più difficili della stagione. Le romagnole affrontano una delle formazioni più complete del campionato, con talento ed esperienza in ogni reparto: la regia di Maja Ognjenović, la potenza offensiva di Kiera Van Ryk e poi Caterina Bosetti, Avery Skinner, Maja Aleksić e Linda Nwakalor. Tante soluzioni in ogni rotazione, da affrontare con attenzione, carattere e coraggio. Sottolinea la schiacciatrice Dominika Giuliani: «Sappiamo che mercoledì ci attende una partita impegnativa e conosciamo bene il valore delle nostre avversarie. Sarà però un’occasione importante per metterci alla prova contro una squadra di questo livello e per verificare i nostri progressi, cercando di esprimere al meglio il nostro gioco». Di fronte a una squadra del calibro di Scandicci, le atlete di coach Bellano sanno di avere un’avversaria di grande valore, ma sono pronte a giocarsi le proprie carte, con personalità e la voglia di sorprendere. In campo sono sei, ma mercoledì sera a Cervia la squadra è tutto il Palasport.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: - Allenatori: Massimo Bellano a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015, 2015/2016



Dominika Giuliani (Omag Consolini Volley 1907)- « Sappiamo che mercoledì ci attende una partita impegnativa e conosciamo bene il valore delle nostre avversarie. Sarà però un’occasione importante per metterci alla prova contro una squadra di questo livello e per verificare i nostri progressi, cercando di esprimere al meglio il nostro gioco ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Veniamo da una partita negativa contro una squadra candidata alla vittoria finale e, dopo una prestazione del genere, dobbiamo assolutamente rientrare in campo con fiducia e aggressività, perché la partita di mercoledì rappresenta per noi un'occasione molto importante in ottica classifica. Di fronte ci troveremo una squadra che è cambiata molto rispetto allo scorso anno, ma che, nonostante una classifica non proprio positiva, ha dimostrato che, se le si lascia spazio, può diventare molto pericolosa. Ha perso contro Novara e anche contro Busto Arsizio, è vero, ma in entrambe le occasioni ha lottato. Lo stesso è accaduto contro Bergamo, in una partita terminata 3-2. Ha messo in campo tanta pressione, soprattutto attraverso determinati terminali offensivi, come le centrali e Bracchi, ma anche grazie a Rivero, che in questo momento sta dando una buona spinta alla squadra. La squadra dispone quindi anche di soluzioni alternative. Da parte nostra ci dovrà essere una grande capacità di ritrovare ordine nel muro-difesa e, soprattutto, il nostro miglior servizio, perché in questo momento non stiamo riuscendo a sfruttare al meglio quest'arma. Dovremo costruire la partita di mercoledì proprio su questi due aspetti. L'obiettivo deve essere ben chiaro, ma allo stesso tempo ci deve essere grandissimo rispetto per l'avversario. Andremo in campo per vincere, senza però sottovalutare San Giovanni ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Cda Volley Talmassons Fvg

Nuovo appuntamento casalingo per la CBF Balducci HR, pronta a tornare in campo al Palasport Fontescodella nel turno infrasettimanale di mercoledì 11 novembre (ore 20), per affrontare la CDA Volley Talmassons FVG nella sfida dell’ottava giornata di andata della Regular Season della LVF A1 Fineco: torna il match con le friulane dopo due stagioni di assenza. Le arancionere si preparano a ritrovare il proprio pubblico in un altro impegno importante del campionato, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria stagionale e aggiungere punti preziosi alla propria classifica nel match con le neopromosse friulane, che precedono proprio le maceratesi in classifica grazie ai tre successi ottenuti finora. Per le ragazze di coach Valerio Lionetti, dopo la prova di Conegliano in cui le arancionere hanno lottato su ogni pallone, si tratta di un’occasione per dare continuità al percorso di crescita della squadra e mettere a frutto il lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane. Di fronte ci sarà una formazione da affrontare con attenzione e determinazione, in una gara che richiederà concentrazione e concretezza fin dai primi scambi. La CBF Balducci HR potrà contare ancora una volta sul calore del pubblico del Fontescodella, chiamato a sostenere Caforio e compagne in una sfida fondamentale per il cammino in campionato: l’obiettivo è regalare ai propri tifosi un’altra serata di emozioni e provare a festeggiare il terzo successo in stagione nel percorso in Regular Season.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nicole Piomboni a Volley Talmassons nel 2023/2024, 2024/2025; Beatrice Molinaro a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023

Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domani ci aspetta una partita molto importante contro Talmassons, match che rappresenta anche uno scontro diretto fondamentale per la classifica. La gara con Conegliano è stata sicuramente una buona prova in preparazione di questo appuntamento, tornate dalla trasferta ci siamo ricaricate e siamo tornate subito al lavoro per arrivare al meglio alla sfida di mercoledì sera al Fontescodella, di fronte al nostro pubblico. Per vincere dovremo puntare sulla continuità del nostro gioco, sull'aggressività e sulla capacità di mantenere alta l'attenzione in ogni momento della partita, cercando di esprimere al meglio le nostre qualità. Sarà sicuramente una partita particolare ed emozionante per me, perché ritroverò Talmassons, la mia ex squadra, per la prima volta da avversaria. Sarà bello ritrovare tante persone con cui ho condiviso un percorso importante ».

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Ci avviciniamo a un altro test importantissimo per il nostro percorso. Quella contro Macerata è una partita che avevamo segnato in rosso sul calendario già prima dell’inizio del campionato, perché rappresenta uno degli scontri diretti più significativi della nostra stagione. Per noi è una gara fondamentale, forse ancora più di quella contro Firenze, proprio per il valore che può assumere nella corsa al nostro obiettivo. Sappiamo che ci aspetta una trasferta molto impegnativa e abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista fisico. Arriviamo da una partita intensa e dobbiamo essere bravi a gestire le energie, per presentarci nelle condizioni migliori possibili. In questo campionato ogni dettaglio può fare la differenza e sarà importante affrontare la gara con grande attenzione fin dai primi scambi ».

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Prosegue senza sosta il cammino in campionato della Igor Volley di Massimo Barbolini che ritrova il Pala Igor e anche uno degli appuntamenti più tosti e attesi della stagione, con la sfida alle campionesse d'Italia in carica di Conegliano. Appuntamento alle 20.30 di domani, mercoledì 11 novembre, per la sfida numero 62 (in Italia) tra le due compagini, con l'incontro che sarà trasmesso in diretta doppia da Rai Sport e DAZN. Conegliano arriva all'appuntamaento con un filotto di sette vittorie consecutive in campionato, otto in stagione considerando anche la Supercoppa conquistata contro Scandicci, tutte da tre punti. Per Novara, che ha avuto un calendario assai complicato in questo inizio di stagione, 13 i punti raccolti, con un filotto di 10 nelle ultime quattro uscite. Tre gli ex della sfida: una giocatrice, Federica Squarcini (due stagioni all'Imoco) e l'assistente scout Fabio Gabban (nel 2016-2017 in veneto) tra le azzurre, il vice allenatore Maurizio Mora (sette stagioni a Novara) tra le gialloblù.

PRECEDENTI: 61 (49 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 12 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Federica Squarcini a Conegliano Imoco nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Fabio Gabban a Conegliano Imoco nel 2016/2017; Maurizio Mora a Novara Igor nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Conosciamo il valore di Conegliano, ci troveremo di fronte una corazzata che tra l’altro sta giocando una grande pallavolo, nonostante grande alternanza nei suoi starting six. La partita sarà durissima, noi però vogliamo provare a strappare punti important e sono certa che la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico possa fare la differenza: il Pala Igor, in queste situazioni, è un’arma fondamentale, che ci aiuta a non mollare e a tirare fuori il meglio di noi. Per noi sarà anche l’occasione per far vedere il nostro valore e mostrare il coraggio, caratteristica che in queste sfide non può mai mancare. Dovremo essere aggressive in battuta e pazienti in attacco. Siamo reduci da una vittoria sofferta, in rimonta, ma che come rovescio della medaglia ci ha fatto scoprire una volta di più quello che è il carattere di questa squadra. Ora dobbiamo provare a fare un ulteriore passo in avanti ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Nonostante le difficoltà che può aver incontrato nelle prime gare di stagione, con una nuova guida tecnica, con un gruppo rinnovato che ha avuto qualche defezione, Novara è una squadra molto forte. Dobbiamo affrontare la trasferta sapendo che troveremo una squadra matura e in crescita. Dal canto nostro, tra rotazioni e giocatrici che stanno entrando in condizione, stiamo lievitando con l’obiettivo di diventare la vera Prosecco DOC. Arriviamo da un momento in cui abbiamo vinto tutte le gare, ma questo non ci deve ammorbidire: ci aspettano avversari di prima fascia in un filotto di tre trasferte prima della Champions, aver dato ritmo e spazio a tutte le giocatrici di certo mi tornerà utile nell’arco della stagione. Al Palaverde ci rivedremo il 26 novembre, ma spero di vedere i tanti nostri tifosi in tutti i palazzetti che ci ospiteranno nelle prossime gare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 8ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì: 11 novembre 2026, ore 20.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Verrascina Antonella



Mercoledì: 11 novembre 2026, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Carcione Vincenzo, Brunelli Michele

Numia Vero Volley Milano - Banca Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Serafin Denis

Laica Cioccolato Uyba - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Pozzato Andrea, Cerra Alessandro

Omag Consolini Volley 1907 - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Giglio Anthony, Lot Dominga

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Rossi Alessandro, Puecher Andrea

Giovedì: 12 novembre 2026, ore 20.50

ChorusLife Volley Bergamo - Granda Volley Cuneo Arbitri: Luciani Ubaldo, Santoro Angelo

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 21, Numia Vero Volley Milano 21, Reale Mutua Fenera Chieri '76 16, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 15, Savino Del Bene Scandicci 13, Igor Gorgonzola Novara 13, ChorusLife Volley Bergamo 12, Cda Volley Talmassons Fvg 9, Laica Cioccolato Uyba 7, Cbf Balducci Hr Macerata 6, Omag Consolini Volley 1907 4, Il Bisonte Firenze 4, Banca Valsabbina Millenium Brescia 3, Granda Volley Cuneo 3.