Domenica alle ore 18, in diretta esclusiva su DAZN, la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano si scontreranno nella partita più attesa dall’inizio della stagione. La cornice d’eccezione del Forum di Assago accoglierà le due formazioni che hanno dominato la Serie A1 sin dalla prima giornata. Mai da quando vengono registrate le statistiche di Lega era capitato che due squadre arrivassero, in coppia, imbattute e a punteggio pieno all’alba del decimo turno. Nove vittorie su nove e due soli set persi per le meneghine, che dominano anche le classifiche delle giocatrici per rendimento con Egonu (top scorer con 197 punti) e Danesi (top blocker con 36 muri); stesso trend e un solo set perso per le trevigiane, che invece hanno variato molto nel sestetto titolare confermando però ottime percentuali al servizio (prima squadra per ace messi a segno, 40). Come se non bastasse il parterre di stelle che si sfideranno in campo e la posta in palio, per Egonu sarà anche l’occasione di provare a diventare la miglior marcatrice della storia della Serie A1: con 21 punti sarà ufficiale il sorpasso ai danni di Turlea, record-woman con 6088 punti.

La sfida della vetta sarà l’ultima in programma di un weekend che si prospetta vivace. Ad aprire il fine settimana sabato sera, il derby piemontese per eccellenza: Igor Gorgonzola Novara contro Reale Mutua Fenera Chieri, in diretta su Rai Sport e DAZN dalle 20.30. Sei punti separano le due squadre, con le Collinari al momento terze con 22 punti e già certe di partecipare ai quarti di Coppa Italia.

Domenica altra gara delicata alle ore 16, in esclusiva DAZN. A Cervia, l’Omag Consolini Volley 1907 proverà a fare un altro passo per entrare tra le migliori otto affrontando una Granda Volley Cuneo alla ricerca di punti per uscire dal fondo della classifica. Sempre in esclusiva su DAZN spazio alle 17 a ChorusLife Volley Bergamo contro Cda Volley Talmassons FVG. Due squadre che, a modo loro, hanno stupito in questi due mesi di campionato e che ora si trovano separate da due punti tra il settimo e l’ottavo posto.

Gli altri tre incontri, sempre in programma alle 17, saranno trasmessi su DAZN e Youtube. Derby marchigiano tra la Cbf Balducci Hr Macerata, reduce da tre sconfitte di fila, e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, quarta in classifica con 20 punti. Match dalla posta in palio molto alta tra la Laica Cioccolato Uyba e Il Bisonte Firenze: non il migliore dei momenti per entrambe le formazioni, separate da quattro punti tra il decimo posto delle bustocche, due sole vittorie in stagione, e il tredicesimo delle toscane, un solo successo all’attivo. Infine, in diretta anche sui canali TikTok di Lega Volley Femminile e su quelli delle due squadre coinvolte, la Savino Del Bene Scandicci accoglierà a Palazzo Wanny il fanalino di coda Valsabbina Millenium Brescia.

TUTTE LE SFIDE

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Ventinovesima edizione del più longevo dei derby piemontesi, tra la Igor Volley di Massimo Barbolini e il Chieri di Nicola Negro. Le azzurre ospiteranno le collinari sabato sera alle 20.30 in un Pala Igor gremito per uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione e cui le squadre arrivano separate da sei punti in classifica, dove al momento le ospiti hanno un vantaggio sulle igorine. Diverso è invece il discorso se si guarda alla storia del derby, che vede 19-9 come bilancio fin qui per le azzurre. Due le ex dell’incontro, entrambe da parte novarese: si tratta di Kaja Grobelna ed Elena Perinelli, entrambe per cinque stagioni a testa (di cui tre in coabitazione tra il 2019 e il 2022) tra le fila di Chieri.

PRECEDENTI: 28 (9 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 19 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Kaja Grobelna a Chieri Fenera '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Elena Perinelli a Chieri Fenera '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Elena Perinelli (Igor Gorgonzola Novara)- « La vittoria di Latisana ci ha restituito molta fiducia dopo la sconfitta con Conegliano e ci permette di arrivare all'appuntamento con maggior consapevolezza dei nostri mezzi e con il morale giusto. Mi aspetto una partita molto combattuta e spero anche bella e gradevole per il pubblico, di sicuro le due squadre la sentono molto, io l'ho vissuta su entrambi i fronti e so cosa voglia dire, e al di là dei punti in palio e della classifica tutti ci teniamo a far bene in questa partita. Sarà tosta per il valore dell'avversario ma se devo vedere un vantaggio per noi, sicuramente è la possibilità di giocare in casa, con il supporto del nostro pubblico che in situazioni come questa può dare un apporto importante ».

Yasmina Akrari (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Affrontiamo una partita molto importante, arriviamo da bei risultati e vogliamo continuare a fare bene e mantenere la nostra posizione. Stiamo dimostrando di giocare una bella pallavolo e siamo contente di questo. Sappiamo che Novara è una grande squadra ed è un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Hanno grandi attaccanti e li sfruttano bene in tutti i reparti. Sicuramente servirà una buona prestazione a muro e in difesa da parte nostra ma saremo pronte e agguerrite ».

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Due squadre, una partita e il pubblico delle grandi occasioni. Sfida ad alta quota per la Numia Vero Volley Milano che, nella cornice dell'Unipol Forum di Assago - dove sono attesi quasi 13mila spettatori -, si prepara ad ospitare la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano per la decima giornata della LVF A1 Fineco. Domenica 22 novembre alle ore 18 (diretta DAZN) le ragazze di Chicco Blengini scenderanno in campo per un match che vedrà affrontarsi le prime due classificate - pari merito con 27 punti, con Conegliano che gode però di un miglior quoziente set - del campionato. Scontro al vertice dunque tra due squadre imbattute: in palio la vetta della classifica. A guidare la Numia, che va a caccia della nona vittoria contro l'Imoco, è la capitana Paola Egonu - ad oggi top scorer del campionato con 197 palloni messi a terra - che ha nel mirino il record assoluto di punti in Serie A1. Dall'altra parte della rete, l'opposta Isabelle Haak, supportata dalle compagne Gabi e Zhu, che Vero Volley proverà a bloccare con il muro, il migliore della LVF A1 Fineco con 103 monster block. Un match dall'elevato tasso tecnico, che infiammerà gli spalti gremiti dell'Unipol Forum.

PRECEDENTI: 48 (40 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 8 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Danesi a Conegliano Imoco nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Conegliano Imoco nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Conegliano Imoco nel 2018/2019, 2019/2020; Giulia Gennari a Conegliano Imoco nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Khalia Lanier a Conegliano Imoco nel 2023/2024, 2024/2025; Raphaela Folie a Milano Vero Volley nel 2022/2023, 2023/2024



Gianlorenzo Blengini ( Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « La partita di domenica si presenta da sola. Come prima cosa voglio fare i complimenti alla società per aver organizzato, ancora una volta, un match importante in una cornice così prestigiosa come l'Unipol Forum; ci aspettiamo tanta gente sugli spalti e questo è un grande risultato per il club e per il nostro movimento. Per quanto riguarda la parte tecnica noi siamo al 100% concentrati su noi stessi: sappiamo benissimo il valore dell'avversario, e sappiamo anche che Conegliano sia la grande favorita, non solo per il roster ma anche per la continuità nei risultati ed esperienza nel vincere. Dal canto nostro, conosciamo le nostre qualità e stiamo lavorando per farle progredire sia a livello individuale che di squadra, e su questo aspetto ci siamo concentrati molto durante questa settimana. Cercheremo di arrivare a questa partita, che è difficile ed insidiosa contro un avversario forte, nella nostra miglior condizione possibile esprimendo una buona pallavolo. Sappiamo che l'Imoco farà di tutto per limitare il nostro gioco, ma dovremo essere pronte a vivere questi momenti con serenità ».

Daniele Santarelli ( Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sarà sicuramente una bella partita da giocare, una di quelle sfide che, al di là dei tre punti in palio per la regular season, possono dare ulteriori certezze. Non ci si gioca un trofeo, ma c'è sicuramente la voglia, da entrambe le parti, di continuare il bel percorso intrapreso finora e di confermare quanto di buono è stato fatto. Noi abbiamo voglia di andare a Milano per confermare le nostre certezze e dimostrare ancora una volta di essere una squadra forte. Nonostante il passare degli anni, i roster differenti e le diverse motivazioni, siamo sempre ai vertici. Milano, ormai da anni, è una delle realtà che caratterizzano la pallavolo italiana insieme a noi. Credo che quest'anno stia dimostrando una grande maturità e di essere una squadra in grado di metterci in difficoltà. Per questo mi aspetto una sfida molto equilibrata tra due squadre che, se riusciranno entrambe a esprimersi al meglio, potranno dar vita a una bellissima partita per la pallavolo italiana. Dal canto nostro, vorremmo provare a portare a casa questi tre punti, perché, se è vero che il punteggio in palio è lo stesso di qualsiasi altra gara, è altrettanto vero che affrontare un avversario di questo livello porta con sé una motivazione in più: quella di confermarsi e di conquistare ulteriori certezze ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Il palas Fontescodella si prepara a vivere una nuova domenica di volley con il derby marchigiano tra CBF Balducci HR e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, in programma domenica 22 novembre alle ore 17. Le arancionere tornano dunque davanti al pubblico di casa per una sfida particolarmente sentita per la decima giornata di andata della Regular Season della LVF A1 Fineco. Un confronto regionale che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni e che vedrà i due Club marchigiani affrontarsi in una gara sempre affascinante: sarà il settimo derby tra maceratesi e pesaresi, il quinto nel massimo campionato. Caforio e compagne arrivano al derby dopo la trasferta di Chieri, con la voglia di ripartire e sfruttare il fattore campo per provare a tornare a muovere la classifica. Di fronte ci sarà una Vallefoglia protagonista di un ottimo avvio di campionato e che vorrà continuare la striscia positiva: le biancoverdi occupano attualmente il quarto posto in graduatoria con 20 punti, frutto di sette vittorie. Un'avversaria di alto livello per le arancionere, pronte a una nuova sfida impegnativa nella quale sarà fondamentale il sostegno del pubblico del Fontescodella, atteso sugli spalti per accompagnare la CBF Balducci HR in un derby tutto da vivere.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Beatrice Gardini a Vallefoglia Megabox nel 2023/2024; Mikaela Stoyanova a Vallefoglia Megabox nel 2025/2026; Alessia Bolzonetti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2023/2024



Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta una partita molto difficile contro Vallefoglia, una squadra che ha avuto un inizio di campionato davvero molto positivo e che occupa le posizioni di vertice della classifica. Da parte nostra c’è tanta voglia di riscatto e di dimostrare il nostro vero valore. Cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo, dando il massimo in ogni momento della gara, per affrontare al meglio il derby in casa nostra: aspettiamo al palasport il nostro pubblico per questo importante appuntamento ».

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Dopo la scorsa settimana che era stata durissima, con 14 set in tre partite, abbiamo ripreso un po’ le forze e ci siamo preparati bene in questi giorni. Macerata è una squadra che sta facendo delle buone partite. Il campionato è di livello così alto che ogni squadra deve dare sempre il massimo, se no puoi perdere con chiunque ».

Laica Cioccolato Uyba - Il Bisonte Firenze

Appuntamento importante per la Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio, che domenica 22 novembre alle ore 17 ospita all’e-work Biella Forum Il Bisonte Firenze, in una sfida che mette in palio punti preziosi per la classifica. Le farfalle di coach Enrico Barbolini, reduci dalla sconfitta con più di un rimpianto sul campo di Scandicci, vogliono tornare al successo e conquistare tre punti fondamentali per iniziare la risalita. Di fronte, però, troveranno un avversario altrettanto determinato e affamato di risultati. La formazione toscana, guidata da coach Orefice, occupa attualmente le zone basse della graduatoria con 4 punti, quattro in meno rispetto alle biancorosse. Il Bisonte non muove la classifica da circa un mese, quando riuscì a strappare un punto nella sconfitta per 3-2 contro Brescia. Nonostante il periodo complicato sul piano dei risultati, Firenze ha mostrato segnali di crescita, confermati anche dalla buona prestazione offerta nell'ultimo turno contro Vallefoglia. Per la UYBA sarà dunque fondamentale affrontare la gara con la giusta concentrazione, cercando di imporre fin dai primi scambi il proprio ritmo. La sfida avrà anche un sapore speciale per il ritorno di Jennifer Boldini, capitana delle farfalle nelle ultime stagioni e ora punto di riferimento, sempre con i gradi di capitana, della formazione fiorentina. Per la palleggiatrice sarà il primo confronto da ex contro la UYBA, in una partita che si preannuncia particolarmente emozionante. Sul piano tecnico, il Bisonte fa grande affidamento sulla potenza offensiva dell'opposta argentina Cugno, ma può contare anche sugli spunti di Tanase e sulla presenza a centro rete della slovena Milosic. I precedenti sorridono alla formazione bustocca: 28 gli incontri disputati tra le due squadre, con 19 successi della UYBA, che proverà ad arricchire ulteriormente il proprio bilancio. Per quanto riguarda la formazione, coach Barbolini dovrebbe confermare il consueto 6+1, con Seki in regia e Wada nel ruolo di opposta, mentre in posto 4 spazio alla coppia Grozer-Battista. L'unico dubbio riguarda il centro, dove Marchesini e Torcolacci si contendono una maglia da titolare per affiancare Munarini. Serviranno determinazione, continuità e il giusto approccio mentale per trasformare questa sfida in un'occasione di rilancio. La UYBA vuole ritrovare il sorriso e regalare una bella vittoria ai propri tifosi, chiamati ancora una volta a sostenere le farfalle sugli spalti dell'impianto piemontese. Fischio d'inizio domenica alle ore 17 all'e-work Biella Forum.

PRECEDENTI: 28 (9 successi Il Bisonte Firenze, 19 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Jennifer Boldini a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026; Beatrice Negretti a Uyba Busto Arsizio nel 2015/2016, 2016/2017, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020



Ajack Malual (Laica Cioccolato Uyba)- « Quella contro Firenze sarà una partita molto importante, ma sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuno. Il Bisonte è una squadra che ha bisogno di punti e verrà a Biella per giocarsi tutte le sue carte. Da parte nostra dobbiamo pensare soprattutto a noi stesse, cercando di trovare maggiore continuità nel corso della gara. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere in crescita e di poter competere anche con avversarie di alto livello, ma dobbiamo ancora lavorare per evitare quei cali che ci sono costati punti preziosi. Sono fiduciosa perché vedo ogni giorno i progressi della squadra in allenamento. Domenica vogliamo trasformare questi miglioramenti in un risultato positivo ».

Alessandro Orefice ( Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Busto è una squadra molto insidiosa, che ha dimostrato di saper giocare alla pari con tutte: sono solide in ricezione, con un palleggiatore molto rapido che sa far esprimere le qualità delle centrali, poi c’è Grozer che è una posto 4 giovane e molto promettente, che ha avuto un bell’impatto in questo campionato, e l’opposta Wada che è una giocatrice estremamente tecnica, con una grande varietà di colpi in attacco. Giochiamo in trasferta, per questo dovremo approcciare la partita nel modo giusto, convinti dei nostri mezzi: stiamo lavorando tanto sulla fase Break Point, in cui mi aspetto di vedere qualcosa di più, ma purtroppo anche questa settimana abbiamo accusato qualche problema fisico di troppo. Nonostante il momento difficile, le ragazze stanno lavorando con qualità e grande entusiasmo, spingendo in allenamento sia fisicamente che moralmente, per questo devo fare i complimenti alla squadra, che non molla mai: adesso è il momento di scendere in campo senza accontentarsi del buon gioco che abbiamo espresso contro Chieri e Vallefoglia, ma con la consapevolezza che ci servono punti preziosi per risalire la classifica ».

ChorusLife Volley Bergamo - Cda Volley Talmassons Fvg

Non è una partita come le altre. Domenica 22 novembre, alle ore 17, al PalaFacchetti di Treviglio, ChorusLife Volley Bergamo affronta la CDA Volley Talmassons FVG in una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica. L’obiettivo delle rossoblù è chiaro: tornare a fare punti, consolidare la propria posizione e soprattutto mantenere a distanza una diretta concorrente. La formazione friulana, neopromossa in Serie A1, si sta rivelando un’avversaria tutt’altro che semplice da affrontare. Una squadra capace di mettere in difficoltà le proprie rivali, che arriverà a Treviglio con la voglia di giocarsi le proprie carte. Per Bergamo sarà quindi fondamentale affrontare la gara con attenzione, senza concedere spazio alle insidie di una sfida che nasconde più di qualche difficoltà. La domenica del PalaFacchetti avrà anche un significato speciale: sarà infatti l’ultima occasione per vedere Lena Stigrot indossare la maglia rossoblù. La schiacciatrice tedesca si prepara a salutare Bergamo per trasferirsi negli Stati Uniti, dove inizierà la preparazione in vista della sua nuova avventura pallavolistica in Nebraska. La partita sarà anche l’occasione per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. In collaborazione con il Match Sponsor Graffidea, ChorusLife Volley Bergamo promuoverà un’iniziativa di sensibilizzazione che coinvolgerà il pubblico presente al PalaFacchetti. Uno specchio, all'ingresso del PalaFacchetti, diventerà il simbolo della campagna: rifletterà il volto di chi può fare la differenza, perché contrastare la violenza di genere è una responsabilità che riguarda tutti. L’invito rivolto ai tifosi sarà quello di metterci la faccia, lasciando un messaggio per dire no alla violenza sulle donne: mettici la faccia, contro la violenza di genere. Una partita che vale punti importanti per la classifica, ma che porta con sé anche emozioni e messaggi che vanno oltre il campo. Bergamo vuole fare la sua parte, davanti al proprio pubblico, per trasformare questa domenica in un appuntamento da ricordare.

PRECEDENTI: 2 (1 successo ChorusLife Volley Bergamo, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Giorgia Frosini a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023; Alessandra Mistretta a Volley Bergamo 1991 nel 2024/2025



Lena Stigrot (ChorusLife Volley Bergamo)- « Sono felice di aver avuto l’opportunità di vivere questa esperienza con Bergamo e di aver condiviso tanti momenti con la squadra, lo staff e i tifosi. Domenica sarà una partita speciale per me, perché sarà l’ultima volta che indosserò questa maglia prima della partenza per gli Stati Uniti. Ci tengo a dare il massimo, a godermi ogni momento in campo e a salutare nel modo più bello possibile tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi mesi. Porterò con me un bellissimo ricordo di Bergamo ».

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Affrontiamo un’ottima squadra, che fa della velocità del proprio gioco d’attacco la caratteristica principale. Bergamo dispone di una palleggiatrice molto giovane, capace di servire attaccanti di grande esperienza. È una formazione che riesce a combinare molto bene queste due componenti, alternando giocatrici giovani, come la palleggiatrice, il libero e una delle centrali, ad altre di grande esperienza. Sarà inoltre l’ultima partita della schiacciatrice Stigrot prima del suo trasferimento negli Stati Uniti, quindi sicuramente avranno una motivazione in più per fare bene ».

Omag Consolini Volley 1907 - Granda Volley Cuneo

Domenica 22 novembre, alle 16, al palasport di Cervia, la Omag torna in campo per un confronto importante per la classifica, con l’obiettivo di esprimere il proprio gioco senza lasciarsi condizionare dal risultato. Quella contro Cuneo è una sfida che mette in palio punti particolarmente importanti nella corsa alla salvezza.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Granda Volley Cuneo, 2 successi Omag Consolini Volley 1907)



EX: Anna Adelusi a Cuneo Granda Volley nel 2023/2024; Sara Panetoni a Cuneo Granda Volley nel 2024/2025; Jessica Rivero a Cuneo Granda Volley nel 2025/2026; Rebecca Scialanca a Cuneo Granda Volley nel 2024/2025 - Allenatori: Massimo Bellano a Cuneo Granda Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Fabio Tisci a San Giovanni In Marignano nel 2016/2017



Massimo Bellano (Allenatore Omag Consolini Volley 1907)- « Quella contro Cuneo è una sfida che mette in palio punti particolarmente importanti nella corsa alla salvezza. Quanto può incidere questa partita sul percorso della Omag e quale atteggiamento servirà per affrontarla nel modo giusto? «Come avevo già sottolineato alla vigilia della partita con Brescia, dobbiamo affrontare ogni gara con grande serietà e concentrazione, senza però attribuire un peso diverso agli avversari che incontriamo. Questa è una partita importante, esattamente come lo sono state quelle precedenti e come lo saranno quelle che ci attendono. Non credo, quindi, sia giusto darle un significato particolare, perché questo rischierebbe di togliere lucidità alla squadra. In questo momento abbiamo bisogno di essere attenti e concentrati esclusivamente su quello che dobbiamo fare in campo, senza lasciarci condizionare da ciò che potrà accadere dopo la partita. La nostra mentalità deve rimanere la stessa, indipendentemente dal risultato: che si vinca o si perda, martedì torneremo in palestra per continuare il nostro lavoro. È questo l’approccio con cui vogliamo affrontare la gara, proprio come abbiamo fatto nelle settimane precedenti». Cuneo è una squadra che può creare difficoltà sotto diversi aspetti. Quali saranno, secondo te, le chiavi tecniche della partita e su quali fondamentali dovrà concentrarsi maggiormente la Omag per riuscire a imporre il proprio gioco? «Dal punto di vista tecnico e tattico, ci sono due aspetti sui quali dovremo prestare particolare attenzione. Il primo riguarda il rapporto tra la nostra ricezione e la loro battuta, considerando che Cuneo può contare su alcune battitrici particolarmente efficaci. Il secondo sarà la qualità del nostro lavoro di muro-difesa. Cuneo dispone di attaccanti capaci di farsi valere e dovremo essere bravi a limitarne il più possibile l’efficacia, per poi esprimere le nostre qualità in fase offensiva. Credo che, in questa partita, il muro-difesa avrà un ruolo particolarmente importante» .

Fabio Tisci (Allenatore Granda Volley Cuneo)- « Avevamo bisogno di una settimana intera dopo un bel tour de force, sia per lavorare che per recuperare fisicamente. Con San Giovanni dovrà essere una battaglia, loro sono in un ottimo momento perché hanno trovato continuità nel loro gioco. Sono una squadra che non molla e l'hanno dimostrato in casa contro Scandicci, quando erano sotto 0-2 e hanno vinto al tie break. La loro fase d'attacco sta funzionando molto bene e noi dovremmo fare un grande lavoro muro-difesa. Come sempre dovremmo pensare alla nostra metà campo ».

Savino Del Bene Scandicci - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Dopo il successo per 3-1 conquistato lo scorso week end contro la Laica Cioccolato UYBA, la Savino Del Bene Volley si prepara a tornare davanti al proprio pubblico per affrontare la Banca Valsabbina Millenium Brescia. La sfida, valida per la 10ª giornata della Serie A1 Fineco 2026-2027, è in programma domenica 22 novembre alle ore 17.00 al Pala BigMat, con la formazione di coach Marco Gaspari che si presenterà all’appuntamento da quinta forza del campionato con 17 punti. Brescia, attualmente ultima in classifica con 3 punti e una sola vittoria in nove giornate, arriverà a Firenze dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro la Omag Consolini Volley 1907. La giornata sarà caratterizzata anche da un importante momento di sensibilizzazione. Alle ore 15.00, sempre al Pala BigMat, si terrà infatti la conferenza stampa di presentazione del progetto «Facciamo rete contro le molestie», iniziativa nata dalla collaborazione tra Savino Del Bene Volley, Artemisia, GEST, at-autolinee toscane e Unicoop Firenze, nell’ambito della campagna «One Two e Free», promossa da GEST e Artemisia. Il progetto prevede che, per ogni muro realizzato dalla Savino Del Bene Volley nelle gare casalinghe di campionato, Unicoop Firenze devolva 30 euro ad Artemisia, a sostegno delle attività e dei servizi dell’associazione. Il conteggio dei muri è già partito in occasione della prima gara casalinga della stagione.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Beatrice Parrocchiale a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025 - Allenatori: Antonio D'Ambrosio a Millenium Brescia nel 2022/2023; Mattia Cozzi a Millenium Brescia nel 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Si riparte con una sfida che va affrontata come tutte le altre, perché dobbiamo dare continuità non solo al nostro gioco, ma anche ai risultati sportivi. La classifica ci impone di continuare a macinare punti. Ci troveremo di fronte una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri, ma abbiamo visto nel recente passato come questo possa rappresentare uno stimolo per alcune formazioni, che scendono in campo con la mente e il braccio liberi. Abbiamo visto anche come Brescia sia stata in grado di mettere in seria difficoltà Milano. Di conseguenza, ci aspetta un avversario contro il quale dovremo essere molto bravi a impostare con ordine il nostro sistema muro-difesa, perché sono squadre che hanno la capacità di metterti in difficoltà e farti innervosire a muro. Noi dovremo concentrarci soprattutto sulla ricerca delle nostre certezze in campo e, come detto, cercare di trovare continuità, non soltanto dal punto di vista del gioco, ma anche da quello dei risultati ».

Kalina Veneva (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Sappiamo che Scandicci è una squadra molto forte, con tante giocatrici esperte e di grande talento, quindi ci aspettiamo una partita difficile. Per noi è un’ulteriore opportunità per migliorare, acquisire esperienza e dimostrare i progressi che stiamo facendo come squadra. Penso che la cosa più importante sia rimanere concentrate, giocare con fiducia e lottare su ogni pallone. Non abbiamo nulla da perdere e vogliamo dare il massimo in campo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a GIORNATA

Sabato 21 novembre 2026, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Cerra Alessandro, Santoro Angelo

Domenica 22 novembre 2026, ore 16.00

Omag Consolini Volley 1907 - Granda Volley Cuneo Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Gaetano Antonio

Domenica 22 novembre 2026, ore 17.00