Il confronto tra le due regine della Serie A1, Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano , entrambe imbattute dopo le prime nove gare della stagione, potrebbe trasformarsi in una delle giornate da ricordare nella storia della pallavolo italiana .

Egonu in campo per fare la storia

Oggi, nella cornice del Forum di Assago, dove il club lombardo sogna di stabilire un nuovo primato di pubblico avvicinandosi a quota 13.000 spettatori, Paola Egonu avrà l’opportunità di riscrivere un’importante pagina del nostro campionato, diventando la giocatrice ad aver realizzato il maggior numero di punti in A1 dall’introduzione del rally point system. A poche settimane dal suo 28º compleanno, che festeggerà il 18 dicembre, l’opposta è pronta a scalzare dal vertice di questa speciale graduatoria la romena Carmen Turlea. Con 6.068 punti all’attivo, gliene mancano 20 per eguagliare il primato e 21 per superarlo.