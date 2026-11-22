Un risultato straordinario, raggiunto in meno di trecento partite giocate con una media di sei punti a set, che proietta la classe ’98 di Cittadella nella leggenda. Indossando le maglie di Club Italia, Novara, Conegliano e Milano, Egonu ha conquistato tutti i più prestigiosi trofei e premi personali esistenti, sugellando la sua carriera con le vittorie dei Giochi Olimpici di Parigi e dei Mondiali di Thailandia con la Nazionale Italiana.

Tanta emozione sul campo del Forum di Assago, con la partita ancora in corso in questi minuti, e standing ovation da parte dei quasi tredicimila presenti.

Le parole del presidente della Lega Volley Femminile Vito Cozzoli

« Congratulazioni a Paola Egonu per aver tagliato uno straordinario traguardo: superando la storica quota dei 6088 punti di Carmen Turlea, è diventata ufficialmente la miglior marcatrice di tutti i tempi della Serie A1, un record che la consacra definitivamente tra le più grandi della storia della Lega Volley Femminile e di questo sport. Parliamo di una campionessa fuori dal comune, un’atleta nata e cresciuta nel nostro Paese che, con il suo immenso talento, ha saputo innalzare l’eccellenza del volley tricolore. Paola ha vinto tutto ciò che c’era da vincere – in Italia, in Europa e nel mondo – dimostrandosi una protagonista assoluta sia nei club, sia con la maglia della nostra Nazionale. Oltre ai numeri e ai trofei, però, il suo valore più grande sta nell’essere un esempio e una fonte d’ispirazione per tutte le giovani giocatrici che si apprestano a calcare il taraflex, dimostrando loro dove possono portare il talento unito alla passione, al sacrificio e al lavoro quotidiano. Conoscendo la sua determinazione e la sua inesauribile fame di vittorie, siamo certi che questo primato non rappresenti un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a scrivere il suo nome, ancora di più e a caratteri cubitali, nella leggenda della pallavolo italiana ».

Curiosità

Partite disputate finora: 293

Set disputati finora: 1.021

Media punti per set: 5,95

Top Acer: Egonu detiene anche il record in Serie A1 per maggior numero di ace, 424

Best Blockers: Egonu è 23esima nella classifica delle migliori muratrici, prima tra le opposte, con 496 muri

Maggior numero di punti in una gara: Egonu detiene, dai tempi di Conegliano, il record per maggiori punti segnati in una gara, 47, realizzati contro Novara nella Gara 1 di Playoff del 17 aprile 2021.

Squadre a cui ha segnato più di 200 punti: