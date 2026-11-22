Novara ha esonerato Massimo Barbolini, torna Lorenzo Bernardi
NOVARA- Colpo di scena a Novara. L'Igor Gorgonzola, dopo averlo inseguito per settimane ed ingaggiato al termine degli impegni della nazionale di Velasco nella quale ricopriva il ruolo di secondo, ha esonerato Massimo Barbolini a seguito della sconfitta nel derby con Chieri nell'anticipo di ieri. Al suo posto sulla panchina delle azzurre torna Lorenzo Bernardi, ancora sotto contratto con la società, ancora sotto contratto con il club che ha già guidato dal 2023 fino al termine della scorsa stagione.
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