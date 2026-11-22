Novara ha esonerato Massimo Barbolini, torna Lorenzo Bernardi

Dopo la sconfitta con Chieri nell'anticipo di ieri la società azzurra ha deciso di separarsi dal tecnico, vice di Velasco in nazionale, che da appena pochi mesi aveva preso in mano le redini della prima squadra. Richiamato 'Mister Secolo' che ha guidato la squadra dal 2023 al termine della scorsa stagione