e la schiacciatrice messicana Melanie Parra si separano. Contestualmente, UYBA è lieta di annunciare un ritorno particolarmente gradito: Adelina Ungureanu.

La schiacciatrice rumena, classe 2000, 187 centimetri di altezza, ritrova i colori biancorossi dopo averli già indossati nella stagione 2021/2022, quando fece parte della formazione guidata da Marco Musso, capace di conquistare il quinto posto in regular season e raggiungere la semifinale di Coppa Italia.

Un ritorno che porta con sé esperienza, qualità e tanta voglia di rimettersi in gioco.

La UYBA ritrova così un’atleta di grande personalità, dotata di qualità offensive, esperienza internazionale e di quella carica agonistica che il pubblico biancorosso ha già avuto modo di apprezzare. Adelina arriverà a Busto Arsizio con una motivazione speciale: tornare a giocare, ritrovare il ritmo partita e dare il proprio contributo alla squadra di coach Enrico Barbolini nella fase finale della stagione.

LA CARRIERA

Cresciuta pallavolisticamente in Romania nelle fila dell’UVT Agroland Timișoara, Adelina ha iniziato la propria carriera professionistica con Dinamo Bucarest e CSM Bucarest, prima di approdare in Italia nel 2019. Dopo due stagioni a Cuneo, il trasferimento alla UYBA nel 2021/22, seguito da un biennio a Pinerolo e dall’esperienza a Perugia nella stagione 2024/25.

Nell’ultima annata, 2025/26, Adelina è stata protagonista con la Megabox Vallefoglia, contribuendo alla storica conquista della CEV Challenge Cup, il primo trofeo europeo della società marchigiana. Un successo prestigioso che ha ulteriormente arricchito il percorso della schiacciatrice, ormai da anni una presenza importante nel massimo campionato italiano.

La scorsa estate un infortunio subito durante gli impegni con la nazionale rumena aveva interrotto il suo percorso verso la nuova stagione. La giocatrice ha affrontato con determinazione il programma di riabilitazione e si trova ora nelle fasi conclusive del recupero fisico, con l’obiettivo di tornare a disposizione e riprendere a breve l’attività agonistica.

La UYBA ritrova così un’atleta di grande personalità, dotata di qualità offensive, esperienza internazionale e di quella carica agonistica che il pubblico biancorosso ha già avuto modo di apprezzare. Adelina arriverà a Busto Arsizio con una motivazione speciale: tornare a giocare, ritrovare il ritmo partita e dare il proprio contributo alla squadra di coach Enrico Barbolini nella fase finale della stagione.

Le parole di Adelina Ungureanu

« Sono davvero felice di tornare a Busto Arsizio, una società e un ambiente che conosco bene e di cui conservo bellissimi ricordi. Quando si è presentata questa opportunità ho sentito subito grande entusiasmo. Gli ultimi mesi non sono stati semplici, ma ho lavorato tanto per recuperare e adesso non vedo l’ora di tornare a fare quello che amo di più: giocare a pallavolo. Sto completando il mio percorso di recupero e la voglia di rientrare in campo è enorme. Ritrovare la UYBA e i suoi tifosi sarà uno stimolo in più. Voglio portare tutta la mia energia e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Farfalle, ci vediamo presto! ».

Le parole del direttore sportivo Gilles Reali

« Siamo molto contenti di poter riportare Adelina a Busto Arsizio. È una giocatrice che conosciamo bene, che ha già vestito la nostra maglia e che negli ultimi anni ha dimostrato il proprio valore nel campionato italiano e a livello internazionale. Abbiamo individuato in lei il profilo giusto per completare il nostro reparto schiacciatrici, sia per le sue qualità tecniche sia per l’esperienza e la personalità che può portare al gruppo. Per noi è un ritorno che ha anche un significato speciale: Adelina conosce già l’ambiente UYBA e siamo certi che ritroverà subito il feeling con la squadra e con i nostri tifosi ».