FIRENZE- Ennesima avventura sportiva per Giulia Gennari. La trentenne regista romana lascia la Numia Milano, dove ha giocato nella prima parte della stagione, e firma per Il Bisonte Firenze. L'ex azzurra già da domani sarà a disposizione di coach Orefice per il primo allenamento da bisontina. La trentenne romana vanta una grande esperienza sia a livello italiano che internazionale: dal 2019 calca i campi della LVF A1 Fineco, categoria in cui ha vestito maglie importanti come quelle di Conegliano, Bergamo, Scandicci, Perugia e Milano, nel 2023 ha debuttato in nazionale giocando la VNL e le qualificazioni olimpiche, e nel suo curriculum ci sono numerosi trofei, fra cui due scudetti, una Champions League e due mondiali per club. Ne Il Bisonte, Giulia Gennari vestirà la maglia numero 6, e andrà ad affiancare Beatrice Agrifoglio nel reparto delle palleggiatrici dopo la partenza di Jennifer Boldini.

LA CARRIERA –

Giulia Gennari nasce a Roma il 23 giugno 1996 e cresce pallavolisticamente nel vivaio dell’Ostia Volley Club, con cui debutta in B2 a 15 anni, nel 2011/12, venendo notata dagli scout federali, che nel 2012 la portano al Club Italia: con la franchigia della FIPAV disputa due stagioni in B1, guadagnandosi anche le prime convocazioni nelle nazionali azzurre giovanili e partecipando con l’Italia Under 18 all’European Youth Olympic Festival del 2013, poi nel 2014 si trasferisce a Marsala, sempre in B1. L’anno successivo esordisce in A2 con la maglia di Pesaro, poi nel 2016 passa a Soverato, sempre in A2, mentre nel 2017 torna in B1, a Martignacco, dove rimane per due stagioni, ottenendo nella prima la doppietta promozione in A2-Coppa Italia di B1. Il grande salto arriva nel 2019, quando Conegliano la ingaggia e la fa debuttare in A1: in tre anni vince due volte lo scudetto, tre la Coppa Italia e tre la Supercoppa Italiana, più una Champions League e un Mondiale per Club, poi nel 2022 si trasferisce a Bergamo, dove rimane per due stagioni, guadagnandosi anche le prime convocazioni nella nazionale maggiore, con cui gioca la VNL e il torneo di qualificazione olimpica nel 2023. Nel 2024 passa alla Savino Del Bene, con cui nel dicembre del 2025 vince il Mondiale per Club, prima di essere messa sotto contratto, per la seconda parte della stagione, da Perugia: al termine della regular season, chiusa con la retrocessione, viene ingaggiata per gli ultimi due mesi del campionato polacco dal BKS Bielsko-Biała, poi in estate torna in Italia, a Milano, prima del trasferimento a Il Bisonte.

Le parole di Giulia Gennari –

« Quando ho ricevuto questa proposta da parte della società de Il Bisonte, mi è sembrata subito un’opportunità da cogliere, e quindi ho accettato con grande entusiasmo: ho voglia di stare in campo e di giocare, e non vedo l’ora di cominciare. Con Milano ho affrontato Firenze qualche settimana fa e credo che la squadra sia molto valida: sono certa che faremo delle ottime cose insieme, sono fiduciosa e positiva. Personalmente non conosco nessuna delle nuove compagne, anche se le ho affrontate spesso, mentre de Il Bisonte so che è una società molto seria, così come lo è l’allenatore: sono pronta a dare il mio contributo e non vedo l’ora di conoscere tutti ».