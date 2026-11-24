Volley Mercato: Jennifer Boldini torna a giocare a Milano
MILANO- La Numia Vero Volley Milano comunica l’arrivo di Jennifer Boldini, nuova palleggiatrice del roster di coach Blengini. Classe 1999, l’atleta torna al Consorzio dopo aver già militato tra le fila rosablù nella stagione 2021-2022, lasciando un bel ricordo a società e tifosi.
Dopo la prima esperienza milanese, Boldini ha indossato le maglie di Brescia e Busto Arsizio, squadra nella quale è rimasta per tre stagioni, diventandone anche capitana. Ora, dopo aver iniziato l’attuale annata sportiva giocando per Il Bisonte Firenze, è pronta ad intraprendere questa nuova avventura a Milano.
Le parole di Jennifer Boldini
« Ci tengo innanzitutto a ringraziare la società per questa opportunità e per la fiducia che ha riposto in me. Milano è un posto a cui mi legano tanti bei ricordi e sono felice di tornare in un ambiente che conosco bene. Sarà un piacere ritrovare, in campo e sugli spalti, tante persone con cui negli anni ho costruito un legame speciale. Arrivo con tanta voglia di lavorare e la determinazione di dare il mio contributo, mettendomi a disposizione della squadra e dello staff ».
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