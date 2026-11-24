BERGAMO- La ChorusLife Volley Bergamo accoglie Melanie Parra : la schiacciatrice messicana, classe 2002, vestirà la maglia rossoblù numero 23 e si unirà al gruppo di Marcello Cervellin per affrontare la seconda parte della stagione dopo il saluto a Lena Stigrot. Per Parra si apre la nuova sfida a Bergamo, con nuovi obiettivi tra cui di ritagliarsi un ruolo importante nel percorso rossoblù: dal Messico all’Italia e ora da Busto Arsizio a Bergamo.

LA CARRIERA

Nata il 12 settembre 2002 a Culiacán, in Messico, Parra è alta 181 centimetri e porta a Bergamo talento e qualità tecniche maturate nel percorso universitario statunitense e nella sua prima esperienza nel campionato italiano.

Dopo aver giocato negli Stati Uniti con Texas e TCU, Melanie ha scelto l’Italia per il suo percorso professionale, approdando nella stagione 2025/26 alla UYBA Busto Arsizio. Con la formazione lombarda ha avuto modo di confrontarsi con il massimo campionato italiano, mettendosi in evidenza per le qualità offensive, la capacità di attaccare con varietà e la predisposizione a dare il proprio contributo anche nei fondamentali di seconda linea.

Protagonista anche con la maglia della Nazionale messicana, Melanie Parra ha iniziato prestissimo il proprio percorso internazionale: convocata nell’Under 18 già a 13 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo al Campionato NORCECA Under 18 del 2016 e alla Coppa Panamericana Under 18 del 2019. Con la Nazionale maggiore ha partecipato al Mondiale 2018 e ai Giochi Centroamericani e Caraibici, mentre negli ultimi anni ha contribuito alla crescita della selezione messicana, conquistando l’argento alla NORCECA Final Four e alla Final Six del 2025. Nel 2026 ha arricchito il proprio palmarès internazionale con il bronzo alla Coppa Panamericana e l’argento alla NORCECA Final Six.

Le parole di Melanie Parra

« È un viaggio bellissimo, ricco di esperienze e cambiamenti. Lasciare il Messico per andare negli Stati Uniti e poi arrivare in Italia mi ha permesso di conoscere culture diverse, incontrare tante persone e crescere molto. Ogni tappa mi ha lasciato qualcosa di importante. Adesso sono felice di iniziare questo nuovo capitolo a Bergamo ».

Trasferirsi in un nuovo Paese è una grande avventura. Che cosa ti ha insegnato questa esperienza, come giocatrice e come persona?

« Mi ha insegnato soprattutto a essere indipendente, ad adattarmi alle situazioni e ad affrontare le novità con coraggio. Quando sei lontana da casa devi imparare a contare su te stessa, ma anche ad aprirti agli altri. Credo di essere cresciuta tanto, non solo come atleta ma soprattutto come persona ».

Che cosa ti entusiasma di più di questo nuovo capitolo con ChorusLife Volley Bergamo?

« Sono molto felice di questa opportunità. Arrivo con tanta voglia di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e tutto l’ambiente. So che Bergamo è una piazza con una grande tradizione pallavolistica e non vedo l’ora di vivere l’atmosfera dei suoi tifosi. Voglio dare il massimo, aiutare la squadra e godermi questa nuova avventura ».